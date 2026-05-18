Economía

Cómo es la caja de ahorro UVA que le gana al plazo fijo, protege contra la inflación y acaba de ser relanzada

El Banco Provincia anunció el relanzamiendo de Cuenta UVA, una opción remunerada cuyo objetivo es cubrir los ahorros frente a la evolución inflacionaria

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cuenta UVA es una opción remunerada que busca cubrir los ahorros de los usuarios contra la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banca pública bonaerense lanzó una nueva opción para quienes buscan preservar el poder adquisitivo de sus ahorros. El Banco Provincia relanzó su Cuenta UVA, un instrumento que ofrece cobertura contra la inflación, supera las tasas ofrecidas por un plazo fijo común y permite acceder a los fondos a partir de los 90 días.

Esta iniciativa, que forma parte de la campaña Baño de inversión, apunta a brindar alternativas para quienes desean ahorrar en pesos en un contexto de alta volatilidad. Está dirigida a personas físicas y se presenta como una herramienta “transparente, previsible y alineada al contexto económico actual”.

PUBLICIDAD

Según el comunicado oficial, este producto permite realizar depósitos en pesos que se convierten en Unidades de Valor Adquisitivo, conocidas como UVA, las cuales se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). De esta manera, el saldo se actualiza de acuerdo con la evolución de la inflación, lo que, en palabras del banco, asegura que “el dinero no pierde valor ante el aumento de la inflación”.

El funcionamiento de la Cuenta UVA se basa en un mecanismo sencillo: el cliente deposita pesos, estos se transforman automáticamente en UVA y, al momento de retirar los fondos, se reconvierten a pesos al valor actualizado. La entidad señala que “los depósitos se realizan en pesos y se convierten en UVA, ajustándose por inflación, con disponibilidad a partir de los 90 días”. Además, la cuenta genera una tasa de interés del 0,05% anual.

PUBLICIDAD

Banco Provincia sucursales y cajeros
El Banco Provincia anunció el relanzamiento de la Cuenta UVA, que sirve para que los ahorros no pierdan contra la inflación.

La propuesta busca responder a la demanda de herramientas que permitan planificar en un escenario de incertidumbre. Desde el Banco Provincia subrayaron que, si bien la Cuenta UVA no es un producto de inversión tradicional, “en la práctica, a partir de los 90 días de depositado el dinero, funciona como una cuenta remunerada que actualiza el saldo en función de la inflación más el interés que ofrece el producto”. La entidad destaca que este esquema “combina accesibilidad, estabilidad y protección del capital, ideal para organizar objetivos a mediano plazo”.

Para quienes deseen evitar la inmovilización total de sus fondos durante los primeros 90 días, el organismo bonaerense recomienda una estrategia alternativa: realizar depósitos parciales de forma semanal, quincenal o mensual, según el flujo de fondos y la agenda de pagos de cada cliente. Esto permitiría que “se acrecienten paulatinamente el dinero de la cuenta, que luego de 90 días se empieza a liberar de manera escalonada”.

El instrumento se diferencia del Plazo Fijo UVA, otra alternativa para cubrirse frente a la inflación, en aspectos clave. En el plazo fijo, el capital y los intereses se acreditan luego de 90 días y, para continuar invirtiendo, es necesario abrir un nuevo plazo fijo, lo que implica inmovilizar nuevamente el capital. Si bien ambos productos ofrecen cobertura contra la inflación, el plazo fijo no brinda liquidez y ofrece una tasa mayor, del 1% anual.

Según el banco, los fondos se actualizan por CER a través de UVA, preservando su valor real. REUTERS/Francisco Loureiro
Según el banco, los fondos se actualizan por CER a través de UVA, preservando su valor real. REUTERS/Francisco Loureiro

Entre las características principales de la Cuenta UVA, la entidad señala la protección contra la inflación, ya que los ahorros “se actualizan por CER a través de UVA, preservando su valor real”. El banco remarca que no tiene costo de apertura, mantenimiento ni movimientos, y que puede contratarse de forma 100% digital por home banking o en las sucursales. En cuanto a la disponibilidad de fondos, después de los 90 días iniciales, el cliente puede disponer de “todos los fondos o solo una parte”, mientras el resto continúa generando intereses y ajustándose por la inflación.

