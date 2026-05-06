Germán Leguía desaprueba la permanencia de Sekou Gassama en Universitario y cuestiona sus capacidades: “No tiene ni la inteligencia”

Germán Leguía arremete contra Sekou Gassama y critica sus deficiencias futbolísticas. - Crédito: Difusión

Germán Leguía, como voz autorizada de Universitario, ha ofrecido una extensa apreciación de Sekou Gassama, el llamado fichaje estrella en Ate para afrontar la temporada 2026. Durante una entrevista en ‘No Seas Fulero’ se mostró sorprendido por el deficiente nivel deportivo del hispano-senegalés, sobre todo proviniendo de un campeonato que ‘Cocoliche’ conoce a la perfección.

“Yo tuve la suerte de jugar en España y la Segunda era mucho más brava que acá, por lejos. Entonces me dicen que él jugaba en Segunda. No, aguanta, uno que jugó ahí es mejor que todos los extranjeros que han venido acá”, partió diciendo Leguía con un tono preocupante.

PUBLICIDAD

Germán Leguía es uno de los grandes referentes de la historia moderna de Universitario. - Crédito: Difusión

En línea con eso, el otrora seleccionado peruano subrayó los problemas futbolísticos de Gassama: “Lo vi jugar y decía, no tiene ni la inteligencia en el sentido de aguantar la pelota. Te pongo el cuerpo y muéveme; él recibe la pelota y necesita un balazo para dominarla, porque se le va por todos lados, no la agarraba”.

Para Leguía, quizás, el bajo desenvolvimiento de Sekou responda a un tema emocional; en cualquier caso, tirando de ironía, le compartió un amable consejo. “No sé sin son nervios o qué es. Aprovecha ese cuerpo compadre. Le diría que contrate a mi compadre Guillermo La Rosa para que le enseñe a manejar el cuerpo, porque él era espectacular”, dijo.

PUBLICIDAD

Y añadió: “Se nota que la sabe tocar, pero no sé qué cosa le ha pasado. No puede ser que haya jugado en Segunda y se haya olvidado viniendo a Perú”.

Actualmente, Sekou Gassama ha quedado relegado en los planes de Universitario con la asunción temporal de Jorge Araujo a la dirección técnica. Aun así, el antiguo delantero del Almería y Fuenlabrada se siente con las fuerzas necesarias para continuar sin importarle los comentarios que ponen en tela de juicio sus capacidades.

PUBLICIDAD

Universitario tendría su ‘9′ definido para reemplazar a Sekou Gassama al final del Torneo Apertura 2026. Créditos: Movistar Deportes / X.

“No sé cuál está peor”

En otro pasaje de la entrevista, Germán Leguía exhibió su consternación por la concatenación de fallos en los despachos de Universitario para cerrar un delantero extranjero de garantías. Su desilusión abarcó desde Diego Dorregaray hasta Diego Churín: “La verdad, no sé cuál está peor”.

En esa misma frecuencia, Leguía también compartió su sorpresa por la manera en cómo Álvaro Barco, último Director Deportivo de la ‘U’, erró en su gestión trayendo a Gassama. Lo conozco, es un caballero que siempre ha hecho buenas contrataciones”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Sekou Gassama salió pifiado por todo el Monumental en el Universitario vs Coquimbo Unido. ESPN

“La elección ha sido muy mala. Ahora cuando lo contrataron no vi nadie que dijera ‘no este no es buen jugador’. Parecía que había jugado bien allá o no sé”, sumó Germán.

Barco fue uno de los impulsores de la llegada de Sekou Gassama a Universitario. Al recibir el visto bueno del entrenador Javier Rabanal, a quien llevó a Ate para que supliera a Jorge Fossati, agilizó la operación con un delantero sin actividad.

PUBLICIDAD

Franco Velazco marcó futuro de Sekou Gassama en Universitario de Deportes.

Porque, en efecto, el hispano-senegalés llevaba más de un semestre fuera del foco deportivo tras un paso discreto por el Eldense de la categoría de ascenso de España. Aun así, se metió de lleno a una contratación hoy más que polémica.

La continuidad de Gassama en la estructura ‘crema’ está en duda. Si bien cuenta con un contrato vigente, sus oportunidades se han visto reducidas y es visto como un suplente constante, mientras Alex Valera, Edison Flores y Lisandro Alzugaray gozan de mayor confianza y regularidad.

PUBLICIDAD