Perú

Camila Domínguez vuelve a lanzar fuertes críticas contra Karla Tarazona y más revelaciones: “No me quiere y nunca me ha querido”

La hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez sorprendió a sus seguidores al seguir compartiendo detalles de su tensa relación con la actual pareja de su padre

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Camila Domínguez vuelve a lanzar fuertes críticas contra Karla Tarazona y más revelaciones: “No me quiere y nunca me ha querido”. Video: TikTok

Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, vuelve a realizar en vivos donde ha criticado duramente a la actual pareja de su padre y madre de su medio hermano. A través de transmisiones en vivo en su TikTok, la joven de 16 años criticó abiertamente a Karla Tarazona y relató episodios pasados donde evidenciaba la falta de apoyo tanto por parte de Tarazona como del propio Christian Domínguez.

“No me quiere y nunca me ha querido”, afirmó Camila, quien también expuso situaciones que, según su testimonio, han marcado su relación con ambos adultos. Estas declaraciones han generado amplia repercusión en medios y redes sociales, mientras Tarazona se mantiene en silencio y Domínguez ha salido a respaldar a su pareja.

Críticas de Camila Domínguez hacia Karla Tarazona

En sus recientes intervenciones en TikTok e Instagram Live, Camila Domínguez ha insistido en la ausencia de vínculo afectivo con Karla Tarazona, a quien identifica únicamente como la madre de su medio hermano. La joven relató un episodio ocurrido durante su infancia, cuando sufrió un desmayo y buscó ayuda tanto de su padre como de Tarazona.

“Estábamos en el chifa y la llamé. Me puse mal, me desmayé, se me pusieron las uñas moradas, estaba mal, me dio una infección al estómago. Mi papá no contestaba, la llamamos (a Karla) para saber si ella podía hacer que mi papá conteste y me dijo: ‘Ay, ¿estás mal? Si tu papá no te contesta, a mí tampoco, sorry no puedo hacer nada’, y me colgó”, recordó Camila en una de sus transmisiones.

La joven sostiene que la actitud de Tarazona ha sido siempre distante. “Créanme que ella no está llorando, se está riendo, eso es lo que está haciendo, porque ella no me quiere, nunca me ha querido tampoco. Es una mala persona”, declaró la adolescente. Camila también expresó su escepticismo ante la posibilidad de que sus declaraciones afecten a Tarazona, asegurando que la conductora no se siente aludida ni afectada por sus palabras.
Camila Domínguez vuelve a lanzar
Camila Domínguez vuelve a lanzar fuertes críticas contra Karla Tarazona y más revelaciones: “No me quiere y nunca me ha querido”.

En sus intervenciones pasadas, la hija de Christian Domínguez ha reiterado que no mantiene ninguna relación cercana con Karla Tarazona ni con Pamela Franco, otra expareja de su padre. “No tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más”, afirmó.

En contraste, Camila ha manifestado aprecio por Isabel Acevedo, también expareja del cantante, a quien dirigió un mensaje directo: “Isabel, te quiero. Lo que haya pasado entre adultos, problemas de adultos es problemas de adultos. El trato que me dio a mí fue muy bonito. Estoy hablando sobre cómo yo experimenté eso, no estoy hablando de otras cosas”.

Distanciamiento y conflicto con Christian Domínguez

El distanciamiento con su padre ha sido otro de los ejes centrales en los testimonios de Camila Domínguez. La joven reveló que no ve a Christian Domínguez desde hace cuatro meses y que no existe comunicación entre ambos. “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí. No lo veo hace cuatro meses. No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él”, sostuvo durante una transmisión en vivo hace algunas semanas.

Camila subrayó que la falta de contacto y apoyo emocional por parte de su padre no es un hecho reciente, sino un patrón que se repite desde su infancia. “Mi papá no me habla, no me habla, no me habla hace cuatro meses”, insistió. La joven recordó que, cuando tenía seis años, su padre también se alejó de ella durante un periodo prolongado, coincidiendo con la relación mediática entre el cantante y Karla Tarazona.

“No es la primera vez que lo hace. Ya lo dije que me dejó de hablar cuando tenía seis años y desapareció y no me dijo nada y la que tuvo que cubrir eso fue mi mamá. Cuando se alejó, era Karla la pareja”, relató.
Magaly Medina comenta sobre las declaraciones de Camila Domínguez y su relación con Karla Tarazona. Video: Magaly TV La Firme

En el programa de Magaly Medina, la conductora abordó la gravedad de este distanciamiento. Medina interpretó que el silencio prolongado de un padre puede constituir una forma de violencia psicológica. “Yo no entiendo cómo tú puedes dejar de hablar a un hijo. ¿Cómo le podrías dejar de hablar a un hijo? Yo creo que muchos hombres tienen que darse cuenta que es violencia psicológica. Cuando tú castigas con el silencio a una persona que amas, estás ejerciendo violencia psicológica sobre esa persona, quiero que lo sepan", afirmó.

Camila, por su parte, ha reiterado que nunca ha sentido la presencia emocional de su padre: “Que esté presente emocionalmente, no lo ha estado nunca, desde que nací creo”, afirmó. La joven también ha dejado claro que la ausencia de su padre y la falta de relación con las parejas de este han sido constantes en su vida. “No me hablo con ella, no me llevo bien, no hablo con ella. Yo ahorita no tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más”, repitió en sus transmisiones.

Temas Relacionados

Camila DomínguezChristian DomínguezKarla Tarazonaperu-entretenimiento

Más Noticias

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

Fiscal Angel Astocondor también alerta que vacada exmandataria cuenta con dinero suficiente para salir del país

Dina Boluarte podría fugar a

José Jerí tras reunión con transportistas: Plantea dar recompensas a criminales que delaten a sus cabecillas

Durante una reunión con más de 20 dirigentes del transporte, el presidente José Jerí propuso ofrecer incentivos a miembros de bandas delictivas que brinden información sobre sus líderes

José Jerí tras reunión con

Novio de Daniela Darcourt es captado bailando con otra mujer: movimientos subidos de tono generan revuelo

El coreógrafo y pareja de la salsera fue grabado en una fiesta bailando con una mujer que no sería la cantante. El video difundido por Instarándula causó sorpresa.

Novio de Daniela Darcourt es

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

El jefe de Estado encabezó un operativo ejecutado de manera simultánea en cuatro penales del país. Según dijo el presidente del INPE, fue el propio mandatario quien ordenó la realización de estas intervenciones

José Jerí es criticado por

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

La iniciativa legislativa de Paul Gutiérrez, de Somos Perú, incluye la creación de un Comité de Disciplina Escolar en cada institución educativa

Congreso: proponen crear un registro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte podría fugar a

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

La MML de Rafael López Aliaga desacata orden del CIADI, advierte Lima Expresa

ENTRETENIMIENTO

Novio de Daniela Darcourt es

Novio de Daniela Darcourt es captado bailando con otra mujer: movimientos subidos de tono generan revuelo

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Director de ‘Alfa y Bravo’ defiende la elección de ‘Cholo Soy’ en su película: “Me dijeron que las marcas no lo iban a apoyar”

La gran final de ‘Yo Soy 2025’: horario, transmisión en vivo y guía para votar por el ganador

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

DEPORTES

Dónde ver Colombia vs México

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026