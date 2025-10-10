¿Dina Boluarte puede postular a las Elecciones 2026 tras su abrupta salida de la presidencia? Esto dice el JNE

Dina Boluarte ya no podrá ser investigada hasta julio de 2026

Dina Boluarte dejó de ser presidenta del Perú, en horas de la noche del jueves 9 de octubre, cuando el Pleno del Congreso de la República la vacó de su cargo. Sin embargo, su futuro político puede que no haya terminado.

La exmandataria fue expulsada de Perú Libre en el 2022, y no se inscribió a tiempo a otra organización política antes del 12 de abril de este año, fecha en la que venció el plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por ello, no podrá tentar nuevamente la presidencia o la vicepresidencia del país como en el 2021.

Sin embargo, Boluarte tenía hasta este lunes 13 de octubre para renunciar a su puesto si deseaba tentar un escaño como diputada o como senadora. Ahora que el Poder Legislativo la obligó a salir de su cargo, tiene las puertas libres para volver a postular.

Lo único que podría impedir que la expresidenta intente tener otro cargo público es que el Congreso la inhabilite, tal como sucedió con Martín Vizcarra, quien a pesar de conseguir más de 200 mil votos, no logró hacer uso de su escaño.

Boluarte dejó la Presidencia tras ser vacada, y destacó por sus controversias por sus rólex, joyas y operaciones en el rostro. - Crédito AFP

El exministro de Justicia, José Andrés Tello, explicó a Infobae Perú que hasta el 23 de diciembre del 2024 era el plazo para no tener afiliación partidiaria para postular a las elecciones 2026, y que hasta el 16 de junio de este año fue el tiempo máximo para postular a las elecciones regionales y municipales. Entonces, la exmandataria al haber renunciado a Perú Libre en el 2022 no tiene impedimentos para tentar otro puesto de elección nacional.

En esa misma línea, José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral indicó que “el candidato presidencial no puede ser invitado”. Sin embargo, “si tuviera afiliación a un partido dentro del plazo, podría, pero solo está habilitada para Senado, Diputados, Parlamento Andino (...) y también para gobernador o alcalde”.

Los partidos políticos podrán tener un 20% de invitados en sus listas y Dina Boluarte podría ser parte de una de ellas. “De 158 candidaturas que tú presentas para Diputados, por efecto de la paridad de alternancia, tú tienes ahí un universo de 31 candidaturas que son por invitados a nivel nacional. Y en el caso de senadores, del universo de 86 candidaturas, por efecto de la paridad de alternancia, tú puedes ahí tener 17 candidatos a senadores”, mencionó a este medio.

En cuanto a ser funcionaria del Estado, Villalonbos sostiene que no puede contratar con el Estado, pero sí puede trabajar en alguna institución pública. “Difícil que un presidente baje a tener un cargo. Aparte, (tendrá) su sueldo vitalicio, salvo que el Congreso lo suspenda”, opina.

Así fue la destitución de Boluarte

El Congreso de la República del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte tras una votación inédita en la madrugada del 10 de octubre de 2025. Un total de 121 legisladores respaldaron por unanimidad la vacancia presidencial, sin abstenciones ni votos en contra, en una sesión que marcó el abrupto final de su mandato.

El argumento central de la moción fue la “incapacidad moral permanente”, y la sucesión recayó de inmediato en el titular del Congreso, José Jerí, conforme a la Constitución.

El proceso de destitución se activó el 9 de octubre de 2025, cuando legisladores de distintas bancadas presentaron cuatro mociones contra Boluarte. Estas propuestas fueron sustentadas en graves acusaciones de corrupción —incluyendo el caso conocido como “Rolexgate”— y la incapacidad del Ejecutivo para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana. Tras ser admitidas a trámite, el Congreso debatió y votó ampliamente a favor de la destitución, superando el mínimo requerido de 87 votos con holgura.

La motivación para la vacancia reunió a bancadas como Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Avanza País, Acción Popular y Somos Perú, entre otras. Estas agrupaciones, que en otros momentos apoyaron al Ejecutivo, avalaron la decisión de poner fin al gobierno de Boluarte tras casi tres años en el poder.

El detonante para la vacancia fue un ataque armado durante la presentación del grupo musical Agua Marina, en Chorrillos, Lima. Los agresores abrieron fuego, dejando como saldo cinco heridos —cuatro músicos y un vendedor ambulante—, aumentando la sensación de inseguridad en el país. El hecho generó un fuerte rechazo social y alimentó las críticas al gobierno por la falta de respuestas ante la ola de violencia.

Tras la destitución, la presidencia del Perú pasó al presidente del Congreso, José Jerí. Jerí, abogado y político nacido en Lima en 1986, milita en Somos Perú y fue elegido parlamentario en 2021. Luego, en julio de 2025, fue designado presidente del Congreso con el respaldo de la mayoría legislativa.