Melanie Martínez envía contundente mensaje a Christian Domínguez tras quejas de su hija: “Papá es cualquiera, mamá no”

Melanie Martínez envía contundente mensaje a Christian Domínguez tras quejas de su hija

Las declaraciones de la adolescente generaron una ola de reacciones en redes sociales y pusieron en evidencia un nuevo conflicto familiar que involucra al cantante, su hija y su expareja, Melanie Martínez, quien decidió pronunciarse con un mensaje contundente.

Melanie Martínez rompe su silencio y lanza indirecta a Christian Domínguez

A través de sus redes sociales, Melanie Martínez, madre de la hija mayor de Christian Domínguez, compartió un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta directa al cumbiambero. Sin mencionar su nombre, la empresaria dejó clara su posición ante la polémica, defendiendo abiertamente a su hija y subrayando su papel como madre presente.

“La diferencia entre mamá y papá es que papá te da 30 teniendo 300, y mamá te da 30 aunque se quede sin nada. Papá es cualquiera, mamá no”, escribió en sus historias de Instagram.

El mensaje no pasó desapercibido. Muchos seguidores interpretaron que se trataba de una respuesta a las declaraciones de Camila, quien había acusado a su padre de alejarse emocionalmente de ella en los últimos meses. Con esta publicación, Melanie habría querido expresar su respaldo total a la adolescente, marcando distancia con el intérprete de “Qué pena me das”.

Melanie Martínez envía contundente mensaje a Christian Domínguez tras quejas de su hija. IG

Camila Domínguez rompe en llanto y acusa a su padre de abandono

La polémica se desató cuando Camila Domínguez decidió abrir su corazón en una transmisión en vivo, donde reveló que no mantiene contacto con su padre desde hace cuatro meses. Entre lágrimas, la joven explicó que el alejamiento no era reciente, sino un patrón que se repite desde su niñez.

“Mi papá no me habla, no me habla, no me habla hace cuatro meses”, dijo con evidente molestia.

La adolescente señaló que el distanciamiento con el cantante se debe, en gran parte, a la influencia de Karla Tarazona, actual pareja de Domínguez. Según su testimonio, la conductora habría interferido en su relación con el artista.

“No me cae bien, no tengo comunicación con ella y no tendré comunicación con ella nunca. Fingí aprobarla por mucho tiempo solo para estar cerca de él, pero ahora ya no quiero. Ahora él se aleja, no me da la atención que merezco por darle atención a otras personas”, afirmó Camila.

Hija de Christian Domínguez sorprende con declaraciones sobre el cantante. Willax TV

“No es la primera vez que se aleja”: Camila recuerda viejos episodios de abandono

Durante la transmisión, la joven influencer también reveló que esta no sería la primera vez que su padre se aleja de ella. Según contó, cuando tenía seis años, Christian Domínguez también desapareció de su vida por un tiempo, coincidiendo con una relación mediática con Karla Tarazona.

“No es la primera vez que lo hace. Ya lo dije, que me dejó de hablar cuando tenía seis años y desapareció. No me dijo nada y la que tuvo que cubrir eso fue mi mamá. Cuando se alejó, era Karla la pareja”, relató la adolescente.

Estas declaraciones reavivaron el debate sobre el rol paternal del cumbiambero, quien ha sido cuestionado en más de una ocasión por su vida personal. Aunque el artista suele mostrarse como un padre ejemplar en televisión, las palabras de su hija evidencian una relación fracturada que, según ella, no se ha logrado reparar.

En toro momento detalló que no tenía comunicación con ninguna expareja de su padre, excepto Isabel Acevedo, quien resalto que la trató muy bien.

“No me hablo con ella (Pamela Franco), no me llevo bien, no hablo con ella. Yo ahorita no tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más”, afirmó la hija del músico.

Hija de Christian Domínguez hace fuefrte revelación sobre el cantante de cumbia.