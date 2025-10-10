Perú

José Jerí asume el poder y enfrenta su primer desafío: formar un gabinete que evite nuevas crisis

El abogado de 38 años se convirtió en el noveno presidente del Perú en apenas nueve años. Su mandato está previsto para concluir en julio de 2026

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Presidente José Jerí recibe honores en el patio de Palacio de Gobierno. (Video: Canal N)

José Jerí, abogado y político de 38 años, juró como nuevo presidente del Perú tras la destitución de Dina Boluarte. El congresista de Somos Perú, quien obtuvo su curul con menos de 12 mil votos, tiene ahora la responsabilidad de liderar una transición ordenada hasta el 28 de julio de 2026.

Jerí Oré se convierte en el séptimo jefe de Estado que asume el mando del país en los últimos nueve años. Aunque en un primer momento su designación contó con el respaldo de 61 parlamentarios —principalmente de las bancadas que integraron la coalición con Boluarte—, el panorama político que enfrenta es complejo.

El nuevo presidente de Perú, José Jeri, luce la banda presidencial durante la ceremonia de investidura, después de que el Congreso votó a favor de destituir a la expresidenta Dina Boluarte, en Lima. 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

Para el analista político Enrique Castillo, la tarea fundamental del nuevo mandatario es conformar un gabinete ministerial de transición que esté alejado de los intereses partidarios del Congreso y que ofrezca garantías de estabilidad en esta etapa convulsionada.

“Va a depender mucho de lo que haga en las próximas horas. Por ejemplo, la formación de su gabinete. (...) Si su gabinete es más de lo mismo, que representa solamente a las bancadas en el Congreso, si es que sus primeras acciones tienen que ver con cosas muy cosméticas (...), entonces va a tener un sabor amargo en los próximos días”, señaló en RPP.

En esa línea, el experto advirtió que una mala elección de ministros podría desatar una ola de protestas, como las que obligaron a Manuel Merino a dejar el poder en 2020.

El extitular del Congreso Jose Jeri, en el centro, recibe la banda presidencial del legislador Fernando Rospigliosi, a la izquierda, mientras asume como presidente interino en Lima, Perú, el viernes 10 de octubre de 2025. (AP Foto/John Reyes)

“Insisto, él arma un gabinete de los suyos y arma un gabinete sin capacidad profesional, sin capacidad de liderazgo, vamos a volver a lo mismo rápidamente, en una semana. La gente va a estar en las calles. Entonces, la elección principal de José Jerí, en este momento, es la de su gabinete. De eso depende su permanencia”, remarcó.

¿José Jerí fue la mejor opción del Congreso?

Castillo recordó que las mismas bancadas que sostuvieron a Dina Boluarte en el poder fueron las que respaldaron la presidencia de Jerí. Agregó que, si el objetivo era marcar distancia del “nefasto cogobierno” con Boluarte Zegarra, habría sido más conveniente evaluar a otro candidato para el cargo.

“Creo que si las bancadas mayoritarias en el Congreso querían generar esta reacción para tratar de desmarcarse de un pasado reciente —me refiero a Dina Boluarte—, a los problemas, yerros e incapacidades de este gobierno, hubieran completado su tarea si hubieran elegido a una persona mucho más idónea, mucho más independiente, mucho más calificada dentro de lo que hay en el Congreso”, observó.

Primer discurso de José Jerí como presidente de la República

Para Castillo, Gladys Echaíz o Roberto Chiabra habrían sido personajes más idóneos que Jerí para liderar esta etapa.

Una opinión similar expresó el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Fernando Tuesta Soldevilla, quien advirtió que una equivocación en la elección del presidente interino podría reactivar la tensión social en el país.“La destitución de Boluarte podría ser percibida como una concesión a la presión popular”, señaló.

Los elogios de José Jerí a Martín Vizcarra: de aliados en el 2021 a rivales políticos

En esa línea, Tuesta enfatizó que el Congreso debe “actuar con racionalidad estratégica y sentido de supervivencia institucional” para evitar que una decisión precipitada o guiada por intereses partidarios profundice la crisis política y social que atraviesa el Perú.

Los votos de José Jerí,

Beto Ortiz regresa con su

Contraloría alerta sobre peligro en

Terror en Independencia: Falso paciente

Afiliados podrán retirar AFP solo
José Jeri EN VIVO: últimas

Beto Ortiz regresa con su

Alineaciones de Perú vs Chile

