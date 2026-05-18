“Harry Potter” tendrá segunda temporada, pero con un cambio clave en su elenco

Se confirmó la segunda temporada de la serie "Harry Potter" antes del estreno oficial en streaming a nivel global (HBO Max)

Gracie Cochrane, quien interpreta a Ginny Weasley en la primera temporada de la serie de HBO Harry Potter, no regresará para la segunda entrega de la producción, que ya fue confirmada por la cadena antes incluso de su estreno.

La familia de Cochrane confirmó la noticia mediante un comunicado. “Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de alejarse de su papel como Ginny Weasley en la serie de HBO Harry Potter después de la primera temporada", indicaron.

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“Su tiempo como parte del mundo de Harry Potter ha sido verdaderamente maravilloso, y está profundamente agradecida con Lucy Bevan y todo el equipo de producción por crear una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy emocionada por las oportunidades que le depara el futuro", añadieron.

El personaje de Ginny, hermana menor de Ron Weasley, ocupa un lugar especial en la saga por su relación con el protagonista en entregas posteriores de la historia.

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Ginny Weasley será reemplazada y la actriz Gracie Cochrane no participará en la próxima entrega de la serie (Instagram/@graciebellecochrane)

El rol será reemplazado para la segunda temporada. Y, por su parte, HBO también se pronunció al respecto.

“Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no regresar para la próxima temporada de la serie Harry Potter de HBO, y estamos agradecidos por su trabajo en la primera temporada. Le deseamos a Gracie y a su familia lo mejor", expresó la cadena en un comunicado.

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La partida de Cochrane se produce mientras la producción de la primera temporada se encuentra en su etapa final.

Los reemplazos de actores son siempre una situación delicada, con una sensibilidad especial cuando el actor involucrado es un niño, según recogió el portal especializado Deadline.

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(HBO/Warner Bros.)

La renovación de “Harry Potter” antes de su estreno

Recientemente, HBO confirmó que Harry Potter ya tiene asegurada su segunda temporada, con el rodaje previsto para comenzar en otoño de este año.

La noticia llega antes de que la primera entrega haya debutado en pantalla, programada para el día de Navidad en HBO Max.

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La segunda temporada adaptaría Harry Potter y la cámara secreta, el segundo libro de la saga de la autora J.K. Rowling, siguiendo el plan de la cadena de adaptar los siete libros de la serie a lo largo de una década, con cada temporada cubriendo un libro.

El escritor Jon Brown, quien trabajó en la primera temporada y es conocido también por su labor en Succession, fue ascendido a co-showrunner junto a la showrunner de la primera temporada, Francesca Gardiner.

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En declaraciones recogidas por BBC, Gardiner señaló que el regreso al rodaje para la segunda temporada en otoño forma parte de los planes de “calendarios de producción superpuestos” mientras la primera temporada concluye.

La segunda temporada de Harry Potter adaptará el libro "La cámara secreta" de J.K. Rowling, según el calendario de producción de HBO (HBO Max)

También destacó que incorporar a Brown como co-showrunner fue “clave para mantener el impulso”.

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“He amado trabajar con Jon desde el primer día que nos conocimos. Tengo una gran admiración por su escritura, pero también es un colaborador brillante y una persona encantadora”, expresó Gardiner al mismo medio.

Por su parte, Brown agradeció a Gardiner y a HBO “por depositar su confianza en mí para continuar este viaje extraordinario”.

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“Parece que nunca eres demasiado mayor para recibir tu invitación a Hogwarts”, añadió con humor.

Harry Potter y la piedra filosofal sigue a Harry durante su primer año en Hogwarts, mientras se adapta a un nuevo mundo de magia y descubre su identidad como mago.

Los actores Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout interpretarán a los protagonistas tras una convocatoria con más de 30.000 participantes (HBO Max)

Los jóvenes actores Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout fueron seleccionados para los papeles de Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente, tras una convocatoria abierta que reunió a más de 30.000 candidatos.

La serie es escrita y producida ejecutivamente por la showrunner Francesca Gardiner. Mark Mylod, conocido por Succession, se desempeña como productor ejecutivo y dirigió varios episodios.

Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films también forman parte del equipo de producción ejecutiva.