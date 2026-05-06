Géminis alista cambio de nombre para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley: el motivo detrás de la decisión

El club de Comas busca captar mayor poder económico y estar al mismo nivel de otras instituciones como Alianza Lima o San Martín. (Video: Latina)

Deportivo Géminis podría presentar una nueva denominación en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. El histórico club de Comas viene evaluando la posibilidad de ceder su nombre comercial como parte de una estrategia para atraer mayor inversión y competir en igualdad de condiciones con las principales instituciones del campeonato local.

La iniciativa fue confirmada por su presidente, Luis Linares, quien explicó que ya existen conversaciones con distintas marcas interesadas en sumarse como patrocinadores del equipo de cara al curso 2026/27. El dirigente detalló que el club no perderá su identidad institucional, sino que se trata de una operación vinculada exclusivamente al nombre comercial.

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“Venimos conversando con algunas marcas para el patrocinio y auspicio de la próxima temporada. Es más, desde acá lo anuncio y aprovecho esta oportunidad. Estamos poniendo en venta el nombre comercial de Géminis, no el club, sino el nombre comercial”, señaló Linares en entrevista con ‘Somos Vóley’ de Latina.

Esta figura permitiría generar mayores ingresos sin modificar la estructura legal de la institución. Además, este tipo de acuerdos ya se han implementado anteriormente en el vóley peruano y cuentan con respaldo normativo. “Esta figura ya se ha dado acá en el Perú con Olva Latino, con Jaamsa en su oportunidad, porque la razón social siempre fue Wanka, pero el nombre comercial era Jaamsa. Esto está estipulado en una resolución”, añadió.

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Géminis se alista para cambiar su nombre comercial desde la próxima temporada. Crédito: Prensa club

La razón detrás del posible cambio

Para Luis Linares, la decisión de cambiar la denominación de Deportivo Géminis responde a una necesidad económica y deportiva. El objetivo es fortalecer el presupuesto del equipo para poder competir con clubes que cuentan con mayores recursos y respaldo empresarial en la Liga Peruana de Vóley.

“Porque competir con empresas grandes, yo creo que equipos como Géminis, Atenea, Wanka no tienen la posibilidad. No es solo auspicio, no es solo academia. Vendiendo el nombre comercial, creo que vamos a estar de igual a igual con la San Martín, con Alianza Lima, con Universitario. Ese es el camino”, sostuvo.

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La medida apunta a reducir la brecha con las principales potencias del torneo y permitir al club consolidar un proyecto más ambicioso de cara al futuro. Géminis, tres veces campeón nacional, no levanta el trofeo desde 2012, por lo que busca revertir ese panorama y volver a pelear por el título.

Géminis entre los cuatro mejores

En lo deportivo, Deportivo Géminis firmó una campaña positiva en la más reciente edición de la Liga Peruana de Vóley. El conjunto de Comas alcanzó las semifinales del torneo, donde se enfrentó a Alianza Lima, que terminaría consagrándose tricampeón nacional.

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Tras caer en esa instancia, el equipo dirigido por Natalia Málaga disputó la serie por el tercer lugar, pero no pudo imponerse ante Universitario de Deportes, quedándose finalmente con el cuarto puesto del certamen. A pesar de ello, el rendimiento general fue valorado como competitivo.

Géminis terminó en el cuarto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con Natalia Málaga al mando. Crédito: Prensa club

Más allá del resultado final, en Géminis existe la convicción de que el equipo está en condiciones de dar un salto de calidad. La institución busca reforzar su plantel y consolidar una base que le permita pelear nuevamente por el título en las próximas temporadas.

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El club de Comas ya sabe lo que es alcanzar la cima del vóley nacional, tras haberse coronado campeón en tres ocasiones. Ahora, con una posible inyección económica a través de la venta de su nombre comercial, apunta a recuperar ese protagonismo y volver a instalarse en lo más alto del torneo.