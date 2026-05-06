Perú

Volcán Sabancaya mantiene alerta naranja tras explosión con cenizas que afectó zonas de Caylloma en Arequipa

La emisión reciente de material volcánico desde Sabancaya ha provocado que las autoridades refuercen medidas de vigilancia y prevención en municipios de Caylloma, mientras equipos especializados se mantienen en monitoreo constante de la situación

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El volcán Sabancaya, en Caylloma (Arequipa), mantiene la alerta naranja tras una explosión que generó emisión de cenizas y afectó zonas cercanas como Lluta, Tapay, Huambo y Cabanaconde, según informó el IGP. El fenómeno activó medidas de vigilancia y recomendaciones de prevención mientras continúa el monitoreo constante de la actividad volcánica. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

La actividad reciente del volcán Sabancaya en la provincia de Caylloma, en Arequipa, ha dado lugar a una nueva alerta naranja por parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El domingo pasado se produjo una explosión con emisión de ceniza que afectó a los distritos cercanos y activó protocolos de vigilancia intensiva y prevención en la región. Este comportamiento, considerado parte de la dinámica habitual del Sabancaya, mantiene en alerta a las autoridades locales y a la población por la posible evolución de la situación, según informó el IGP.

En la mañana del 4 de mayo, una columna de ceniza y gases alcanzó una altitud de 2.000 metros sobre el cráter, según comunicó el jefe institucional del IGP, Dr. Hernando Tavera. El fenómeno llevó la dispersión de material volcánico a un radio de hasta 12 kilómetros, afectando de manera leve localidades como Lluta, Tapay, Huambo y Cabanaconde. Por este motivo, el IGP ha reiterado la necesidad de restringir el acceso a estas zonas y recomendó a la población el uso de mascarillas para evitar la inhalación de cenizas.

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La explosión del domingo marca el punto más reciente de una serie de eventos que, aunque se mantienen dentro del rango previsto para la alerta naranja, ponen a prueba los mecanismos de prevención y respuesta de las autoridades regionales y de las comunidades aledañas al volcán. La persistencia del fenómeno y el monitoreo permanente de especialistas refuerzan la importancia de la prevención, ya que la dispersión de cenizas puede alterar significativamente las condiciones de vida, el tráfico aéreo y las actividades económicas en la zona.

Volcán Sabancaya continúa en alerta naranja y se encuentra en constante monitoreo
Volcán Sabancaya continúa en alerta naranja y se encuentra en constante monitoreo|ANDINA

IGP asegura vigilancia permanente ante actividad del Sabancaya

El Instituto Geofísico del Perú, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, confirmó a través de una nota de prensa fechada el 4 de mayo que la explosión con emisión de ceniza registrada el día anterior representa un episodio típico en el ciclo eruptivo del Sabancaya y no implica una modificación en el nivel de alerta, que permanece en naranja. El jefe institucional, Dr. Hernando Tavera, señaló: “Nuestro equipo de especialistas del Centro Vulcanológico del Sur (CENVUL) realiza un seguimiento constante del comportamiento dinámico del Sabancaya 24/7 para proporcionar información científica oportuna a las autoridades y a la población”.

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Como parte del protocolo de vigilancia, el CENVUL opera redes sísmicas, geodésicas, geoquímicas, satelitales y cámaras especializadas que permiten monitorear en tiempo real la evolución de la actividad volcánica. Esta tarea ininterrumpida garantiza a las autoridades una base científica para la toma de decisiones y permite la emisión inmediata de alertas de dispersión de cenizas.

El Sabancaya registró una explosión moderada con emisión de ceniza visible a varios kilómetros.
El Sabancaya registró una explosión moderada con emisión de ceniza visible a varios kilómetros.

Según aclaró Erick Soto, especialista en monitoreo volcánico del IGP, las alertas se distribuyen a los municipios, organizaciones de defensa civil y al sector aeronáutico ante cada evento relevante, con el propósito de prevenir daños y reducir el riesgo para las personas, la infraestructura y el transporte aéreo.

El IGP reiteró la recomendación de mantener la calma y tomar medidas preventivas, subrayando la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales y de seguir de manera estricta las instrucciones de las autoridades.

Emisión de ceniza del Sabancaya alcanza hasta 12 km a la redonda

La actividad reciente del Sabancaya ha generado preocupación en los distritos de Lluta, Tapay, Huambo y Cabanaconde, ubicados en la provincia de Caylloma. Durante la transmisión de Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, se hizo hincapié en que la explosión del domingo provocó “emisión de ceniza que ha alcanzado al menos 12 kilómetros alrededor del volcán, a una altura de aproximadamente 2.000 metros sobre el cráter”, según detalló en noticiero matinal.

Explosión registrada a las 11:52 a.m. generó dispersión de cenizas hacia el suroeste, oeste y noroeste, según el IGP. (Composición: Infobae /IGP)
Explosión registrada a las 11:52 a.m. generó dispersión de cenizas hacia el suroeste, oeste y noroeste, según el IGP. (Composición: Infobae /IGP)

La presencia de ceniza fina en el aire puede impactar la salud respiratoria de las personas, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. Por ello, el IGP solicitó a las autoridades locales la provisión de mascarillas y equipos de protección para la población expuesta.

A nivel local, los equipos de defensa civil ya han sido notificados para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, que incluyen evitar el acercamiento a menos de 12 kilómetros del cráter y estar preparados para un eventual aumento en la actividad volcánica. Aunque, según el equipo científico, hasta el momento la actividad del Sabancaya responde a patrones históricos, la vigilancia permanece activa y la prevención es fundamental.

El Sabancaya es uno de los volcanes más activos de Perú

El volcán Sabancaya se encuentra aproximadamente a 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Arequipa y, de acuerdo al IGP, es una de las estructuras volcánicas más activas del Perú. Desde el inicio de su actual ciclo eruptivo, ha presentado explosiones periódicas y la constante emisión de gases, vapor de agua y cenizas que forman parte de su comportamiento proyectado para el nivel de alerta naranja.

Explosión volcánica registrada: el Sabancaya emitió cenizas el 8 de marzo de 2026 a las 15:02 horas. (composición: Infobae)
Explosión volcánica registrada: el Sabancaya emitió cenizas el 8 de marzo de 2026 a las 15:02 horas. (composición: Infobae)

El monitoreo histórico indica que estos episodios no son excepcionales. El especialista Erick Soto explicó que “frente a este tipo de eventos, se emiten oportunamente alertas de dispersión de ceniza como medida preventiva, con el objetivo de mantener informadas a las autoridades, al sector aeronáutico y a la ciudadanía”. Esta gestión permite que la región desarrolle una cultura de prevención y respuesta ante cualquier variación significativa en la dinámica volcánica.

Los instrumentos científicos desplegados en el entorno del Sabancaya —incluidos sensores geoquímicos y cámaras satelitales— permiten anticipar variaciones que pudieran traducirse en una erupción mayor, aunque, según la información disponible al 4 de mayo, no se han detectado cambios significativos en el comportamiento del macizo.

La recomendación oficial, ratificada por todas las fuentes consultadas, insiste en la necesidad de mantener la calma, no acercarse al cráter y atender únicamente la información validada por instancias como el Instituto Geofísico del Perú y las autoridades locales.

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