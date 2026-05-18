Cómo es la caja de ahorro UVA que le gana al plazo fijo, protege contra la inflación y acaba de ser relanzada

Cuenta UVA es una opción remunerada que busca cubrir los ahorros de los usuarios contra la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banca pública bonaerense lanzó una nueva opción para quienes buscan preservar el poder adquisitivo de sus ahorros. El Banco Provincia relanzó su Cuenta UVA, un instrumento que ofrece cobertura contra la inflación, supera las tasas ofrecidas por un plazo fijo común y permite acceder a los fondos a partir de los 90 días.

Esta iniciativa, que forma parte de la campaña Baño de inversión, apunta a brindar alternativas para quienes desean ahorrar en pesos en un contexto de alta volatilidad. Está dirigida a personas físicas y se presenta como una herramienta “transparente, previsible y alineada al contexto económico actual”.

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Según el comunicado oficial, este producto permite realizar depósitos en pesos que se convierten en Unidades de Valor Adquisitivo, conocidas como UVA, las cuales se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). De esta manera, el saldo se actualiza de acuerdo con la evolución de la inflación, lo que, en palabras del banco, asegura que “el dinero no pierde valor ante el aumento de la inflación”.

El funcionamiento de la Cuenta UVA se basa en un mecanismo sencillo: el cliente deposita pesos, estos se transforman automáticamente en UVA y, al momento de retirar los fondos, se reconvierten a pesos al valor actualizado. La entidad señala que “los depósitos se realizan en pesos y se convierten en UVA, ajustándose por inflación, con disponibilidad a partir de los 90 días”. Además, la cuenta genera una tasa de interés del 0,05% anual.

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El Banco Provincia anunció el relanzamiento de la Cuenta UVA, que sirve para que los ahorros no pierdan contra la inflación.

La propuesta busca responder a la demanda de herramientas que permitan planificar en un escenario de incertidumbre. Desde el Banco Provincia subrayaron que, si bien la Cuenta UVA no es un producto de inversión tradicional, “en la práctica, a partir de los 90 días de depositado el dinero, funciona como una cuenta remunerada que actualiza el saldo en función de la inflación más el interés que ofrece el producto”. La entidad destaca que este esquema “combina accesibilidad, estabilidad y protección del capital, ideal para organizar objetivos a mediano plazo”.

Para quienes deseen evitar la inmovilización total de sus fondos durante los primeros 90 días, el organismo bonaerense recomienda una estrategia alternativa: realizar depósitos parciales de forma semanal, quincenal o mensual, según el flujo de fondos y la agenda de pagos de cada cliente. Esto permitiría que “se acrecienten paulatinamente el dinero de la cuenta, que luego de 90 días se empieza a liberar de manera escalonada”.

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El instrumento se diferencia del Plazo Fijo UVA, otra alternativa para cubrirse frente a la inflación, en aspectos clave. En el plazo fijo, el capital y los intereses se acreditan luego de 90 días y, para continuar invirtiendo, es necesario abrir un nuevo plazo fijo, lo que implica inmovilizar nuevamente el capital. Si bien ambos productos ofrecen cobertura contra la inflación, el plazo fijo no brinda liquidez y ofrece una tasa mayor, del 1% anual.

Según el banco, los fondos se actualizan por CER a través de UVA, preservando su valor real. REUTERS/Francisco Loureiro

Entre las características principales de la Cuenta UVA, la entidad señala la protección contra la inflación, ya que los ahorros “se actualizan por CER a través de UVA, preservando su valor real”. El banco remarca que no tiene costo de apertura, mantenimiento ni movimientos, y que puede contratarse de forma 100% digital por home banking o en las sucursales. En cuanto a la disponibilidad de fondos, después de los 90 días iniciales, el cliente puede disponer de “todos los fondos o solo una parte”, mientras el resto continúa generando intereses y ajustándose por la inflación.

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La simplicidad operativa es otro de los puntos destacados por la entidad. El producto permite “depósitos y extracciones por todos los canales habilitados, incluyendo transferencias y cajeros automáticos”. Además, la cuenta se opera “igual que en una caja de ahorro tradicional”, ya que funciona con la tarjeta de débito.

El Banco Provincia sostiene que la Cuenta UVA resulta especialmente útil para quienes buscan “una alternativa transparente y previsible para ahorrar en pesos sin perder valor”. La campaña Baño de inversión se propone acercar opciones que permitan a los ahorristas “organizar objetivos a mediano plazo, combinando accesibilidad, estabilidad y protección del capital”.

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El producto se presenta como parte de una serie de herramientas diseñadas para acompañar las decisiones financieras en la provincia de Buenos Aires, en un contexto donde la demanda de instrumentos de cobertura y liquidez cobra un papel central.