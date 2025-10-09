Terror en show de Agua Marina: baterista de la orquesta sería uno de los heridos por ráfaga de disparos

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos se produjo este miércoles 8 de octubre. Panamericana TV

El ambiente de alegría y música que se vivía durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos se transformó en una escena de pánico cuando, en pleno show, se registraron disparos que sembraron el miedo entre los asistentes. Lo que debía ser una noche de celebración terminó en momentos de caos y confusión, mientras cientos de personas intentaban resguardarse tras escuchar los estruendos.

El hecho ocurrió la noche del último sábado, durante una de las presentaciones más esperadas del grupo norteño. De acuerdo con los testigos, todo transcurría con normalidad hasta que, de pronto, se escucharon varios sonidos que parecían detonaciones de arma de fuego. “Estaba atrás, él estaba atrás. El de la guitarra, ahí está”, se oye decir a un asistente en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.