El sugestivo posteo que realizó Ángel Di María tras los silbidos que recibió en el Monumental: “Jamás voy a entender”

Rosario Central no pudo superar a River Plate —chocará con Belgrano de Córdoba en la final— en las semifinales del Torneo Apertura luego de caer por 1-0. Ángel Di María fue uno de los grandes apuntados en un Estadio Monumental que tuvo un clima hostil para el Canalla. Después de sus fuertes declaraciones tras el partido y el posteo de su esposa, Jorgelina Cardoso, por los silbidos que recibió, Fideo publicó una serie de historias que hacen foco en la actitud de los hinchas del Millonario.

En su cuenta de Instagram, Di María posteó cinco stories (que se borran en 24 horas) y una publicación que llamaron la atención. “Quien cae y se levanta permanece vigente”, afirmó, con una foto del partido contra River. Por su parte, la primera de las historias constó de un notable gesto que tuvo con un niño, el cual llevaba un mensaje de agradecimiento: “Un día conocimos al campeón del mundo que hace goles en las finales y que defendió la camiseta de Argentina como pocos y de los mejores jugadores de la historia de Argentina. Enorme dentro y fuera de la cancha. ¡Gracias por ser argentino!”.

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La siguiente, sin embargo, llamó la atención por tener un mensaje relacionado con los silbidos que recibió en el Monumental. “Jamás voy a entender cómo pueden silbar a Ángel Di María después de todo lo que nos hizo sentir con la Selección. Eterno respeto, campeón”, fue lo que escribió Agus Cassano, cantante y compositor, que fue reposteado por el propio Angelito.

Luego de esto, acompañado de una foto con dos Copas Américas, Di María compartió una historia de una cuenta de hinchas de Rosario Central: “Orgulloso de la gran persona que sos y de tenerte de nuestro lado. Siempre para adelante como Guerrero (como se los conoce a los hinchas del Canalla)”. Por último, Fideo subió un video de dos niños cantando en el Gigante de Arroyito y una foto de los títulos que ganó con la selección argentina: el Mundial 2022 de Qatar, las Copas Américas y la Finalissima.

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Una de las historias de Di María con un mensaje para los hinchas que lo silbaron

Luego de la derrota de Rosario Central en el Monumental, Di María minimizó los silbidos en una entrevista con ESPN al afirmar que se trató del “folklore del fútbol”, mencionando también las veces que fue ovacionado en ese estadio como integrante de la selección argentina. “Es folklore del fútbol, es así. En esta cancha fui ovacionado un montón de veces y en mi memoria va a estar eso, no van a estar estas cosas. Hoy estoy vistiendo esta camiseta, no tengo la de la Selección, así que es fútbol”, relató el futbolista de 38 años.

En diálogo con TNT Sports, Di María extendió sus comentarios acerca del partido de su equipo: “Hicimos un muy buen partido. Nos ganaron con un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podrían pasar acá, por algo hablaron antes. Estás jugando de visitante, ellos te presionan y vienen. Cuesta un poco más. Hicimos un buen partido, no se nos dio. Hay que seguir para adelante”.

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Respecto a lo que se habló en la previa por la polémica de los arbitrajes, el rosarino evitó entrar en la discusión: “Estoy tranquilo. Es fútbol, estas cosas pasaban antes, pero no se hablaban. Ahora sí se habla. Creo que el fútbol es así, hay que seguir pensando en lo que viene. Felicitarlos, ojalá que les vaya muy bien”.

La historia que subió Di María

Jorgelina Cardoso, esposa del campeón del mundo con la selección argentina, realizó un posteo algunas horas después de la finalización del encuentro con un mensaje dedicado a Di María. “Solo saber que no tenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor, odio y que muestra la triste vida que llevan me da felicidad y tranquilidad de saber que estamos del lado correcto, con humildad, viviendo felices en familia, siendo buena gente, disfrutando cada minuto de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra vida...”, escribió en su cuenta de Instagram.

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A través de una historia que se borra en 24 horas, completó: “Qué orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central. Gracias por ser tan distinto a esa manada de almas pobres. Te amo, Ángel Di María”. Momentos después del mensaje de Cardoso, el propio Di María respondió desde sus redes con una declaración en la que agradeció el apoyo recibido: “Gracias por estar siempre. Gracias por bancarme en todo. Juntos por más sueños”.

Rosario Central tendrá un calendario cargado antes del parate de mitad de año por el Mundial: recibirá el próximo martes 19 de mayo desde las 19 a Universidad Central de Venezuela por la 5ª fecha de la Copa Libertadores y cerrará su participación en el Grupo H el miércoles 27 en Ecuador ante Independiente del Valle (desde las 19.00). Está obligado a ganar ambos encuentros para quedarse con la cima de la zona.

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El mensaje de Jorgelina Cardoso y la respuesta de Di María horas después del partido