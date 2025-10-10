Perú

Crisis política en Perú EN VIVO: últimas noticias de Dina Boluarte, vacancia presidencial y situación crítica en el Gobierno

La crisis política que vive Perú se profundizó tras el atentado contra Agua Marina en Lima, evento que incrementó el rechazo ciudadano y parlamentario hacia Dina Boluarte, quien enfrenta una destitución inminente antes de las elecciones de 2026.

El ataque armado contra el grupo musical Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos marcó un giro crucial en la crisis política y social que atraviesa Perú. El atentado, con cinco heridos (cuatro músicos y un vendedor ambulante), profundizó la percepción de descomposición social y catalizó la presentación de mociones de vacancia presidencial contra Dina Boluarte. A menos de un año de las elecciones generales de 2026, la mayoría de las bancadas parlamentarias, incluidas antiguas aliadas del Ejecutivo, respaldan ya la destitución de la mandataria.

Tras la admisión de las mociones de vacancia, Dina Boluarte anunció que dará mensaje presidencial en breve

Nueva crisis en Perú: ¿Qué sigue tras la eventual vacancia de Dina Boluarte y cuál es el impacto de tener ocho presidentes en 10 años?

Expertos analizan los escenarios ante la salida de la todavía jefa de Estado, quien afronta cinco mociones que buscan su destitución a menos de 10 meses de concluir su mandato debido a la ola de criminalidad

Mensaje a la Nación de
Mensaje a la Nación de Dina Boluarte 2025 en el Congreso de la República

La inminente vacancia de Dina Boluarte abre un nuevo capítulo en la inestabilidad del poder Ejecutivo en el Perú, marcando un ciclo de recambios y desencanto ciudadano con su sistema político. Esta transición forzada plantea numerosas interrogantes sobre la sucesión, las perspectivas de gobernabilidad y el futuro inmediato del país, analizadas por expertos en derecho, ciencia política y gobernanza.

¿Dina Boluarte puede disolver el Congreso antes de ser vacada? Esto dice la Constitución

La presidenta enfrenta varias mociones de vacancia presentadas por incapacidad moral, principalmente por cuestionamientos a su gestión en seguridad ciudadana y gobernabilidad

Constitución impide a Dina Boluarte
Constitución impide a Dina Boluarte disolver el Congreso en el último año de su mandato. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La tensión política entre el Ejecutivo y el Congreso vuelve a situar en el centro del debate la posibilidad de una disolución parlamentaria. Ante las recientes mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, surge una pregunta clave: ¿podría la mandataria cerrar el Parlamento antes de ser destituida? La respuesta, según la propia Constitución Política del Perú y los especialistas en derecho constitucional, es no.

Expresidente del TC advierte que el Congreso daría un golpe de Estado si vaca a Dina Boluarte por incapacidad moral: “Es inepta”

El exmagistrado sostuvo que los problemas del gobierno son de ineptitud política y no de conducta inmoral, por lo que el Congreso estaría interpretando mal la Constitución

xpresidente del Tribunal Constitucional rechaza causal de incapacidad moral y llama a respetar el orden constitucional. (Crédito: Canal N)

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, advirtió que el Congreso de la República incurriría en un “golpe de Estado” si aprueba una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte bajo la causal de incapacidad moral permanente. En entrevista con Canal N, el jurista sostuvo que los fundamentos de la moción presentada por los congresistas no se ajustan al marco constitucional y carecen de sustento legal.

¿Cómo es el proceso de vacancia a la presidenta Dina Boluarte?

El proceso de vacancia presidencial, activado por la figura de incapacidad moral permanente, requiere la presentación de una moción respaldada por al menos 33 firmas de congresistas, según explicó el abogado Alejandro Rospigliosi.

Para que el debate se inicie formalmente, se necesita el voto favorable de 52 legisladores. El presidente dispone de hasta 10 días para ejercer su defensa ante el Congreso de la República, ya sea personalmente o a través de un abogado.

En caso de aprobarse la vacancia, la ausencia de vicepresidentes implica que la sucesión recaería sobre el presidente del Congreso. Sin embargo, Rospigliosi advirtió que este relevo no es automático, ya que la historia reciente muestra que el Congreso puede optar por elegir a otro titular si no existe consenso suficiente.

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú
El exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sostuvo que a la presidenta Dina Boluarte le convendría renunciar, ya que “no tiene posibilidad de negociación (con el Congreso)”

El Congreso de la República admitió la primera moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte. Solo hubo un voto en contra.

