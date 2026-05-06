Línea 117 de EsSalud atendió más de 155 mil emergencias en 2026 y revela cuáles son los más frecuentes

EsSalud se declara en alerta amarilla por Semana Santa para garantizar la atención médica durante el feriado. (Foto: EsSalud)

En medio del aumento de atenciones médicas y la alta demanda de servicios de salud en el país, el Seguro Social de Salud (EsSalud) dio a conocer nuevas cifras sobre el uso de su principal canal de atención remota. Se trata de la Línea 117, un servicio gratuito que permite reportar emergencias y urgencias médicas en tiempo real y que se ha consolidado como una herramienta clave para miles de asegurados en Lima y Callao.

Durante el primer trimestre de 2026, este canal registró un total de 155.549 llamadas, reflejando la necesidad constante de atención inmediata por parte de la población. De acuerdo con los datos oficiales, el 51% de los casos correspondió a emergencias, mientras que el 49% restante fue clasificado como urgencias, lo que evidencia el papel determinante que cumple esta línea en la atención prehospitalaria.

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¿Cómo funciona la Línea 117 de EsSalud y qué tipo de casos atiende?

La Línea 117 de EsSalud opera de forma ininterrumpida, las 24 horas del día y los 365 días del año, permitiendo que los asegurados o sus familiares reporten situaciones críticas desde cualquier punto de Lima y Callao. Al momento de la llamada, el caso es evaluado por personal especializado que realiza un primer filtro para determinar el nivel de gravedad.

Este proceso está a cargo de la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias Nacional (CRUEN), instancia responsable de coordinar la atención prehospitalaria. El equipo clasifica cada caso en base a la información proporcionada y, dependiendo de la evaluación, se define la prioridad de atención. En los casos más críticos, se activa el envío de una ambulancia.

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Entre las urgencias más frecuentes reportadas a través de este canal se encuentran cuadros como neumonía, hipoglucemia y trastornos digestivos. En tanto, las emergencias más recurrentes incluyen dificultad respiratoria, hemorragias, crisis hipertensivas y accidentes, situaciones que requieren intervención inmediata para evitar complicaciones mayores.

La doctora Denisse Chávez Torres, gerenta de Oferta Flexible de EsSalud, explicó que este sistema cuenta con un proceso de triaje telefónico, mediante el cual el personal médico evalúa la condición del paciente antes de definir la respuesta. “La Línea 117 se creó en 2009 y durante la pandemia tuvo un rol trascendental. Durante la llamada se realiza un filtro inicial y luego se deriva al área médica para determinar, mediante triaje telefónico, si el paciente requiere atención de emergencia o urgencia”, indicó.

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Actualmente, la CRUEN, que este mes de mayo cumple 17 años de servicio, dispone de un equipo conformado por más de 135 profesionales, entre médicos y enfermeras, quienes trabajan de manera continua para garantizar la atención oportuna.

Números de emergencia en Perú

El estado de emergencia está vigente en Perú y se extiende hasta el 30 de junio, pero el Ejecutivo ha adelantado el reinicio de actividades económicas, debido al colapso de su economía y al alto número de personas circulando por las calles buscándose ingresos. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

En Perú, los principales números de emergencia son el 105 de la Policía Nacional, el 116 de los Bomberos y el 106 del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU). Estas líneas gratuitas operan las 24 horas del día y permiten reportar delitos, incendios, accidentes de tránsito, emergencias médicas y otras situaciones de riesgo que requieran atención inmediata de las autoridades.

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El país también cuenta con otros servicios de atención especializados. Entre ellos figuran el 110 de la Policía de Carreteras para incidentes en vías nacionales, el 115 de Defensa Civil para emergencias vinculadas a desastres naturales y el 113 de Infosalud para orientación médica. Asimismo, la Línea 100 brinda atención en casos de violencia familiar y sexual, mientras que el 117 corresponde al servicio de ambulancias de EsSalud.

Las autoridades recomiendan que la ciudadanía memorice o mantenga guardados estos números en sus teléfonos móviles para actuar rápidamente ante cualquier emergencia. También exhortan a hacer un uso responsable de las líneas de atención, ya que las llamadas falsas o innecesarias pueden retrasar la respuesta a personas que realmente necesitan ayuda inmediata.

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