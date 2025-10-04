Hija de Christian Domínguez revela que no ve a su papá hace 4 meses: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí"

Hija de Christian Domínguez sorprende con declaraciones sobre el cantante. Willax TV

Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez, expuso públicamente la distancia con su padre tras cuatro meses sin contacto. En un live emitido a través de redes sociales, la joven reveló la ausencia de comunicación y apoyo emocional por parte del cantante.

“¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí. No lo veo hace cuatro meses. No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él”, se le escucha decir.

La hija de Christian Domínguez explicó que la falta de presencia paterna no se limita a recientes acontecimientos familiares, sino que forma parte de un patrón que identifica desde su infancia. La joven sentenció: “Mi papá no me habla, no me habla, no me habla hace cuatro meses”, reiterando la magnitud de la distancia establecida.

Hija de Christian Domínguez hace fuefrte revelación sobre el cantante de cumbia.

La hija del integrante de la Gran Orquesta Internacional explicó que la falta de cercanía de su padre es una constante en su vida: “Como que ya llega un tope luego de 16 años. Ya tiene que haber un pare. Que esté presente emocionalmente, no lo ha estado nunca, desde que nací creo”, aseguró.

Durante la transmisión, la joven señaló que episodios de alejamiento no han sido aislados. Según sus palabras, la ausencia de su padre ocurrió también cuando tenía seis años, coincidiendo con una relación mediática entre el cantante y Karla Tarazona. La joven explicó: “No es la primera vez que lo hace. Ya lo dije que me dejó de hablar cuando tenía seis años y desapareció y no me dijo nada y la que tuvo que cubrir eso fue mi mamá. Cuando se alejó, era Karla la pareja”.

Camila Domínguez marca distancia con Karla Tarazona y elogia a Isabel Acevedo. IG

Según la joven, la presencia de Karla Tarazona en la vida de su padre habría coincidido con periodos prolongados de lejanía paterna. Estas declaraciones han causado revuelo, pero aún no han logrado de la respuesta de Christian Domínguez y la conductora de TV.

El cantante de cumbia tiene tres hijos, fruto de sus relaciones con Melanie Martínez, Karla Tarazona y Pamela Franco. Además, tiene dos pequeños a quien cría como propios. Siempre ha sido señalado con un padre ejemplo, es por ello que ha causado sorpresa las recientes declaraciones de su primogénita, quien tiene 16 años.

Hija mayor de Christian Domínguez, Camila, ingresa a la universidad y comienza su camino hacia el Derecho. Infobae Perú / Captura IG

Camila Domínguez marca distancia con Karla Tarazona

No es la primera vez que Camila Domínguez se refiere a Karla Tarazona. Hace unos meses, estableció límites claros respecto a su relación con las exparejas del cantante de cumbia. En una transmisión difundida en redes sociales y replicada por programas como Un día en el mall, la joven afirmó que no mantiene vínculo con Karla Tarazona ni con Pamela Franco, a quienes identificó exclusivamente como madres de sus hermanos.

Camila Domínguez señaló durante su aparición en TikTok: “No tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más”. La joven dejó en claro que tampoco tiene contacto con Pamela Franco.

“No me hablo con ella, no me llevo bien, no hablo con ella. Yo ahorita no tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más”, repitió.

Hija de Christian Domínguez ‘multiplica por cero’ a Karla Tarazona: “Isabel Acevedo, te quiero”. Willax TV.

Su cercanía con Isabel Acevedo

A diferencia de su postura hacia Karla Tarazona y Pamela Franco, Camila Domínguez mostró afecto por Isabel Acevedo, otra expareja de Christian Domínguez.

Durante la transmisión dirigida a sus seguidores, la joven expresó: “Isabel, te quiero. Lo que haya pasado entre adultos, problemas de adultos es problemas de adultos”.

Según explicó, su experiencia personal con Acevedo fue positiva, ya que “el trato que me dio a mí fue muy bonito. Estoy hablando sobre cómo yo experimenté eso, no estoy hablando de otras cosas”, reiteró la hija del líder de la Gran Orquesta Internacional.

Isabel Acevedo no quiere que Christian Domínguez y su orquesta canten en su boda. América TV.