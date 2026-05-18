La “poderosa” formación con dos estrellas de Argentina con la que sueña el Real Madrid a la espera de Mourinho

José Mourinho está cerca de fichar por Real Madrid (AP)

El posible regreso de José Mourinho al banco del Real Madrid ha reavivado el debate sobre el futuro de la plantilla y las opciones que baraja el club para una renovación profunda tras una temporada que no ha cumplido las expectativas. Según informaciones publicadas por The Sun, la dirigencia madridista ha iniciado contactos a través de su representante, Jorge Mendes. Es más, el gurú de las transferencias Fabrizio Romano ya dio cerrado el acuerdo “de palabra” del DT luso con el presidente Florentino Pérez.

En este contexto, el foco se ha centrado en la posible incorporación de dos futbolistas argentinos para armar una formación “poderosa”, como indicó el diario británico en su portal. Enzo Fernández, actualmente en el Chelsea, y Nico Paz, quien pertenece al Real Madrid y ha jugado cedido en el Como de Italia, son dos de las apuestas de Mourinho en su vuelta a la Casa Blanca. Ambos podrían tener un papel relevante en el nuevo proyecto si se concreta la llegada de The Special One.

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Durante una rueda de prensa celebrada en el Estadio António Coimbra da Mota, en la región metropolitana de Lisboa, José Mourinho declaró: “Es verdad que no he hablado con el presidente Florentino. Es verdad que no he hablado con nadie de la estructura del Real. Todo esto es verdad, pero ninguno de nosotros es estúpido; obviamente, entre el club y Jorge hay contactos, que creo que se transformarán en contactos conmigo la próxima semana”. El técnico añadió: “La próxima semana debo decidir mi futuro”.

En ese contexto, el medio británico señaló que la directiva del club blanco evalúa una remodelación significativa del centro del campo, zona en la que Mourinho buscaría fortalecer la estructura del equipo con jugadores de perfil físico y técnico. Dentro de este análisis aparece Enzo Fernández como una alternativa de peso. El argentino, que milita en el Chelsea, ha mostrado cualidades que podrían complementar a otros futbolistas como Rodri, del Manchester City, y Federico Valverde, ya consolidado en el Madrid.

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Enzo Fernández podría ocupar un lugar en el once de José Mourinho en Real Madrid (AP)

Otro nombre argentino que podría adquirir protagonismo es el de Nico Paz. El regreso del futbolista tras su cesión se considera una opción viable y su futuro dependerá de las decisiones que tome el nuevo entrenador. En ese escenario, el joven argentino podría desempeñar funciones en el sector derecho, desplazándose hacia el interior y sumando alternativas en el ataque, especialmente si Kylian Mbappé no tiene un lugar asegurado en el once titular. Cabe destacar que también existe la posibilidad de que el luso cuente con Franco Mastantuono, dependiendo de su rendimiento en la pretemporada y si finalmente no sale cedido para buscar continuidad.

Mientras tanto, Mourinho cerró su etapa con el Benfica expresando satisfacción con la experiencia y la oportunidad de volver a entrenar en su país. “Esta es una oportunidad estupenda para mí como entrenador y como persona. Estar en casa no es para mí”, afirmó el técnico. Sobre su futuro inmediato, añadió: “Entrenar al Benfica es volver a mi nivel, y mi nivel es entrenar a los clubes más grandes del mundo”. Aunque el club lisboeta no conquistó títulos en la temporada, Mourinho destacó el ambiente de trabajo y la felicidad personal que experimentó en su regreso a Portugal. “Fui feliz todos los días, sin excepción”, expresó ante los medios.

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Nico Paz podría regresar al Real Madrid tras su paso por el Como de Italia (Reuters)

Las especulaciones sobre la llegada de Mourinho han venido acompañadas de rumores sobre una profunda reestructuración en el Real Madrid, que podría incluir la llegada de otros nombres de relevancia internacional, como Rodri, Gvardiol (Manchester City), Alphonso Davies (Bayern Múnich) o Bernardo Silva (Manchester City).

Mientras Florentino Pérez y la estructura directiva del club blanco definen los próximos pasos, el entorno de José Mourinho aguarda la formalización de una propuesta y la posibilidad de liderar un nuevo ciclo en Madrid con el objetivo de volver a luchar hasta el final por los títulos en juego.

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