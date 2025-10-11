Perú

Renovación Popular y APP marcan distancia del gabinete de José Jerí: “Hemos descartado toda posibilidad”

La conformación del gabinete definirá el respaldo político del presidente de transición en medio de protestas y desconfianza ciudadana

Por Nicol Chauca Alendez

Guardar
El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante descartó toda posibilidad de incorporarse al gabinete ministerial del presidente transitorio, José Jerí| Canal N

A pocas días de asumir la presidencia del Perú, José Jerí enfrenta su primera gran decisión: Conformar un gabinete ministerial que logre sostenerlo políticamente en un escenario de alta tensión social y fragmentación partidaria.

Sin embargo, dos bancadas importantes del Congreso —Renovación Popular y Alianza para el Progreso (APP)— ya descartaron públicamente su participación en el Ejecutivo.

Renovación Popular ni APP integrarán
Renovación Popular ni APP integrarán el Gabinete de José Jerí. (Composición Infobae)

Renovación Popular se deslinda del Ejecutivo

El congresista Alejandro Muñante fue claro al señalar que su bancada no integrará el gabinete de Jerí. “Desde Renovación Popular hemos descartado toda posibilidad de pertenecer a un gabinete. Vamos a apoyar la gobernabilidad, vamos a mantener el rol fiscalizador y creemos que es necesario un gabinete técnico, profesional, con experiencia”, afirmó este jueves.

Muñante insistió en que, aunque no serán parte del Consejo de Ministros, su bancada espera que el nuevo gobierno pueda “encomendar” tareas urgentes como el fortalecimiento del sistema de flagrancia del Ministerio Público. “Si le va bien al Gobierno, le va bien a todos los peruanos”, concluyó el parlamentario.

Bancada de Renovación Popular descarta
Bancada de Renovación Popular descarta asumir ministerios. (Renovación Popular)

APP se mantendrá al margen del gabinete y ejercerá control político

Del mismo modo, APP confirmó que no integrará el gabinete de transición de José Jerí. Su secretario general, Luis Valdez, explicó que el partido asumirá una “posición de vigilancia” frente al Ejecutivo y descartó que se haya evaluado participar en el Consejo de Ministros.

“En absoluto, no, porque este presidente tendrá que asumir la responsabilidad que hoy lo ha puesto la historia”, declaró Valdez en entrevista con Canal N. “APP tiene otra misión, velar y representar a los peruanos desde una perspectiva hoy de oposición”, añadió.

El dirigente indicó que el tema no fue materia de debate dentro del partido y que su prioridad será ejercer control político ante los principales problemas del país, en especial la inseguridad ciudadana. “Vamos a estar expectantes y controladores de lo que se haga, buscando soluciones a las prioridades nacionales”, sostuvo.

Luis Valdez aseguró que su bancada no ha contemplado integrar el gabinete ministerial, en cambio, se mantendrán vigilantes. | Canal N

Por su parte, el congresista Eduardo Salhuana, vocero de la bancada, hizo un llamado a la unidad nacional y consideró que debe primar la presunción de inocencia hacia el nuevo mandatario. Valoró además la trayectoria parlamentaria de Jerí y pidió respaldo político para superar la crisis institucional.

José Jerí promete reconciliación, pero los partidos toman distancia

Desde el inicio de su mandato, José Jerí ha prometido formar un gabinete de “transición, reconciliación y firmeza contra el crimen”. Sin embargo, su perfil político —más vinculado al Congreso que a los movimientos ciudadanos que impulsaron la vacancia de Dina Boluarte— ha despertado escepticismo sobre su verdadera independencia frente a las bancadas que lo eligieron.

En este contexto, analistas como el exprimer ministro Juan Jiménez Mayor consideran que será difícil encontrar figuras con trayectoria dispuestas a sumarse a un gobierno débil y sin legitimidad ciudadana. “No sé qué personas con cierta presencia nacional o posibilidad de aportar al país podrían comprometerse para ser ministros”, señaló. “Puede tener legalidad, pero no legitimidad ante la ciudadanía”.

Presidente José Jerí convocó a
Presidente José Jerí convocó a Fuerzas Armadas y la PNP

“Ojalá que el señor Jerí se ilumine y convoque gente capaz”, concluyó Javier Velásquez Quesquén, excongresistas aprista. “Si no lo hace, su tiempo en el poder será muy corto, y el país seguirá atrapado en esta inestabilidad política que golpea sobre todo a los ciudadanos de a pie”.

Temas Relacionados

Renovación PopularJosé JeríPresidencia PerúAlianza para el ProgresoAlejandro Muñanteperu-politica

Más Noticias

Tercera Feria de Libros para Peques: lista de actividades del evento dedicado a las infancias

Entre las editoriales presentes destacan Polifonía, La casita del sapo, Fondo Editorial UCV, Artífice, Fondo de Cultura Económica, Euromatex, Pesopluma y Monimo

Tercera Feria de Libros para

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

En conversación con Infobae Perú, el conductor nos habla sobre su nueva apuesta dominical, la cual se emitirá por Panamericana Televisión. Afirma que buscará competir en audiencia con un formato crítico, entretenido y sin concesiones.

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de

Director de ‘Alfa y Bravo’ defiende la elección de ‘Cholo Soy’ en su película: “Me dijeron que las marcas no lo iban a apoyar”

El cineasta peruano-estadounidense Aarón Otoya defendió su decisión de incluir a los populares creadores de contenido ‘Cholo Soy’ y ‘Sibenito’ en Alfa y Bravo, cinta grabada íntegramente en Huancayo.

Director de ‘Alfa y Bravo’

Las primeras 24 horas de José Jerí como presidente: reuniones clave y el pedido urgente a ministros de Dina Boluarte

Jerí aún no define quienes serán los ministros que lo acompañarán en su gobierno de transición. Continúa reuniendose con diferentes autoridades y miembros de la sociedad civil

Las primeras 24 horas de

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

El cuadro de Néstor Lorenzo se medirá con el ‘tri’ en Estados Unidos previo al inicio del Mundial 2026. Habrá un duelo de goleadores entre James Rodríguez y Santiago Giménez. Conoce cómo sintonizar este partido en vivo

Dónde ver Colombia vs México
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las primeras 24 horas de

Las primeras 24 horas de José Jerí como presidente: reuniones clave y el pedido urgente a ministros de Dina Boluarte

TC admite demanda de la Defensoría contra la ley de amnistía y ya no hay vuelta atrás

Vacancia presidencial en Perú: el ‘arma’ parlamentaria que ha derrocado a tres mandatarios en una década

José Jerí y la crisis de inseguridad ciudadana: ¿Cuál es el primer paso que debe dar?

Tomás Gálvez designa a Jorge Chávez Cotrina como coordinador de las fiscalías contra crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Director de ‘Alfa y Bravo’ defiende la elección de ‘Cholo Soy’ en su película: “Me dijeron que las marcas no lo iban a apoyar”

La gran final de ‘Yo Soy 2025’: horario, transmisión en vivo y guía para votar por el ganador

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

The Cardigans confirma su primer concierto en Perú: fecha, lugar y venta de entradas para ver a la banda sueca

DEPORTES

Dónde ver Colombia vs México

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026