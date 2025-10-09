Perú

Terror en show de Agua Marina: baterista de la orquesta sería uno de los heridos por ráfaga de disparos

Testigos señalaron que habría al menos cinco personas heridas, aunque la información aún no ha sido confirmada oficialmente

Carol Ruiz

Carol Ruiz

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos se produjo este miércoles 8 de octubre.

El ambiente de alegría y música que se vivía durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos se transformó en una escena de pánico cuando, en pleno show, se registraron disparos que sembraron el miedo entre los asistentes. Lo que debía ser una noche de celebración terminó en momentos de caos y confusión, mientras cientos de personas intentaban resguardarse tras escuchar los estruendos.

El hecho ocurrió la noche del último sábado, durante una de las presentaciones más esperadas del grupo norteño. De acuerdo con los testigos, todo transcurría con normalidad hasta que, de pronto, se escucharon varios sonidos que parecían detonaciones de arma de fuego. “Estaba atrás, él estaba atrás. El de la guitarra, ahí está”, se oye decir a un asistente en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes difundidas muestran a varias personas corriendo desesperadamente, mientras la música se detiene y algunos miembros de la orquesta buscan refugio en el escenario. En medio del desconcierto, varios asistentes comenzaron a gritar, otros se lanzaron al suelo y algunos aprovecharon para salir por las zonas laterales del recinto. En el fondo, el sonido de los instrumentos se corta abruptamente, mientras se percibe el eco de la confusión.

Asistentes al concierto de Agua Marina en Chorrillos salieron despavoridos luego de la balacera.
Momentos de terror en el
Momentos de terror en el show de Agua Marina en Chorrillos: una balacera desató el caos entre los asistentes. Infobae Perú / Captura: X

Según los primeros reportes, habría una persona herida, aunque esta información todavía no ha sido confirmada por las autoridades. “Fue terrible, todos pensábamos que era una pelea, pero después vimos que alguien había sacado un arma”, relató una mujer que asistió al evento con su familia. “La gente empezó a correr, se cayeron vasos, sillas, nadie entendía qué pasaba. Solo queríamos salir de ahí”, añadió.

En videos publicados por usuarios en X (antes Twitter), se puede observar cómo el público, que momentos antes coreaba los temas románticos de la reconocida agrupación, se ve envuelto en el caos. Algunos fanáticos aseguraron que los disparos se habrían producido cerca del área donde se encontraba el equipo técnico. “Todo fue tan rápido. El sonido se cortó y luego escuchamos gritos. Vi que una persona cayó, pero no sé si estaba herida o se desmayó del susto”, contó otro joven que estuvo presente.

Hasta el momento, Agua Marina no se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido, pero algunos integrantes del staff habrían confirmado que tanto los músicos como los técnicos se encuentran fuera de peligro. El grupo, originario de Sechura, Piura, se encontraba ofreciendo una serie de conciertos por Lima, y esta fecha en Chorrillos era una de las más concurridas.

Noticia en desarrollo

Concierto de Agua Marina termina en balacera: testigos captaron el momento del pánico en el Círculo Militar.
Ráfaga de disparos hiere a varios; baterista entre los afectados

Durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, se reportó una balacera que habría dejado varios heridos. Según información brindada en vivo por una reportera de ATV, uno de los integrantes de la orquesta, el baterista, se encuentra en estado de gravedad.

El ataque se habría producido por detrás del escenario, generando pánico entre los asistentes y obligando a suspender el show de inmediato. Las autoridades aún no confirman la cantidad exacta de heridos ni las causas del atentado.

Asistentes al concierto de Agua Marina en Chorrillos salieron despavoridos luego de la balacera.

