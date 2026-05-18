Política

La reacción en Casa Rosada a los afiches con la leyenda “Axel o Milei”: “Nos conviene”

Aunque atribuyen los carteles a un interna peronista, en La Libertad Avanza creen que una eventual candidatura del gobernador bonaerense favorecería la estrategia de polarización

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javier milei Axel Kicillof
El presidente Javier Milei en la pelea contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

El despliegue de los afiches azules que rezan “Axel o Milei” en las calles de la Ciudad de Buenos Aires sorprendió a varios miembros del Gobierno que interpretan los carteles en la vía pública como un mensaje del kicillofismo a la conducción del Partido Justicialista (PJ). En Casa Rosada leen que la movida que coordinó La Patria es el Otro, el espacio que lidera el dirigente y ministro bonaerense, Andrés “El Cuervo” Larroque, configura una advertencia interna a la dos veces presidenta Cristina Kirchner en el marco de la interna del peronismo.

“Es sin dudas un mensaje a Cristina. Post candidatura de Uñac, Axel reitera su deseo”, sostuvo ante Infobae una importante fuente con despacho en Balcarce 50.

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Sin embargo, pese a los diagnósticos, desde la gobernación se despegaron de la difusión de los afiches y sostuvieron que se trata de una movida que le atribuyen a la militancia de Larroque. En sintonía, desde La Patria es el Otro admiten tener autonomía para impulsar iniciativas del estilo.

En el Poder Ejecutivo siguen de cerca la novela en el peronismo, que sumó un nuevo episodio tras el contacto que estableció el ex gobernador de San Juan Sergio Uñac con la exvicepresidenta para anticiparle sus planes de anotar su nombre para la competencia electoral de 2027. El exmandatario provincial propuso, con la habilitación de Cristina Kirchner, “internas abiertas” en el espacio. “Ni Kicillof ni yo tenemos avales para ser el candidato natural, la única forma es definirlo con el voto popular”, sostuvo en declaraciones a Infobae En Vivo.

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Pese a las lecturas en clave electoral, en La Libertad Avanza anticipan que no tienen en mente anticipar el lanzamiento de su campaña que creen que se desatará pasado el Mundial 2026, que iniciará el 11 de junio y culminará el 19 de julio. “No vamos a apresurarnos a lanzar nada. Nuestra campaña es la gestión”, contrapusieron desde el armado a este medio.

afiches Axel o Milei
Las inmediaciones de la Casa Rosada aparecieron afichadas con la leyenda "Axel o Milei"

Asimismo, hay quienes celebran las aspiraciones electorales de Kicillof y plantean que el mejor escenario para concretar los deseos reeleccionistas del presidente Javier Milei en 2027 es competir contra una expresión del peronismo más vinculada al kirchnerismo. “Nos conviene Kicillof. Si fuese ellos, pensaría que la campaña la impulsamos nosotros”, ironizó una fuente del ecosistema libertario.

“Si bien Kicillof es el peronista mejor posicionado, también es la mejor opción para competir con Milei ante un eventual balotaje. La alternativa tiene que ser lo más kuka posible. Contra un peronismo blando nos van a hacer transpirar”, coincidió un hombre ajeno al armado que transita los pasillos de Casa Rosada.

El Presidente parecería estar al tanto de la ecuación, lo que explicaría los constantes insultos contra el gobernador bonaerense, al que referencia como “enano soviético” y el “último zar de la miseria”. Algo similar descuentan en La Plata, por lo que buscan profundizar las diferencias expuestas para potenciar la polarización rumbo al 2027.

Con el calendario electoral indefinido, en el oficialismo aspiran a que el Partido Justicialista prolongue su interna, incluso destacan el lanzamiento de la vertiente impulsada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos. “Nos sirve que se postergue la interna y que se estire hasta el año que viene”, fantaseó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

El diputado Maximo Kirchner enfrenta al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (REUTERS/Martin Cossarini)
El diputado Maximo Kirchner enfrenta al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (REUTERS/Martin Cossarini)

En el armado violeta, imaginan que, en 2027, la sociedad elegirá entre dos modelos de país en pugna, más que entre candidaturas. “Se necesitan otros cuatro años, por lo menos, de Milei para terminar de consolidar las reformas que impulsamos”, precisó un funcionario.

Por su parte, confían en un eventual repunte económico para llegar competitivos a los próximos comicios. “Hay que dejar que la economía haga su trabajo, pero vamos a llegar bien al 2027″, expresaba un integrante de la mesa política. “La suerte del Gobierno está sujeta al éxito económico”, coincidió otro referente del espacio.

Tras los últimos movimientos de la oposición, en las filas libertarias creen que el escenario ideal empieza a tomar forma con un peronismo enfrascado en sus disputas internas, por lo que esperan que Kicillof se vea obligado a radicalizarse para disputar liderazgo. Ante este escenario, apuestan a que la polarización vuelva a convertirse en el principal activo político de Javier Milei.

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