La simplicidad operativa es otro de los puntos destacados por la entidad. El producto permite “depósitos y extracciones por todos los canales habilitados, incluyendo transferencias y cajeros automáticos”. Además, la cuenta se opera “igual que en una caja de ahorro tradicional”, ya que funciona con la tarjeta de débito.

El Banco Provincia sostiene que la Cuenta UVA resulta especialmente útil para quienes buscan “una alternativa transparente y previsible para ahorrar en pesos sin perder valor”. La campaña Baño de inversión se propone acercar opciones que permitan a los ahorristas “organizar objetivos a mediano plazo, combinando accesibilidad, estabilidad y protección del capital”.

El producto se presenta como parte de una serie de herramientas diseñadas para acompañar las decisiones financieras en la provincia de Buenos Aires, en un contexto donde la demanda de instrumentos de cobertura y liquidez cobra un papel central.

Temas Relacionados

Cuenta UVAPlazo fijo UVAInflaciónInversiónBanco ProvinciaCERCuenta remuneradaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El costo de la construcción en CABA aumentó por encima de la inflación: a cuánto llega el valor del metro cuadrado

La suba responde en gran medida al encarecimiento de los combustibles y de la mano de obra, que inciden en los costos operativos

El costo de la construcción en CABA aumentó por encima de la inflación: a cuánto llega el valor del metro cuadrado

Aumentó 30% la cantidad de locales en alquiler y venta en la Ciudad de Buenos Aires

Son cifras de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y corresponden al bimestre marzo-abril respecto del mismo período del año pasado. Cuáles son las zonas más afectadas

Aumentó 30% la cantidad de locales en alquiler y venta en la Ciudad de Buenos Aires

La transformación del mercado laboral: 9 de cada 10 puestos creados en los últimos 2 años son de baja calificación

Creció el segmento de los cuentapropistas de baja calificación y su avance no responde al uso de las plataformas online si no a empleos más precarios y sin registración. Hay 2,6 millones de argentinos en esa condición.

La transformación del mercado laboral: 9 de cada 10 puestos creados en los últimos 2 años son de baja calificación

Crece la preocupación por la pérdida de empleo registrado y el avance del trabajo informal

Una investigación de Fundar advirtió sobre el cierre de empresas y la caída del empleo registrado durante la gestión de Javier Milei

Crece la preocupación por la pérdida de empleo registrado y el avance del trabajo informal

El Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires llegaron a un acuerdo por la deuda de la coparticipación

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, resolvieron la deuda pendiente del último año por medio de la transferencia de una cartera de bonos con un vencimiento de siete meses

El Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires llegaron a un acuerdo por la deuda de la coparticipación

DEPORTES

La “poderosa” formación con dos estrellas de Argentina con la que sueña el Real Madrid a la espera de Mourinho

La “poderosa” formación con dos estrellas de Argentina con la que sueña el Real Madrid a la espera de Mourinho

Las múltiples lesiones que sufrió Álex Márquez tras su impactante accidente: el malestar de los pilotos contra el MotoGP

“Ninguna institución está exenta”: los detalles detrás de los casos de grooming en Independiente

Un jugador sancionado por falsificar documentos y un ex Boca sorprendieron tras ganar un torneo de pádel: el premio que lograron

Perdió el punto y se bajó los pantalones: el nuevo escándalo del francés Moutet que da que hablar en el mundo del tenis

TELESHOW

Al final, Mirtha Legrand irá esta noche a los Martín Fierro 2026

Al final, Mirtha Legrand irá esta noche a los Martín Fierro 2026

Sol, relax y estilo: Marta Fort conquistó Marbella con su impactante look en bikini

Tamara Báez anunció la separación de su novio en medio de los rumores de acercamiento con L-Gante: las fotos

La sentida reflexión de Luisana Lopilato al cumplir 39 años: “En los momentos más difíciles Dios nunca soltó mi mano”

El romántico compromiso de Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, con Sebastián Freidzon: “Dios cumple promesas”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana y el camino hacia la reintegración: el impacto del programa Medio Libre

República Dominicana y el camino hacia la reintegración: el impacto del programa Medio Libre

El Instituto Técnico Superior Especializado de Panamá busca gerente educativo, tras la renuncia de su titular

“Solo nos quedan unas 20 estructuras”: Alcaldía capitalina sobre retiro de puestos en el Centro Histórico en El Salvador

El Banco de Guatemala presenta billete conmemorativo de Q100 por aniversario

El Ministerio Público de Honduras cita a la ex Comisión Permanente por presuntos abusos de autoridad