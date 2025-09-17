Perú

Hija mayor de Christian Domínguez, marca distancia de Karla Tarazona: “Es la mamá de mi hermano, nada más”

Camila Domínguez sorprende en una transmisión en vivo acerca de su relación con las madres de sus hermanos y expresa su cariño por Isabel Acevedo.

Hija de Christian Domínguez 'multiplica por cero' a Karla Tarazona: "Isabel Acevedo, te quiero".

Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, dejó claro que no mantiene relación con la pareja de su padre Karla Tarazona y tampoco con Pamela Franco, a quienes identificó únicamente como madres de sus hermanos. En cambio, expresó afecto a Isabel Acevedo, otra expareja del cantante.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, la primogénita del conocido cantante de cumbia, se refirió abiertamente a la dinámica familiar generada por las relaciones públicas de su padre.

En ese contexto, diferenció la relación que mantiene con cada una de las figuras femeninas ligadas al artista.

No tiene comunicación ni con Karla Tarazona ni Pamela Franco

En declaraciones que se viralizaron en redes sociales y fueron replicadas por diversos medios, entre ellos ‘Un día en el mall’, Camila Domínguez precisó que “no tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más”.

Según la joven, actualmente no mantiene comunicación ni con Karla Tarazona ni con Pamela Franco, protagonistas de capítulos mediáticos junto al líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’.

“No me hablo con ella (Pamela Franco), no me llevo bien, no hablo con ella. Yo ahorita no tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más”, afirmó la hija del músico, citada por  en su resumen de la transmisión.
Su cariño por Isabel Acevedo

En el mismo encuentro virtual, Camila mostró una postura distinta hacia Isabel Acevedo, exbailarina y expareja de Christian Domínguez. Dirigiéndose directamente a la artista, manifestó:

“Isabel, te quiero. Lo que haya pasado entre adultos, problemas de adultos es problemas de adultos”. De acuerdo con la joven, el trato recibido por parte de Acevedo durante la relación con su padre fue respetuoso y agradable.

La joven añadió: “Con ella, el trato que me dio a mí fue muy bonito. Estoy hablando sobre cómo yo experimenté eso, no estoy hablando de otras cosas”. Según reseñó nuevamente el programa de Willax TV, con estas palabras, la adolescente dejó en evidencia una separación clara entre los conflictos adultos y su propia vivencia.

Camila Domínguez no sigue las redes de Karla Tarazona

El programa ‘Un Día en el Mall’ verificó que Camila Domínguez no mantiene seguimiento en Instagram ni a Karla Tarazona ni a Pamela Franco. No obstante, sí figura entre las seguidoras de Isabel Acevedo, quien fue pareja del cantante en medio de debates mediáticos.

Esta selección podría interpretarse como una señal de su preferencia personal, aunque la hija del artista reiteró que su opinión se basa en su experiencia personal y no busca alimentar polémicas.

Las relaciones de Christian Domínguez con públicas figuras del entretenimiento han atravesado periodos de gran exposición. El cantante protagonizó historias mediáticas con Karla Tarazona y Pamela Franco, quienes terminaron sus vínculos cerrando ciclos ante cámaras y micrófonos. La mención espontánea de Isabel Acevedo se suma como nuevo capítulo en esta dinámica, en la que la perspectiva de la hija mayor del músico gana notoriedad.

Actualmente, Christian Domínguez mantiene una relación sentimental con Karla Tarazona y ambos son conductores de un magazine ‘Préndete’. Hasta el momento ninguno se ha pronunciado al respecto.