Criminalidad fuera de control

La violencia y criminalidad, evidenciadas en el atentado al concierto de Agua Marina, generaron fuerte indignación ciudadana y política. Según el general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, “hemos podido determinar la participación de dos sujetos en una moto y los disparos se habrían efectuado no en movimiento, sino estacionados. El objetivo era atentar contra las personas que estaban en el escenario”, explicó. El hallazgo de veinticinco casquillos de nueve milímetros Parabellum y las irregularidades en la organización del evento, realizado en un recinto administrado por las Fuerzas Armadas, profundizaron el cuestionamiento a la capacidad del Gobierno para garantizar la seguridad incluso en espacios bajo control militar.

La inseguridad afecta también al sector del transporte y al artístico. El Observatorio del Crimen y la Violencia reporta que, en Lima, al menos 180 conductores y cobradores fueron asesinados durante asaltos extorsivos, mientras el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) registra más de 20.000 casos de extorsión hasta octubre. El arte tampoco se libra: en marzo, Paul Flores, vocalista de Armonía 10, murió tras un ataque armado; en junio, Jaime Carmona, exvocalista de Los Claveles de la Cumbia, fue asesinado en un restaurante; meses después, Thalía Manrique Castillo, cantante de Hermanos Guerrero, falleció en circunstancias similares.

Imágenes del momento de la balacera en pleno concierto de Agua Marina en Chorillos. Panamericana TV
La reacción del Congreso fue inmediata. Menos de una hora después del atentado, se presentaron cuatro mociones de vacancia presidencial promovidas por bancadas de diferentes tendencias. Renovación Popular, liderada por el alcalde de Lima Rafael López Aliaga, fue la primera en anunciar la medida. “Los peruanos vivimos en un pánico permanente. No tenemos una líder, tenemos frivolidad. No valen izquierdas ni derechas”, declaró la congresista Norma Yarrow. El vocero Diego Bazán remarcó: “El país está en la más completa indefensión”, al anunciar la recolección de firmas para formalizar la moción.

El apoyo a la destitución de Dina Boluarte se consolidó con la adhesión de bancadas consideradas pilares del Ejecutivo, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP). El conteo parlamentario da una suma de 124 votos confirmados a favor de la vacancia, muy por encima de los 87 requeridos para la destitución. Los respaldos incluyen Fuerza Popular (21), APP (17), Podemos Perú (13), Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y afines (11), Perú Libre (11), Acción Popular (10), Renovación Popular (11), Somos Perú (10), Avanza País (seis), Bancada Socialista (cinco), Bloque Democrático (cinco) y no agrupados (cuatro).

El Congreso da la espalda a Dina Boluarte: las bancadas que antes la blindaron hoy impulsan su salida del poder

A un año de las elecciones de 2026, el bloque parlamentario que sostenía al Ejecutivo se fractura. Tras el atentado contra Agua Marina, la mandataria se queda sin aliados y con una vacancia que podría aprobarse en las próximas horas

El informe desató críticas por
El informe desató críticas por presunto blindaje político y por no evaluar el fondo de las acusaciones fiscales. Composición: Congreso de la República / CNN/Infobae Perú

La política peruana vive una nueva jornada de inflexión. A menos de un año y medio de las elecciones generales de 2026, la mayoría de las bancadas congresales que sostuvieron a Dina Boluarte durante casi tres años de gestión han girado por completo su postura y ahora promueven su vacancia presidencial. El cambio ocurre en medio de una ola de indignación social tras el atentado armado contra la orquesta Agua Marina, que dejó varios heridos y evidenció, una vez más, la creciente crisis de inseguridad ciudadana.

Leer la nota completa
El procedimiento de vacancia presidencial está regulado por el Artículo 89-A del Reglamento del Congreso. El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi explicó en RPP: “Para iniciar el proceso se necesita la presentación de una moción con al menos treinta y tres firmas de parlamentarios, equivalente al veinte por ciento del total de congresistas”. Una vez admitida, requiere el apoyo de al menos el 40% de los congresistas hábiles y la votación final debe realizarse entre el tercer y décimo día posterior. Si cuatro quintas partes del número legal de congresistas (104) lo acuerdan, podrán adelantar el debate y la votación, permitiendo que ambos actos ocurran en la misma fecha, siempre con respeto a los procedimientos internos.

Dina Boluarte responde por posible
Dina Boluarte responde por posible vacancia presidencial desde el Congreso de la República| Presidencia

