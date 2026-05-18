La increíble travesía de un vino de USD 24.000: del robo a la misteriosa devolución y la caída en picada de su valor

Cómo un robo de vinos de lujo en Virginia reveló las grietas del mercado negro y dejó a sus dueños con más preguntas que respuestas (NBC News)

El sargento Mike Bell entró en la cocina de un restaurante francés de lujo portando una caja negra que contenía la última sorpresa de una vitrina llena de ellas.

“No van a creer esto”, les dijo a los dueños.

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Durante los cinco meses anteriores, ambos habían presenciado una serie de sucesos surrealistas: dos desconocidos, con labia, consiguieron entrar en la bodega del restaurante (él llevaba peluquín y un abrigo largo, ella hablaba con un agradable acento inglés) antes de robar varias botellas, entre ellas un pinot noir de 24.000 dólares. Se produjo una persecución a pie por una carretera de Virginia, que terminó con la mujer capturada por un camarero mientras su acompañante huía a toda velocidad en un coche. Posteriormente, las autoridades identificaron al hombre como un ciudadano serbio que abordó un vuelo a Viena y desapareció.

Ahora, Bell estaba frente a ellos. “Aquí está el vino que robaron”, dijo.

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El sargento Mike Bell de la Oficina del Sheriff del Condado de Clarke en Virginia y Celeste Borel, una de las propietarias del restaurante L’Auberge Provençale, sostienen las botellas de vino robadas. (Celeste Borel)

Celeste y Alain Borel quedaron atónitos. Dentro de la caja había dos botellas envueltas en plástico de burbujas transparente: el preciado pinot noir y otra botella que habían valorado en 7.000 dólares. Los Borel habían dado por hecho que ambas habían desaparecido hacía tiempo, tal vez robadas para Viena, vendidas a un coleccionista de alto nivel en Nueva York o consumidas en una cena en Hong Kong.

“Esta historia se está volviendo una locura”, recordó haber pensado Alain Borel.

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Se espera que parte de esta historia concluya el lunes. La mujer arrestada, Natali Ray, de 57 años, deberá declararse culpable y ser sentenciada por cargos de hurto mayor, posesión de herramientas para robo y estafa a un restaurante o posada, según consta en los documentos judiciales.

“La Sra. Ray no tiene antecedentes penales y, antes de esto, había sido una miembro respetable y productiva de la sociedad en Inglaterra”, escribió el defensor público adjunto Eric Angel en los documentos judiciales en los que solicitaba su liberación para que pudiera regresar a Gran Bretaña a cuidar de su anciana madre ciega.

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Angel no respondió a la solicitud de comentarios. La oficina del defensor público se ha negado en ocasiones anteriores a hablar sobre el caso.

Los fiscales no han dicho qué pena solicitarán.

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Estas son las dos botellas de vino robadas que han sido devueltas. El Washington Post ocultó los números de serie en esta imagen. (Celeste Borel)

Un aspecto fundamental en la sentencia probablemente será la devolución de las botellas: cómo ocurrió, qué efecto tuvieron en su valor los cinco meses que estuvieron fuera y si su devolución debería influir en la condena de Ray.

Las botellas reaparecieron después de que alguien que las tenía contactara al hijo mayor de Ray, quien ayudó a que las entregaran a la oficina del defensor público. Posteriormente, fueron entregadas a la oficina del sheriff. El abogado de Ray declaró en documentos judiciales que esta iniciativa, en la que Ray participó, demuestra su deseo de compensar a las víctimas.

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No todos están de acuerdo. “No hay nada en la ley que diga que uno puede robar algo temporalmente, devolverlo y quedar absuelto de toda culpa”, dijo el sheriff del condado de Clarke, Travis Sumption.

Los Borels afirman que están lejos de estar completos.

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En el mundo de los vinos de alta gama , las condiciones de almacenamiento son fundamentales: aproximadamente 13 grados Celsius, entre un 60 y un 70 por ciento de humedad, oscuridad y en posición horizontal. Es crucial asegurarse de que se mantuvieran dichas condiciones . Dado que las dos botellas estuvieron desaparecidas durante 145 días, los Borel afirman que es imposible saber cómo fueron manipuladas.

“Nadie va a pagar 24.000 dólares sin saber cómo se conservó el vino”, dijo Alain Borel.

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“Es como desconocer la cadena de custodia de las pruebas”, añadió Celeste Borel. “Una vez que no se tiene esa información, el valor desaparece”.

