Camila Domínguez vuelve a lanzar fuertes críticas contra Karla Tarazona y más revelaciones: “No me quiere y nunca me ha querido”. Video: TikTok

Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, vuelve a realizar en vivos donde ha criticado duramente a la actual pareja de su padre y madre de su medio hermano. A través de transmisiones en vivo en su TikTok, la joven de 16 años criticó abiertamente a Karla Tarazona y relató episodios pasados donde evidenciaba la falta de apoyo tanto por parte de Tarazona como del propio Christian Domínguez.

“No me quiere y nunca me ha querido”, afirmó Camila, quien también expuso situaciones que, según su testimonio, han marcado su relación con ambos adultos. Estas declaraciones han generado amplia repercusión en medios y redes sociales, mientras Tarazona se mantiene en silencio y Domínguez ha salido a respaldar a su pareja.

Críticas de Camila Domínguez hacia Karla Tarazona

En sus recientes intervenciones en TikTok e Instagram Live, Camila Domínguez ha insistido en la ausencia de vínculo afectivo con Karla Tarazona, a quien identifica únicamente como la madre de su medio hermano. La joven relató un episodio ocurrido durante su infancia, cuando sufrió un desmayo y buscó ayuda tanto de su padre como de Tarazona.

“Estábamos en el chifa y la llamé. Me puse mal, me desmayé, se me pusieron las uñas moradas, estaba mal, me dio una infección al estómago. Mi papá no contestaba, la llamamos (a Karla) para saber si ella podía hacer que mi papá conteste y me dijo: ‘Ay, ¿estás mal? Si tu papá no te contesta, a mí tampoco, sorry no puedo hacer nada’, y me colgó”, recordó Camila en una de sus transmisiones.

La joven sostiene que la actitud de Tarazona ha sido siempre distante. “Créanme que ella no está llorando, se está riendo, eso es lo que está haciendo, porque ella no me quiere, nunca me ha querido tampoco. Es una mala persona”, declaró la adolescente. Camila también expresó su escepticismo ante la posibilidad de que sus declaraciones afecten a Tarazona, asegurando que la conductora no se siente aludida ni afectada por sus palabras.

Camila Domínguez vuelve a lanzar fuertes críticas contra Karla Tarazona y más revelaciones: “No me quiere y nunca me ha querido”.

En sus intervenciones pasadas, la hija de Christian Domínguez ha reiterado que no mantiene ninguna relación cercana con Karla Tarazona ni con Pamela Franco, otra expareja de su padre. “No tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más”, afirmó.

En contraste, Camila ha manifestado aprecio por Isabel Acevedo, también expareja del cantante, a quien dirigió un mensaje directo: “Isabel, te quiero. Lo que haya pasado entre adultos, problemas de adultos es problemas de adultos. El trato que me dio a mí fue muy bonito. Estoy hablando sobre cómo yo experimenté eso, no estoy hablando de otras cosas”.

Distanciamiento y conflicto con Christian Domínguez

El distanciamiento con su padre ha sido otro de los ejes centrales en los testimonios de Camila Domínguez. La joven reveló que no ve a Christian Domínguez desde hace cuatro meses y que no existe comunicación entre ambos. “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí. No lo veo hace cuatro meses. No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él”, sostuvo durante una transmisión en vivo hace algunas semanas.

Camila subrayó que la falta de contacto y apoyo emocional por parte de su padre no es un hecho reciente, sino un patrón que se repite desde su infancia. “Mi papá no me habla, no me habla, no me habla hace cuatro meses”, insistió. La joven recordó que, cuando tenía seis años, su padre también se alejó de ella durante un periodo prolongado, coincidiendo con la relación mediática entre el cantante y Karla Tarazona.

“No es la primera vez que lo hace. Ya lo dije que me dejó de hablar cuando tenía seis años y desapareció y no me dijo nada y la que tuvo que cubrir eso fue mi mamá. Cuando se alejó, era Karla la pareja”, relató.

Magaly Medina comenta sobre las declaraciones de Camila Domínguez y su relación con Karla Tarazona. Video: Magaly TV La Firme

En el programa de Magaly Medina, la conductora abordó la gravedad de este distanciamiento. Medina interpretó que el silencio prolongado de un padre puede constituir una forma de violencia psicológica. “Yo no entiendo cómo tú puedes dejar de hablar a un hijo. ¿Cómo le podrías dejar de hablar a un hijo? Yo creo que muchos hombres tienen que darse cuenta que es violencia psicológica. Cuando tú castigas con el silencio a una persona que amas, estás ejerciendo violencia psicológica sobre esa persona, quiero que lo sepan", afirmó.

Camila, por su parte, ha reiterado que nunca ha sentido la presencia emocional de su padre: “Que esté presente emocionalmente, no lo ha estado nunca, desde que nací creo”, afirmó. La joven también ha dejado claro que la ausencia de su padre y la falta de relación con las parejas de este han sido constantes en su vida. “No me hablo con ella, no me llevo bien, no hablo con ella. Yo ahorita no tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más”, repitió en sus transmisiones.