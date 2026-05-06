Le pidió S/ 4.000 para “dejarla trabajar en paz” y de yapa un cuarto de pollo: así cayó el extorsionador más insólito de Lima

Imágenes de la intervención policial en Carabayllo que culminó con la detención de un presunto extorsionador. El sujeto amenazaba a una emprendedora a través de mensajes y fue capturado justo después de recibir parte de un pago producto de la extorsión. | Latina Noticias

Un extorsionador de 21 años exigió S/ 4.000 a la dueña de una peluquería y, como remate, le pidió un cuarto de pollo como “yapa” antes de ser capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en una operación de entrega controlada en el distrito limeño de Carabayllo. El caso expone el perfil de un delincuente inexperto que negoció el monto, amenazó a su víctima y terminó detenido con el dinero envuelto en una hoja de revista, tal como él mismo había exigido.

David Vegano Bejarano, alias “Tarrón”, eligió a la estilista como blanco tras detectar que el negocio era reciente y que su propietaria se mostraba vulnerable. A través de WhatsApp, le envió amenazas directas: “¿No vas a pagar por tu local y por tu vida? Vamos a atentar contra ti y tu local. Paga lo que te pedimos y no involucres a la policía en esto. Te estamos pidiendo la suma de cuatro mil soles, que puedas trabajar tranquila y no te pase nada”, según las capturas del mensaje que iba acompañado de un emoticón de pistola.

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David Vegano Bejarano, alias "Tarrón", de 21 años, fue capturado por la PNP con el dinero envuelto en una hoja de revista, tal como él mismo había exigido a su víctima (Imagen Ilustrativa Infobae)

La negociación

Ante la imposibilidad de reunir S/ 4.000, la víctima intentó ofrecer S/ 500. Vegano Bejarano rechazó la cifra y continuó presionando. La mujer subió la oferta a S/ 1.500, monto que el extorsionador aceptó tras más de una hora de intercambio. Fue entonces cuando añadió un insólito pedido: “Mándame un cuarto de pollo”. La razón, era que al costado de la peluquería funcionaba una pollería, y el joven quiso sumar ese encargo como parte del trato extorsivo.

La estilista, lejos de ceder al pánico, aplicó la “psicología invertida”: entró en confianza con su agresor, lo llamó “amiguito” y aceptó sus condiciones para ganar tiempo y acercarlo al lugar donde la PNP ya lo tenía en la mira. “Sé que ustedes deben estar por aquí no más y entiendo, es tu chamba, amigo, pero entiéndeme a mí también”, le escribió, según las capturas mostradas en el reportaje.

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Un delincuente fue capturado tras extorsionar a la dueña de una peluquería en Carabayllo. Además de exigirle 4000 soles, le pedía de forma insólita un cuarto de pollo para no atentar contra ella y su hijo. La víctima colaboró con la policía para su detención. | ATV Noticias

La trampa y la captura

Vegano Bejarano impuso sus propias condiciones para la entrega: el dinero debía ir fraccionado, envuelto en una hoja de una revista de maquillaje y guardado dentro de un canguro. La víctima cumplió con lo acordado, incluido el cuarto de pollo, y citó al extorsionador muy cerca de su local. Tras recibir el paquete, el joven se alejó caminando, pero al doblar la esquina se encontró con un efectivo policial que ya le seguía los pasos. La mujer denunció el hecho en ese mismo instante y la PNP procedió a la detención.

Al momento de la intervención, el agente incautó el canguro con el dinero fraccionado. “¿Qué es eso, mongol?”, le preguntó el policía al mostrarle el contenido. “No sé, no sé”, respondió Vegano Bejarano. La PNP también habría rastreado al sospechoso a través de la fotocopia de los billetes que la víctima entregó previamente a las autoridades.

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La PNP capturó a alias "Tarrón" con el dinero dentro de un canguro y envuelto en una hoja de revista, tal como él mismo había exigido.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La extorsión, un delito que no da tregua

El caso de alias “Tarrón” ilustra una modalidad que se ha extendido con fuerza en Lima y en todo el Perú: la extorsión a pequeños negocios por parte de delincuentes que operan de forma individual o en bandas, con montos que van desde decenas de soles hasta cifras que superan los S/ 50.000.

Al cierre de octubre de 2025, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior registró 23.213 denuncias por extorsión a nivel nacional, una cifra superior a las 18.215 reportadas durante todo 2024. Eso equivale a una denuncia cada 19 minutos, o aproximadamente 76 casos diarios en todo el país, según datos recogidos por el portal El Ciudadano.

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Lima Metropolitana concentra la mayor carga: 9.750 casos hasta octubre de 2025, más del 30% del total nacional. Le sigue La Libertad con 3.789 denuncias, una región que mantiene estado de emergencia desde 2023 por la presión del crimen organizado en Trujillo y Pataz.

Entre enero de 2024 y julio de 2025 solo 20 casos de extorsión recibieron sentencia en todo el Perú, pese a que desde 2020 se han registrado más de 85.000 denuncias por ese delito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama no mejoró al inicio de 2026. Entre el 1 y el 21 de enero, la PNP registró 589 denuncias por extorsión, una reducción del 50,6% frente al mismo período de 2025, según informó el comandante general de la institución, general Óscar Arriola. La baja se atribuyó a operativos en centros penitenciarios, el bloqueo de más de 4.000 líneas telefónicas y 4.200 cuentas de WhatsApp vinculadas a extorsiones, y la captura de cabecillas de redes delictivas. Con todo, entre el 1 de enero y el 18 de febrero de 2026 ya se acumulaban 2.099 denuncias a nivel nacional, con Lima Centro a la cabeza con 898 casos.

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La impunidad agrava el problema. Entre enero de 2024 y julio de 2025 solo 20 casos de extorsión recibieron sentencia en todo el país, pese a que desde 2020 se han registrado más de 85.000 denuncias. Más del 98% de los casos termina archivado o sin resolución. La Confederación Nacional de Mercados y Comercio del Perú (Confenatm) estima que el 50% de los mercados del país son víctimas de extorsión por parte de mafias que exigen pagos por “protección”.