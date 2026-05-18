Economía

El dólar anotó una leve suba, pero se mantuvo por debajo de los $1.400

La divisa mayorista subió a $1.397 con USD 554 millones por las mayores liquidaciones del agro. Al público quedó estable a $1.420 en el Banco Nación

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La creciente liquidación del agro le permitió al BCRA mejorar el ritmo de compras de divisas. REUTERS/Dado Ruvic
La creciente liquidación del agro le permitió al BCRA mejorar el ritmo de compras de divisas. REUTERS/Dado Ruvic

El dólar mayorista operó este lunes con una ligera alza de 2,50 pesos o 0,2%, a $1.397, en una plaza con importantes negocios de contado por 553,8 millones dólares. En mayo el tipo de cambio oficial gana seis pesos, mientras que en el transcurso de 2026 mantiene una caída de 58 pesos o 4%, frente a una inflación acumulada de 12,3% en el primer cuatrimestre.

El BCRA fijó una banda superior para su esquema cambiario en los $1.736,61, que dejó al dólar mayorista a 339,61 pesos o 24,3% de ese límite de flotación.

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Al público en el Banco Nación el dólar permaneció invariables a $1.420 para la venta, mientras que el informal dólar blue ganó cinco pesos o 0,4%, también a 1.420 pesos. Para la compra en la plaza informal tomaron al billete a $1.400, unos 30 pesos o 2,2% por encima que el precio comprador minorista en los bancos.

En los contratos de dólar futuro las distintas posiciones tuvieron leves movimientos mixtos. El contrato más negociado, para fin de mayo, permaneció sin variantes a $1.405,50, frente a un techo previsto para la banda superior del régimen cambiario del Central en los $1.761,13 (+25,3%) para el cierre de mayo. Con el dato de inflación de 2,6% de abril, el techo de las bandas cambiarias para fin de junio se amplió a $1.806,92, frente a un contrato futuro a $1.431 para mitad de año, según la plataforma A3 Mercados.

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“El dólar mayorista sigue prácticamente estable en torno a los $1.395, mientras los operadores evalúan de cerca el ritmo de compras del BCRA -y su traducción en acumulación de reservas- así como la operatoria los dollar-linked a raíz de la influencia en la plaza. Ocurre que se ansía que se aproveche al máximo esta etapa de alta estacionalidad del campo, ya que la búsqueda de cobertura históricamente se va acentuando a medida que se transita hacia un ciclo electoral", señaló el economista Gustavo Ber.

“La principal explicación detrás de la aceleración reciente en las compras del BCRA es también la aceleración en la liquidación del agro, inaugurando la cosecha gruesa. En este sentido, la semana pasada el sector llegó a liquidar hasta USD 226 millones en una sola rueda -coincidiendo además con la mayor compra diaria del mes por parte del BCRA, USD 185 millones-. En términos agregados, mientras que en la primera semana de mayo el agro había liquidado cerca de USD 130 millones diarios, en la segunda semana ese promedio ascendió a USD 169 millones”, puntualizó Portfolio Personal Inversiones (PPI).

“Aun con esta aceleración en las compras, el ritmo del Central de mayo continúa por debajo del observado en abril. A esta altura del mes pasado, el BCRA ya acumulaba compras por USD 1.539 millones. Incluso mayo de 2024 -con todas las salvedades del caso: un cepo minorista mucho más restrictivo, prohibición de giro de dividendos, pagos de importaciones diferidos y vigencia del dólar blend- mostraba compras por USD 1.457 millones", detalló PPI.

Según datos de Agroentregas, el ingreso de camiones a puerto con granos para la exportación durante la primera quincena de mayo fue el más elevado desde que existen registros. Por otro lado, el reciente Informe de Política Monetaria del BCRA mostró que todavía restaban liquidarse cerca de USD 3.100 millones correspondientes a emisiones corporativas hacia fines de abril, por lo que los flujos de la cuenta financiera también seguirán aportando oferta adicional de divisas.

El Banco Central le girará al Tesoro nacional $24,4 billones en concepto de utilidades, que serán destinados a fortalecer los depósitos en pesos del Gobierno y recomprar Letras Intransferibles que el mismo Tesoro le adeuda a la entidad que preside Santiago Bausili.

Esto surge luego de haberse conocido el estado contable del BCRA en 2025, donde generó ganancias por $34,4 billones (+34% interanual) y un Patrimonio Neto de $51,3 billones al cierre del ejercicio (+66,3% respecto al año anterior).

Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics, explicó que “la emisión asociada a este giro de utilidades solo tendría impacto inflacionario en la medida en que los $6 billones depositados por el Tesoro se utilicen para cancelar deuda y terminen transformándose en pesos en circulación. En cambio, la cancelación de Letras Intransferibles no genera impacto en el nivel de precios, ya que se trata fundamentalmente de un movimiento contable que beneficia al Tesoro Nacional en detrimento del patrimonio del Banco Central”.

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