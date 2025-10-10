Perú

Congresista José Jerí asume la Presidencia: su investigación por abuso sexual fue archivada por el fiscal Tomás Gálvez

El fiscal de la Nación interino afirmó en agosto que no existen indicios o datos fácticos que vinculen al actual presidente del Perú con la violación de una mujer durante una fiesta de año nuevo en Canta

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Presidente del Congreso ve con
Presidente del Congreso ve con buenos ojos la designación de Tomás Gálvez. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso / Facebook

El congresista José Jerí pasa sus primeras horas como el nuevo presidente del Perú luego de la vacancia de la presidenta Dina Boluarte y desde horas de la madrugada en redes sociales los ciudadanos recuerdan el caso de abuso sexual en el que se vio involucrado a inicios de año. Sin embargo, este fue archivado en agosto de este año por disposición del fiscal supremo Tomás Gálvez, quien ahora es el Fiscal de la Nación interino.

Según la disposición fiscal a la que accedió Infobae en agosto de este año, Galvez dispuso que no se inicie una investigación preliminar, pues “no existen indicios o datos fácticos, en grado de sospecha reveladora, que permitan vincular al investigado Jerí Oré con los hechos denunciados”.

El argumento principal de Gálvez para disponer el archivo que terminó beneficiando a Jerí fue el resultado del examen de ADN, que estableció que “las muestras biológicas encontradas en el fondo vaginal y trusa de la agraviada no coinciden con el ADN del investigado Jerí Oré”, de acuerdo con la resolución.

Disposición que archiva investigación conta
Disposición que archiva investigación conta José Jerí.

Presunto abuso sexual en año nuevo

Un caso de violación sexual que involucra a José Jerí salió a la luz en enero de 2025. La denunciante relató que, durante una reunión social en Canta, perdió el conocimiento después de consumir alcohol y despertó con dolor en sus partes íntimas, hallando una prenda del congresista cerca de ella.

La víctima identificó a Jerí como un hombre calvo con barba, coincidiendo con las características físicas del agresor, y recordó intentos previos de cortejo por parte del congresista. Inicialmente, la investigación incluyó también a Marco Antonio Cardoza Hurtado, empresario y tío político de Jerí.

La investigación por presunta violación sexual continúa contra Marco Cardoza Hurtado, quien salió del país rumbo a Francia en febrero de 2025 y no ha reportado su retorno. El caso fue derivado a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta, donde se evaluarán los elementos que lo vinculan con el hecho.

El congresista de Somos Perú negó haber agredido a la denunciante. (Canal N)

Más casos contra José Jerí

El perfil judicial de Jerí no solo involucra su caso de abuso sexual. También es investigado por desobediencia a la autoridad, luego de que el Juzgado Civil de Canta le ordenara someterse a tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica” en el marco del mismo proceso.

Además, enfrenta una denuncia de corrupción vinculada a su función como presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. La empresaria Blanca Ríos denunció que durante la gestión de Jerí se pagó un soborno de S/150.000 a su entorno para que un proyecto en Cajamarca ingresara al presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Tenía que saber, porque era su gente la que estaba con nosotros. El congresista Jerí dijo que sí, que no nos preocupáramos, que en el presupuesto va a salir”, relató Ríos. Tras la difusión de audios y chats que lo involucrarían, Jerí separó de su equipo a Nahum Hidalgo y expresó su disposición a colaborar con las investigaciones.

Empresaria denuncia a José Jerí por presuntos pagos ilícitos durante gestión en Comisión de Presupuesto| Panorama

Primer mensaje a la Nación

Al asumir la presidencia del Perú, José Jerí dirigió su primer mensaje a la nación centrado en la reconciliación y en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia. El actual presidente del Perú expresó que buscará restablecer la confianza entre los ciudadanos y las instituciones, convocando al diálogo para superar la polarización política instalada en el país.

Temas Relacionados

Tomás GálvezJosé JeríFiscalía de la NaciónMinisterio PúblicoCongresoperu-politica

Más Noticias

Crisis política en Perú EN VIVO: últimas noticias de Dina Boluarte y primeras actividades de José Jerí como nuevo presidente

La crisis política que vive Perú se profundizó tras el atentado contra Agua Marina en Lima, evento que incrementó el rechazo ciudadano y parlamentario hacia Dina Boluarte, quien fue destituida antes de las elecciones de 2026.

Crisis política en Perú EN

“Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa”: abogado de Dina Boluarte descarta fuga tras vacancia presidencial

El abogado Juan Carlos Portugal aseguró que la expresidente del Perú permanece en su casa y pidió a los medios dejar el “delirio informativo” sobre un posible asilo político

“Ni asilada ni no habida.

Universitario no jugará en el estadio Monumental la recta final del Torneo Clausura 2025: el contundente motivo del cambio de escenario

Los ‘cremas’ no podrán jugar sus duelos en condición de local en Ate y cambiará de cancha para los próximos cotejos en el campeonato nacional. Entérate de todos los detalles

Universitario no jugará en el

Las rondas urbanas de Cajamarca proponen empadronar a extranjeros ante el aumento de la inseguridad

La Central Única Distrital impulsa un registro de foráneos para fortalecer la protección ciudadana, mientras persisten críticas a la falta de respuesta de las autoridades locales

Las rondas urbanas de Cajamarca

¿Quién ha sido el último presidente del Perú que logró terminar los cinco años de su gobierno?

La continua crisis institucional en Perú ha dificultado que los presidentes concluyan sus mandatos durante los últimos años

¿Quién ha sido el último
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Crisis política en Perú EN

Crisis política en Perú EN VIVO: últimas noticias de Dina Boluarte y primeras actividades de José Jerí como nuevo presidente

“Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa”: abogado de Dina Boluarte descarta fuga tras vacancia presidencial

Congreso oficializó la vacancia de Dina Boluarte mediante resolución publicada en El Peruano

José Jerí dijo que se negaría a asumir la presidencia, pero juramentó luego de la vacancia de Dina Boluarte

Vacancia a Dina Boluarte: ministro César Vásquez salió sonriente de Palacio de Gobierno y anunció su candidatura para 2026

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina:

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gigi Mitre arremete contra Dina Boluarte y el Estado: “Sus medidas son una porquería, el país vive con miedo y sin rumbo”

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

Gian Marco pospone su gira nacional: “No se puede celebrar en medio del miedo y la violencia que atraviesa el país”

Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en concierto

DEPORTES

Universitario no jugará en el

Universitario no jugará en el estadio Monumental la recta final del Torneo Clausura 2025: el contundente motivo del cambio de escenario

Reimond Manco lanzó advertencia sobre debut Felipe Chávez en Perú vs Chile: “No va a cambiar la historia”

Dónde ver Ecuador vs Estados Unidos HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Dónde ver Perú vs Chile HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025