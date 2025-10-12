Renzo Reggiardo se despide de Rafael López Aliaga y aviva los rumores sobre su inminente renuncia para postular en 2026

En una actividad pública en la Plaza Mayor de Lima, el teniente alcalde tuvo un gesto que hace presumir que López Aliaga dejaría la alcaldía. | TV Perú

El calendario electoral marca un punto clave: mañana vence el plazo para que ministros, alcaldes y gobernadores regionales presenten su renuncia si desean postular a las elecciones generales de 2026. En ese contexto, cualquier señal proveniente de las principales autoridades municipales genera atención, especialmente cuando se trata de una figura con aspiraciones políticas como Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima y líder de Renovación Popular.

Durante una actividad oficial realizada en la Plaza Mayor, su teniente alcalde, Renzo Reggiardo, pronunció un discurso que fue interpretado como una despedida anticipada. El gesto, en un momento políticamente sensible, avivó las versiones sobre una posible salida de López Aliaga antes del cierre del plazo legal, lo que reforzó la percepción de que podría estar preparando su camino hacia una candidatura presidencial.

El mensaje de Reggiardo que encendió las especulaciones

Renzo Reggiardo podría ser sancionado si se confirma que vulneró neutralidad electoral. Foto: Facebook Rafael López Aliaga

En el acto público, Renzo Reggiardo dirigió unas palabras de reconocimiento al alcalde de Lima. “Le agradezco mucho, muchísimo, por haber confiado en mí, por haberme invitado a formar parte de, de esta gestión y que siempre en mí va a tener un soldado, esté donde esté.”, expresó ante la presencia de funcionarios y vecinos. Esa frase bastó para desatar una ola de interpretaciones sobre el futuro del burgomaestre. Algunos presentes afirmaron que el tono del mensaje sonó más a despedida que a agradecimiento institucional.

Fuentes del municipio indicaron que la relación entre López Aliaga y Reggiardo es cercana, aunque evitaron confirmar si el teniente alcalde tenía conocimiento de alguna decisión definitiva. Desde el entorno del burgomaestre, en tanto, se limitaron a señalar que “el alcalde continúa centrado en su labor” y que no existe, por ahora, ninguna comunicación oficial sobre una eventual renuncia.

Las señales previas y el silencio del alcalde de Lima

Los rumores sobre una posible renuncia no son nuevos. Desde hace semanas, López Aliaga ha reducido su presencia en eventos municipales y ha incrementado sus visitas a regiones, donde sostiene reuniones con simpatizantes de Renovación Popular y líderes locales. Estas apariciones, acompañadas de discursos de tono nacional, alimentaron la idea de que estaría preparando el terreno para una candidatura presidencial.

Además, el propio alcalde ha evitado desmentir abiertamente las versiones sobre su salida. En entrevistas recientes, ha mencionado su deseo de “seguir sirviendo al país” y ha reiterado que su compromiso “trasciende Lima”. Analistas consideran que su postura encaja con la estrategia de una figura que busca proyectarse más allá de la gestión municipal, en momentos en que el reloj electoral empieza a correr.

¿Qué ocurriría si López Aliaga deja la alcaldía?

De concretarse la renuncia, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el teniente alcalde, en este caso Renzo Reggiardo, asumiría el cargo hasta el final del periodo de gobierno, previsto para el 31 de diciembre de 2026. La transferencia sería inmediata y no requeriría de una elección interna o ratificación del Concejo Metropolitano.

En los pasillos del Palacio Municipal, algunos funcionarios reconocen que existe expectativa por un posible relevo, aunque aclaran que hasta el momento no se ha presentado ninguna carta formal. En caso de que López Aliaga decida continuar, su gestión seguiría con los proyectos en curso, pero su entorno político deberá enfrentar el desgaste que generan las especulaciones en plena antesala del proceso electoral.