Rafael López Aliaga desafía el rechazo de Puno en 2024: “No tengo problema [en ir], la mitad de mi sangre es de allá”

El alcalde de Lima afirmó que no tiene inconveniente en regresar a Puno, a pesar del rechazo que enfrentó en 2024 y del reciente intento de linchamiento contra el precandidato presidencial Phillip Butters

Por Luis Paucar

Fuente: Canal N

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declaró este miércoles que no tiene “problema” en regresar a Puno, región que lo rechazó en septiembre de 2024 y donde en la víspera un grupo de manifestantes intentó linchar al precandidato presidencial del partido Avanza País, Phillip Butters.

En una rueda de prensa posterior a un acto oficial, el burgomaestre indicó que no se había enterado de los detalles del ataque y expresó su deseo de revisar los registros “para no opinar al aire”. Sin embargo, afirmó que “toda violencia es lamentable”.

Al ser consultado por un reportero sobre si volvería a Puno, especialmente ante la posibilidad de postular a la presidencia por Renovación Popular en las elecciones generales de 2026, respondió que la región tiene un valor especial para él.

“Puno es tierra de mis abuelos maternos, ya he estado antes, yo voy a mi tierra de mis abuelos como siempre he ido, no tengo problema, pero tiene que haber respeto, básico. La mitad de mi sangre es de allá”, señaló.

Señaló que "toda violencia es lamentable", aunque indicó que prefiere revisar los registros del ataque a Butters antes de emitir una opinión más concreta

En septiembre del año pasado, López Aliaga tuvo una accidentada llegada a Juliaca durante la inauguración de un Hospital de la Solidaridad. Algunos manifestantes le lanzaron insultos, objetos e incluso un líquido.

Le reprochaban haber criminalizado las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, cuando declaró el Centro de Lima como “zona intangible” y afirmó que los manifestantes provenientes de regiones, incluida Puno, no eran “bienvenidos a la capital”, porque “vienen a destrozar”.

En esa ocasión, también anunció la suspensión de los festejos por el 488 aniversario de la fundación de Lima y sostuvo que no podía “celebrar” mientras dos policías eran atacados por una turba en Juliaca, “y uno termina golpeado y al otro no lo dejan salir y lo queman vivo”.

Respecto a su accidentada visita de ese año, López Aliaga expresó que regresaría a Puno cuantas veces fuera necesario. “No nos asusta gente así, grupitos que han regado ríos de odio, ríos de sangre. Con ríos de amor es con que se trabaja, ríos de sangre no sirven para nada. Yo voy a venir las veces que me dé la gana a Puno, es mi tierra, tierra de mi madre y por honor a ella voy a regresar”, manifestó.

Rafael López Aliaga lidera las encuestas con 10 % de intención de voto, y anunciará el 13 de octubre ante el Concejo Municipal si renunciará a la alcaldía para postular a la presidencia

Líder de encuestas

De acuerdo con la última encuesta de Ipsos, el alcalde limeño lidera las preferencias electorales con un 10 % de intención de voto, superando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que alcanza el 8 %.

Días atrás, anunció que comunicará ante el Concejo Municipal su decisión sobre una posible renuncia a la alcaldía durante la sesión ordinaria del próximo lunes 13 de octubre, conforme a la normativa electoral vigente.

“El día 13 va a haber una sesión ordinaria de Concejo en la tarde, justamente para que ante Concejo, porque así está la ley, tiene que uno que decir si sigo o no sigo. Yo lo he pensado mucho, y hay temas que a favor y en contra (...) a veces hay que tomar decisiones que implican la muerte”, señaló.

Explicó que ha evaluado su decisión de presentarse a los comicios de 2026, especialmente por la creciente inseguridad en el país, antes de mencionar al activista ultraconservador Charlie Kirk, recientemente asesinado.

