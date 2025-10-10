Congresista José Jerí asume la Presidencia: su investigación por abuso sexual fue archivada por el fiscal Tomás Gálvez

Presidente del Congreso ve con buenos ojos la designación de Tomás Gálvez. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso / Facebook

El congresista José Jerí pasa sus primeras horas como el nuevo presidente del Perú luego de la vacancia de la presidenta Dina Boluarte y desde horas de la madrugada en redes sociales los ciudadanos recuerdan el caso de abuso sexual en el que se vio involucrado a inicios de año. Sin embargo, este fue archivado en agosto de este año por disposición del fiscal supremo Tomás Gálvez, quien ahora es el Fiscal de la Nación interino.

Según la disposición fiscal a la que accedió Infobae en agosto de este año, Galvez dispuso que no se inicie una investigación preliminar, pues “no existen indicios o datos fácticos, en grado de sospecha reveladora, que permitan vincular al investigado Jerí Oré con los hechos denunciados”.

El argumento principal de Gálvez para disponer el archivo que terminó beneficiando a Jerí fue el resultado del examen de ADN, que estableció que “las muestras biológicas encontradas en el fondo vaginal y trusa de la agraviada no coinciden con el ADN del investigado Jerí Oré”, de acuerdo con la resolución.

Disposición que archiva investigación conta José Jerí.

Presunto abuso sexual en año nuevo

Un caso de violación sexual que involucra a José Jerí salió a la luz en enero de 2025. La denunciante relató que, durante una reunión social en Canta, perdió el conocimiento después de consumir alcohol y despertó con dolor en sus partes íntimas, hallando una prenda del congresista cerca de ella.

La víctima identificó a Jerí como un hombre calvo con barba, coincidiendo con las características físicas del agresor, y recordó intentos previos de cortejo por parte del congresista. Inicialmente, la investigación incluyó también a Marco Antonio Cardoza Hurtado, empresario y tío político de Jerí.

La investigación por presunta violación sexual continúa contra Marco Cardoza Hurtado, quien salió del país rumbo a Francia en febrero de 2025 y no ha reportado su retorno. El caso fue derivado a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta, donde se evaluarán los elementos que lo vinculan con el hecho.

El congresista de Somos Perú negó haber agredido a la denunciante. (Canal N)

Más casos contra José Jerí

El perfil judicial de Jerí no solo involucra su caso de abuso sexual. También es investigado por desobediencia a la autoridad, luego de que el Juzgado Civil de Canta le ordenara someterse a tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica” en el marco del mismo proceso.

Además, enfrenta una denuncia de corrupción vinculada a su función como presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. La empresaria Blanca Ríos denunció que durante la gestión de Jerí se pagó un soborno de S/150.000 a su entorno para que un proyecto en Cajamarca ingresara al presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Tenía que saber, porque era su gente la que estaba con nosotros. El congresista Jerí dijo que sí, que no nos preocupáramos, que en el presupuesto va a salir”, relató Ríos. Tras la difusión de audios y chats que lo involucrarían, Jerí separó de su equipo a Nahum Hidalgo y expresó su disposición a colaborar con las investigaciones.

Empresaria denuncia a José Jerí por presuntos pagos ilícitos durante gestión en Comisión de Presupuesto| Panorama

Primer mensaje a la Nación

Al asumir la presidencia del Perú, José Jerí dirigió su primer mensaje a la nación centrado en la reconciliación y en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia. El actual presidente del Perú expresó que buscará restablecer la confianza entre los ciudadanos y las instituciones, convocando al diálogo para superar la polarización política instalada en el país.