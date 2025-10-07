Perú

Christian Domínguez pide disculpas púbicas a Karla Tarazona por las declaraciones de su hija mayor: “Ensucian tu imagen”

El cantante no pudo evitar conmoverse al dirigirse a su pareja en medio del escándalo que desató su hija adolescente al revelar problemas familiares.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Christian Domínguez pide disculpas a Karla Tarazona por las declaraciones de su hija mayor. TikTok.

El cantante Christian Domínguez se pronunció en vivo luego de que su hija mayor, Camila Domínguez, hiciera fuertes declaraciones en su contra, acusándolo de distanciarse emocionalmente y de no mantener contacto con ella desde hace varios meses. La joven de 16 años también mencionó a Karla Tarazona, pareja del artista, a quien responsabilizó parcialmente de su alejamiento.

Durante la emisión de 'Préndete’, Christian decidió romper su silencio y ofrecer disculpas públicas a Karla Tarazona, quien ha sido señalada en medio de la controversia familiar. El cumbiambero reconoció el difícil momento que atraviesa su entorno y pidió comprensión por la situación que involucra a su hija menor de edad.

Christian Domínguez rompe su silencio en vivo

Visiblemente afectado, Christian Domínguez tomó unos minutos del programa que conduce para referirse al tema con un tono reflexivo y medido.

“Como padre tengo que cuidar por todos los medios el no exponer el tema, porque es una menor de edad y si se trata de mis hijos, mucho más”, expresó el artista.

El líder de ‘La Gran Orquesta’ explicó que su prioridad es proteger la intimidad de su familia y manejar la situación en el ámbito privado.

“Es un tema muy delicado que tengo que ver internamente, pues debo hacer lo que para mí es correcto, sobre todo por respeto a mi familia entera, que está muy afectada y muy dañada. Mis padres, mis hermanos, mis tíos... todos están muy tristes y decepcionados”, afirmó.

Domínguez insistió en que su decisión de mantener el tema fuera del espectáculo responde a la necesidad de cuidar a sus hijos y no exponerlos al escrutinio público.

Las cosas se manejarán de la forma correcta, como lo veo, de una manera privada. Espero que lo entiendan y lo respeten, porque eso es lo correcto, y lo entenderán los que son padres de familia”, añadió.

Christian Domínguez pide disculpas a
Christian Domínguez pide disculpas a Karla Tarazona por las declaraciones de su hija mayor. Panamericana TV

El mensaje de Christian a Karla Tarazona

En medio de su pronunciamiento, Christian Domínguez dirigió unas palabras especialmente emotivas a su pareja, Karla Tarazona, quien ha sido señalada en redes y medios tras las declaraciones de Camila.

“Este mensaje también se lo quiero dar a Karla, porque quiero desde ya pedirle mil disculpas y agradecerte a la vez, porque han hablado de ti y te han metido en este embrollo de a gratis. A ti, a mis hijos, a los bebés, y has callado, y lo sigues haciendo solamente por mí”, dijo.

El conductor de televisión destacó la actitud prudente y solidaria de Tarazona, resaltando su fortaleza ante las críticas. “Es complicado que hagas eso, porque ensucian tu imagen, dicen cualquier cosa, y podría hablar maravillas de ti. Todo el mundo sabe del rol maravilloso que tienes como madre, porque eres una madre increíble y admirable”, sostuvo.

Christian Domínguez pide disculpas a
Christian Domínguez pide disculpas a Karla Tarazona por las declaraciones de su hija mayor. Panamericana TV

Domínguez: “Mil disculpas y gracias por mantenerte en silencio”

Domínguez también reconoció públicamente el apoyo que ha recibido de Karla en este momento complicado y lamentó el impacto emocional que la situación ha tenido sobre ella.

“Te quiero pedir gracias, de verdad, por apoyarme tanto, sobre todo con mis hijos, por estar pendiente siempre de ellos, por pensar en mis hijos como si fueran tuyos también, por ver sus cosas, sus necesidades. Siempre te lo voy a agradecer toda la vida. Mil disculpas te pido y gracias por mantenerte en silencio, porque sé lo que te afecta, lo que has llorado”, manifestó.

El cantante aseguró que comprende el malestar de su pareja y de su familia ante las acusaciones, pero reafirmó su decisión de mantener prudencia y no responder públicamente a su hija.

“Sé todo lo que tú me dices y lo que mi familia dice, que no es justo para ti. Mil disculpas te quiero decir públicamente, porque tú sigues entendiendo mi posición y me comprendes, aunque a veces es complicado hacerlo”, señaló.

Christian Domínguez y el video
Christian Domínguez y el video que revive acusación contra Karla Tarazona por distanciamiento con Camila. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Las declaraciones de Camila Domínguez

La polémica se desató luego de que Camila Domínguez, hija del artista con Melanie Martínez, declarara a medios locales que su padre no la había buscado desde hacía cuatro meses y que percibía un distanciamiento emocional. La adolescente también señaló que la relación de su padre con Karla Tarazona habría influido en el vínculo que mantenía con él.

“Hace cuatro meses que no sé nada de él. Siento que se olvidó de mí. Ya no me escribe, no me llama, y cuando lo hace, siempre está ocupado o tiene otras prioridades”, habría expresado la joven, generando gran repercusión en redes sociales.

Christian Domínguez y el video
Christian Domínguez y el video que revive acusación contra Karla Tarazona por distanciamiento con Camila. Infobae Perú / Captura TV - Latina

