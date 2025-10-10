Crisis política en Perú EN VIVO: últimas noticias de Dina Boluarte, vacancia presidencial y situación crítica en el Gobierno

La inminente vacancia de Dina Boluarte abre un nuevo capítulo en la inestabilidad del poder Ejecutivo en el Perú , marcando un ciclo de recambios y desencanto ciudadano con su sistema político. Esta transición forzada plantea numerosas interrogantes sobre la sucesión, las perspectivas de gobernabilidad y el futuro inmediato del país, analizadas por expertos en derecho, ciencia política y gobernanza.

La tensión política entre el Ejecutivo y el Congreso vuelve a situar en el centro del debate la posibilidad de una disolución parlamentaria . Ante las recientes mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte , surge una pregunta clave: ¿podría la mandataria cerrar el Parlamento antes de ser destituida? La respuesta, según la propia Constitución Política del Perú y los especialistas en derecho constitucional, es no.

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) , Carlos Mesía, advirtió que el Congreso de la República incurriría en un “golpe de Estado” si aprueba una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte bajo la causal de incapacidad moral permanente . En entrevista con Canal N , el jurista sostuvo que los fundamentos de la moción presentada por los congresistas no se ajustan al marco constitucional y carecen de sustento legal.

En caso de aprobarse la vacancia, la ausencia de vicepresidentes implica que la sucesión recaería sobre el presidente del Congreso . Sin embargo, Rospigliosi advirtió que este relevo no es automático, ya que la historia reciente muestra que el Congreso puede optar por elegir a otro titular si no existe consenso suficiente.

Para que el debate se inicie formalmente, se necesita el voto favorable de 52 legisladores . El presidente dispone de hasta 10 días para ejercer su defensa ante el Congreso de la República , ya sea personalmente o a través de un abogado.

El proceso de vacancia presidencial , activado por la figura de incapacidad moral permanente , requiere la presentación de una moción respaldada por al menos 33 firmas de congresistas, según explicó el abogado Alejandro Rospigliosi .

El exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sostuvo que a la presidenta Dina Boluarte le convendría renunciar, ya que “no tiene posibilidad de negociación (con el Congreso)”

La inseguridad afecta también al sector del transporte y al artístico. El Observatorio del Crimen y la Violencia reporta que, en Lima, al menos 180 conductores y cobradores fueron asesinados durante asaltos extorsivos, mientras el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) registra más de 20.000 casos de extorsión hasta octubre. El arte tampoco se libra: en marzo, Paul Flores , vocalista de Armonía 10, murió tras un ataque armado; en junio, Jaime Carmona , exvocalista de Los Claveles de la Cumbia, fue asesinado en un restaurante; meses después, Thalía Manrique Castillo , cantante de Hermanos Guerrero, falleció en circunstancias similares.

La violencia y criminalidad, evidenciadas en el atentado al concierto de Agua Marina , generaron fuerte indignación ciudadana y política. Según el general Felipe Monroy , jefe de la Región Policial Lima, “hemos podido determinar la participación de dos sujetos en una moto y los disparos se habrían efectuado no en movimiento, sino estacionados. El objetivo era atentar contra las personas que estaban en el escenario”, explicó. El hallazgo de veinticinco casquillos de nueve milímetros Parabellum y las irregularidades en la organización del evento , realizado en un recinto administrado por las Fuerzas Armadas, profundizaron el cuestionamiento a la capacidad del Gobierno para garantizar la seguridad incluso en espacios bajo control militar.

01:25 hs

La reacción del Congreso fue inmediata. Menos de una hora después del atentado, se presentaron cuatro mociones de vacancia presidencial promovidas por bancadas de diferentes tendencias. Renovación Popular, liderada por el alcalde de Lima Rafael López Aliaga, fue la primera en anunciar la medida. “Los peruanos vivimos en un pánico permanente. No tenemos una líder, tenemos frivolidad. No valen izquierdas ni derechas”, declaró la congresista Norma Yarrow. El vocero Diego Bazán remarcó: “El país está en la más completa indefensión”, al anunciar la recolección de firmas para formalizar la moción.

El apoyo a la destitución de Dina Boluarte se consolidó con la adhesión de bancadas consideradas pilares del Ejecutivo, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP). El conteo parlamentario da una suma de 124 votos confirmados a favor de la vacancia, muy por encima de los 87 requeridos para la destitución. Los respaldos incluyen Fuerza Popular (21), APP (17), Podemos Perú (13), Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y afines (11), Perú Libre (11), Acción Popular (10), Renovación Popular (11), Somos Perú (10), Avanza País (seis), Bancada Socialista (cinco), Bloque Democrático (cinco) y no agrupados (cuatro).