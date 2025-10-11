El curioso post de José Jerí tras conocer a Rosángela Espinoza y antes de ser presidente: “Sueño cumplido”

El curioso post de José Jerí junto a Rosángela Espinoza antes de convertirse en presidente del Perú. IG

En la madrugada del viernes 10 de octubre, José Jerí Oré juró como presidente del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso con 122 votos a favor. La decisión se dio en medio de una profunda crisis política y de inseguridad que ha sacudido al país en los últimos días.

Hasta hace unas horas, Jerí era un nombre prácticamente desconocido para la mayoría de los peruanos. A pesar de haber asumido la presidencia del Congreso recientemente, su trayectoria política había pasado casi desapercibida.

Sin embargo, tras su sorpresiva llegada a Palacio de Gobierno, los usuarios de redes sociales no tardaron en investigar su pasado digital y encontraron publicaciones que rápidamente se volvieron virales.

Viejos tuits de José Jerí salen a la luz

En cuestión de horas, los cibernautas rescataron una serie de publicaciones del ahora presidente que datan desde el año 2011, tanto en X (antes Twitter) como en Instagram. En ellas, Jerí compartía frases personales, comentarios sobre eventos sociales e incluso opiniones sobre mujeres y figuras del espectáculo.

Algunas de las frases que más llamaron la atención fueron: “Las chicas doradas italianas de Rústica son imponentes! Mejor me voy a Italia! Mamma mía!”“Las mujeres que visten de blanco tienen algo que me atrae poderosamente.”

Foto: Twitter

Estos mensajes, que en su momento pasaron desapercibidos, hoy son parte de la conversación pública y han generado todo tipo de reacciones.

Además, en redes sociales circulan viejos tuits del mandatario José Jerí que causan indignación por la forma como califica a la mujer.

Ellos son: “Lo que me gusta de toda fiesta infantil, las animadoras! ¡Son un encanto!. “Maestro Ever Ramírez. Las buenas mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Mastercard”.

Los viejos tuits del mandatario José Jerí causan indignación. X.

Los viejos tuits del mandatario José Jerí causan indignación. X

El curioso mensaje sobre Rosángela Espinoza

Uno de los hallazgos más comentados fue una publicación en Facebook del 2021, en la que el entonces congresista José Enrique Jerí Oré compartió una fotografía junto a la modelo e influencer Rosángela Espinoza. En el post, escribió la frase que desató el revuelo:

“Hasta que la conociste en un evento (al cual casi no llegas). Sueño cumplido. Conaco, cumplidor de sueños”.

El mensaje, que hacía alusión al encuentro entre ambos durante un evento de la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), generó miles de reacciones y comentarios. Muchos usuarios calificaron la publicación como “insólita” e “imprudente”, considerando que ahora Jerí ocupa la presidencia del país.

Otros, en cambio, lo tomaron como una anécdota curiosa que muestra el lado más humano del nuevo mandatario.

El curioso post del nuevo presidente José Jerí junto a Rosángela Espinoza que enciende redes

Rosángela Espinoza fue premiada por CONACO

El encuentro entre el mandatario y Rosángela Espinoza se habría producido en diciembre de 2021, durante la gala de los Premios a la Excelencia Empresarial organizada por CONACO, donde la ex chica reality fue reconocida como “Influencer del año”.

A través de sus redes sociales, Rosángela compartió imágenes del evento y mostró su alegría por el galardón recibido. “Muy feliz por este reconocimiento. Agradezco a todas las personas que creen en mí y en mi trabajo”, expresó en aquella ocasión.

La modelo también compartió clips en sus historias de Instagram y TikTok, mostrando su paso por la alfombra roja y su interacción con empresarios y figuras públicas. En ese contexto, habría coincidido con el entonces congresista Jerí Oré, quien no dudó en dejar constancia del momento con su controversial publicación.

Rosángela Espinoza fue premiada por Conaco en el 2021. FB

Más publicaciones polémicas del nuevo presidente del Perú

La exposición mediática de José Jerí no se detuvo ahí. En su cuenta de Instagram, usuarios también descubrieron que el nuevo mandatario habría seguido páginas con contenido para adultos y modelos de la industria del entretenimiento.

Estos hallazgos generaron una nueva ola de críticas y memes en redes sociales. Sin embargo, el mandatario no ha emitido declaración alguna al respecto.

Desde su entorno político, algunos allegados aseguraron que el presidente “se encuentra enfocado en el proceso de transición y la estabilidad del país”, evitando pronunciarse sobre asuntos personales.