Nikola Krndija y Natali Ray han sido acusados ​​de un robo de vinos de alta gama en Virginia. (Oficina del Sheriff del Condado de Clarke/Centro Regional de Detención para Adultos del Noroeste)

El segundo sospechoso, Nikola Krndija, de 57 años, permanece prófugo. Existen indicios de que ha estado siguiendo el caso.

Anteriormente en el caso, según el fiscal del condado de Clarke, Matthew Bass, alguien que decía ser el abogado de Krndija se puso en contacto con el juzgado preguntando si Krndija podía comparecer de forma remota, supuestamente desde Serbia.

“Aquí las cosas no funcionan así”, dijo Bass. “Por nuestra parte, el señor Krndija es bienvenido a regresar a Estados Unidos y entregarse a las autoridades”.

El robo de vinos de alta gama se ha convertido en un lucrativo delito internacional, impulsado por restaurantes y tiendas que promocionan sus prestigiosas cartas de vinos en línea, a pesar de la lentitud con la que han reforzado la seguridad de sus instalaciones; la facilidad con la que se pueden transportar las botellas; la existencia de compradores dispuestos; y un próspero mercado negro de ladrones e intermediarios.

Según las autoridades, Ray y Krndija llegaron el 19 de noviembre al L’Auberge Provençale Inn & Restaurant, ubicado en la región vinícola del valle de Shenandoah, Virginia, a 96 kilómetros al oeste de Washington. La mujer se presentó como “Stephanie Jacobs”, asistente personal del director ejecutivo de una empresa financiera canadiense, quien estaba interesada en organizar una cena lujosa, según las grabaciones de video y audio de las cámaras de seguridad. Los dueños sabían que se trataba de un evento que podía generar más de 20 000 dólares.

Ray ha hablado poco durante sus audiencias judiciales, pero un documento presentado ante el tribunal la semana pasada detallaba aspectos de su vida.

Ray creció en Leicester, Inglaterra, y más tarde se mudó a una zona costera que, en la década de 1990, acogía a refugiados de la crisis de los Balcanes. Ray fundó una organización benéfica para huérfanos. Fue propietaria y administradora de un restaurante y un hotel en Herne Bay que, con el tiempo, se endeudó. Tras divorciarse y obtener la custodia de sus tres hijos, se matriculó en la universidad a los 45 años y, en cinco años, obtuvo una maestría en escritura creativa por la Universidad de Kent.

“Natali me pareció una persona sumamente inspiradora y fascinante”, escribió una amiga de toda la vida en una carta presentada ante el tribunal.

Ray trabajó como ayudante de cátedra de teatro, publicó poesía y tradujo literatura serbia al inglés. Según su abogada, durante la última década ha luchado contra un tipo raro de cáncer de sangre y ha continuado con la quimioterapia mientras estaba encarcelada en Virginia.

Según la fiscalía, los cargos por posesión de herramientas para el robo se derivan de las pelucas que supuestamente usaban Krndija y Ray , y de un abrigo con bolsillos interiores profundos que supuestamente usaba Krndija para esconder el vino.

Los propietarios del restaurant en Virginia afirman que este hombre escondió botellas de pinot noir de alta gama dentro de su abrigo. (Christian Borel) (Christian Borel)

Al inicio de la investigación, Christian Borel, hijo de los Borel, sommelier y copropietario, creyó que habían robado seis botellas. Dos fueron recuperadas cerca del coche utilizado en la huida. Posteriormente, descubrió que dos de las botellas supuestamente desaparecidas habían sido trasladadas a otro estante de la bodega semanas antes. “He aprendido a guardar mejor las cosas”, bromeó.

Según los Borels, Bell llegó el 13 de abril con los vinos recuperados. Parecían auténticos: un Romanée-Conti 2020 y un Richebourg 2019, ambos de la legendaria bodega Domaine de la Romanée-Conti en Borgoña, Francia. Los Borels cotejaron los números de serie con sus registros, aunque concluyeron que el valor de los vinos se había desplomado.

Antes del robo, los Borel esperaban que el precio de las dos botellas aumentara con el tiempo. “Para mí eran una inversión”, dijo Celeste Borel. “Ahora casi no valen nada”. Los Borel afirmaron que no pueden estar seguros de que no hayan sido manipuladas.

—Ni siquiera sé si son buenos, Mike —recordó Celeste Borel haberle dicho al detective.

Sumption, el sheriff, confirmó los recuerdos generales de los Borel sobre el reencuentro. Bass, el fiscal, dijo que desconocen dónde estuvieron las botellas o quién las entregó a la oficina del defensor público.

“¿Podría haber sido incluso el propio Krndija? Supongo que nunca lo sabremos”, dijo Bass.

© 2026, The Washington Post