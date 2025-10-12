Perú

Renzo Reggiardo se despide de Rafael López Aliaga y aviva los rumores sobre su inminente renuncia para postular en 2026

A pocas horas de que expire el plazo legal para que autoridades renuncien si desean participar en los comicios de 2026, un gesto público del teniente alcalde de Lima encendió las versiones sobre una posible dimisión de Rafael López Aliaga para tentar la Presidencia

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
En una actividad pública en la Plaza Mayor de Lima, el teniente alcalde tuvo un gesto que hace presumir que López Aliaga dejaría la alcaldía. | TV Perú

El calendario electoral marca un punto clave: mañana vence el plazo para que ministros, alcaldes y gobernadores regionales presenten su renuncia si desean postular a las elecciones generales de 2026. En ese contexto, cualquier señal proveniente de las principales autoridades municipales genera atención, especialmente cuando se trata de una figura con aspiraciones políticas como Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima y líder de Renovación Popular.

Durante una actividad oficial realizada en la Plaza Mayor, su teniente alcalde, Renzo Reggiardo, pronunció un discurso que fue interpretado como una despedida anticipada. El gesto, en un momento políticamente sensible, avivó las versiones sobre una posible salida de López Aliaga antes del cierre del plazo legal, lo que reforzó la percepción de que podría estar preparando su camino hacia una candidatura presidencial.

El mensaje de Reggiardo que encendió las especulaciones

Renzo Reggiardo podría ser sancionado
Renzo Reggiardo podría ser sancionado si se confirma que vulneró neutralidad electoral. Foto: Facebook Rafael López Aliaga

En el acto público, Renzo Reggiardo dirigió unas palabras de reconocimiento al alcalde de Lima. “Le agradezco mucho, muchísimo, por haber confiado en mí, por haberme invitado a formar parte de, de esta gestión y que siempre en mí va a tener un soldado, esté donde esté.”, expresó ante la presencia de funcionarios y vecinos. Esa frase bastó para desatar una ola de interpretaciones sobre el futuro del burgomaestre. Algunos presentes afirmaron que el tono del mensaje sonó más a despedida que a agradecimiento institucional.

Fuentes del municipio indicaron que la relación entre López Aliaga y Reggiardo es cercana, aunque evitaron confirmar si el teniente alcalde tenía conocimiento de alguna decisión definitiva. Desde el entorno del burgomaestre, en tanto, se limitaron a señalar que “el alcalde continúa centrado en su labor” y que no existe, por ahora, ninguna comunicación oficial sobre una eventual renuncia.

Las señales previas y el silencio del alcalde de Lima

Los rumores sobre una posible renuncia no son nuevos. Desde hace semanas, López Aliaga ha reducido su presencia en eventos municipales y ha incrementado sus visitas a regiones, donde sostiene reuniones con simpatizantes de Renovación Popular y líderes locales. Estas apariciones, acompañadas de discursos de tono nacional, alimentaron la idea de que estaría preparando el terreno para una candidatura presidencial.

Además, el propio alcalde ha evitado desmentir abiertamente las versiones sobre su salida. En entrevistas recientes, ha mencionado su deseo de “seguir sirviendo al país” y ha reiterado que su compromiso “trasciende Lima”. Analistas consideran que su postura encaja con la estrategia de una figura que busca proyectarse más allá de la gestión municipal, en momentos en que el reloj electoral empieza a correr.

¿Qué ocurriría si López Aliaga deja la alcaldía?

De concretarse la renuncia, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el teniente alcalde, en este caso Renzo Reggiardo, asumiría el cargo hasta el final del periodo de gobierno, previsto para el 31 de diciembre de 2026. La transferencia sería inmediata y no requeriría de una elección interna o ratificación del Concejo Metropolitano.

En los pasillos del Palacio Municipal, algunos funcionarios reconocen que existe expectativa por un posible relevo, aunque aclaran que hasta el momento no se ha presentado ninguna carta formal. En caso de que López Aliaga decida continuar, su gestión seguiría con los proyectos en curso, pero su entorno político deberá enfrentar el desgaste que generan las especulaciones en plena antesala del proceso electoral.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaRenzo ReggiardoMunicipalidad de LimaElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Rafael López Aliaga tiene inesperado ataque de risa al relatar intento de asesinato: “Esos que ponen ‘armani’, no sean payasos”

El alcalde de Lima relató entre risas el intento de asesinato que sufrió en Villa María del Triunfo, donde fueron detenidos presuntos atacantes armados, a quienes vinculó con el partido del exjuez Duberlí Rodríguez

Rafael López Aliaga tiene inesperado

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

El estado del tiempo en

Imitador de Pedro Infante ganó la nueva temporada de ‘Yo Soy’ y se llevó los 20 mil soles

Jesús Zavaleta quedó impresionado y no lo podía creer al escuchar su nombre como el mejor imitador de la temporada 2025 del programa de Latina

Imitador de Pedro Infante ganó

Irvin Saavedra, voz de Armonía 10, anuncia su retiro de la agrupación: “Necesito un respiro y priorizo mi bienestar”

El vocalista e intérprete de la famosa canción ‘Serpiente’ sorprendió al anunciar su retiro de los escenarios, en medio de la ola de delincuencia que azota a la música

Irvin Saavedra, voz de Armonía

Estos son los 9 tipos de vulva, según la forma de los labios vaginales

En la vida real cada vulva es única como lo es el rostro de cada mujer. Cada vulva tiene las mismas partes, pero es diferente una de otra en forma, tamaño y color

Estos son los 9 tipos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Sandoval y César Vásquez

César Sandoval y César Vásquez renunciaron al gabinete de Dina Boluarte y José Jerí: quedan habilitados para las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga tiene inesperado ataque de risa al relatar intento de asesinato: “Esos que ponen ‘armani’, no sean payasos”

Elecciones 2026: Mañana vence el plazo para que ministros, alcaldes y gobernadores renuncien a sus cargos para postular

Rafael López Aliaga no registra actividades como alcalde de Lima desde mañana, cuando se vence plazo para su renuncia

Hallan ‘fábrica de banners’ de propaganda de César Acuña en local municipal de Santa Anita

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Pedro Infante ganó

Imitador de Pedro Infante ganó la nueva temporada de ‘Yo Soy’ y se llevó los 20 mil soles

Irvin Saavedra, voz de Armonía 10, anuncia su retiro de la agrupación: “Necesito un respiro y priorizo mi bienestar”

Missólogo cuestiona al organizador de Miss Grand International por desvirtuar el certamen y lucrar con las candidatas

Armonía 10 ofrece concierto con chalecos antibalas tras reciente atentado a Agua Marina

El Valor de la Verdad de Nadeska Widausky no saldrá al aire: ¿cuál es la razón?

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 12

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto

Kevin Serna hizo su debut con la Selección Colombia: titular en amistoso ante México por fecha FIFA 2025