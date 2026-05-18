Continúan los desacuerdos salariales en el Long Island Rail Road y la huelga atraviesa su tercer día: más de 250.000 usuarios afectados

Los suburbios de Nueva York afrontaron el lunes un escenario inédito: el Long Island Rail Road, el mayor sistema ferroviario de cercanías de Estados Unidos, permaneció completamente paralizado por una huelga que alcanzaba su tercer día REUTERS/Eduardo Munoz

Los suburbios de Nueva York afrontaron el lunes un escenario inédito: el Long Island Rail Road, el mayor sistema ferroviario de cercanías de Estados Unidos, permaneció completamente paralizado por una huelga que alcanzaba su tercer día, sin acuerdo salarial a la vista y con consecuencias inmediatas tanto para la movilidad diaria como para eventos clave en la región.

A pesar de intensas negociaciones nocturnas entre los sindicatos y la Metropolitan Transportation Agency (MTA), concluidas a las 01:00 del lunes, no se logró un acuerdo que evitara el caos matinal en el primer día hábil de la medida de fuerza. El paro afecta a más de 250.000 personas que emplean habitualmente el Long Island Rail Road en los días laborables.

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Este sistema, con 190 kilómetros de extensión, conecta áreas como Brooklyn, Queens y los Hamptons, abarcando una población total cercana a los tres millones de habitantes en Long Island, según informó la agencia de noticias estadounidense The Associated Press.

El paro afecta a más de 250.000 personas que emplean habitualmente el Long Island Rail Road en los días laborables. REUTERS/Andrew Hofstetter

Cómo fue el accionar de los trabajadores con el inicio de la huelga

Desde las primeras horas del lunes 18 de mayo de 2026, los trabajadores, apoyados por cinco sindicatos que representan a maquinistas, técnicos y otros gremios, se mantuvieron en piquetes junto a estaciones como Penn Station, con consignas como “No hay contrato. No hay trabajo” y “Igual trabajo. Igual salario”, verificó la agencia de noticias estadounidense The Associated Press.

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La paralización comenzó a las 00:01 del sábado, tras el fracaso de un proceso de diálogo que contó con la intervención de la gobernadora Kathy Hochul y la Junta Nacional de Mediación, organismo federal.

El reclamo sindical y la respuesta oficial: salarios, inflación y disputa política

Los gremios demandan un ajuste razonable por el costo de vida en los ingresos de los trabajadores. Byron Lee, maquinista y representante sindical, señaló frente a la estación central de Manhattan: “Simplemente queremos una actualización salarial que nos permita enfrentar la inflación actual, no estamos pidiendo nada desproporcionado”.

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James Louis, vicepresidente de la Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, agregó que el impacto inflacionario en la región “afecta a todos” y respaldó la solicitud de aumentos dados los incrementos en los precios y el costo de vida.

La MTA, por su parte, argumentó que las exigencias sindicales iniciales implicarían grandes subas tarifarias para los usuarios y romperían el equilibrio con otras negociaciones salariales en el sector público. Desde 2023, las conversaciones contractuales permanecen prácticamente estancadas debido a desavenencias sobre salarios y cobertura de salud.

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La MTA, por su parte, sostiene que las exigencias sindicales iniciales implicarían grandes subas tarifarias para los usuarios y romperían el equilibrio con otras negociaciones salariales en el sector público. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Andrew Hofstetter

En septiembre, los sindicatos solicitaron la intervención de un panel de expertos federales, lo que postergó el conflicto pero no logró resolverlo. Mientras tanto, la gobernadora Hochul advirtió el domingo que “los trabajadores perderán cada dólar que ganarían con el nuevo contrato si continúan en huelga”.

Janno Lieber, presidente de la MTA, afirmó a la cadena local WABC-TV que la reanudación de los servicios podría ser inmediata el martes, siempre y cuando se alcance un pacto este lunes. No obstante, líderes sindicales reconocieron avances limitados y describieron las negociaciones como lentas.

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El Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) canceló su servicio durante la madrugada de este sábado 16 de mayo, luego de que cinco sindicatos iniciaran un paro a las 0:01, tras el fracaso de las negociaciones con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA)

Impacto directo: movimientos de emergencia y servicios alternativos

La respuesta a la huelga significó horas adicionales de viaje para los usuarios habituales del tren. Katie Dolgow, docente de primer grado en Manhattan, relató a la agencia de noticias estadounidense The Associated Press que su trayecto matutino desde Long Island a Queens tardó más de una hora, afectado por la congestión vehicular típica de la región metropolitana.

Dolgow manifestó su preocupación por el regreso, debido a la premura de recoger a su hijo en la guardería: “Voy a tener que salir de mi trabajo a las 13:30” para llegar a tiempo.

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Para mitigar la crisis, la MTA habilitó autobuses lanzadera gratuitos desde puntos estratégicos de Long Island hasta estaciones de metro de Nueva York, priorizando a los trabajadores esenciales y a quienes no disponen de teletrabajo.

La MTA habilitó autobuses lanzadera gratuitos desde puntos estratégicos de Long Island hasta estaciones de metro de Nueva York, priorizando a los trabajadores esenciales y a quienes no disponen de teletrabajo. Foto: X @MTA

Más de 2.000 pasajeros utilizaron este recurso en la franja matinal, aunque la agencia admitió que se esperaba una afluencia mucho mayor, de aproximadamente 13.000 personas. El uso de este sistema alternativo también se extendió al horario vespertino.

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El efecto dominó perjudicó celebraciones institucionales y eventos deportivos. Tanto la Universidad de Molloy como la Universidad Stony Brook, ambas en Long Island, debían realizar sus ceremonias de graduación el lunes.

Stony Brook instó a los asistentes a compartir vehículos para evitar los cuellos de botella previstos en el horario de tarde. Durante el fin de semana, los fanáticos de los New York Mets y los New York Yankees recurrieron a rutas alternativas para llegar a Citi Field.

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Si la huelga persiste el martes, los seguidores de los New York Knicks podrían enfrentar dificultades, ya que el Madison Square Garden, sede de los partidos, se sitúa sobre el núcleo ferroviario de Penn Station.

Más de 2.000 pasajeros utilizaron este recurso en la franja matinal, aunque la agencia admitió que se esperaba una afluencia mucho mayor, de aproximadamente 13.000 personas., U.S., May 18, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Intervención política y legales: presión sobre sindicatos y autoridades

La gobernadora Hochul permaneció en la sede de la MTA durante el transcurso del lunes, siendo informada en tiempo real sobre los alcances de la huelga y las nuevas rondas de negociación.

Su portavoz, Sean Butler, indicó a la agencia de noticias estadounidense The Associated Press que la mandataria celebró que los sindicatos hayan respondido a su convocatoria, remarcando su exhortación a negociar “de buena fe”.

Long Island Rail Road (LIRR) workers protest outside Penn Station during the third day of a strike by the Long Island Rail Road (LIRR), the nation’s largest commuter rail system, in New York City, U.S., May 18, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

La situación está atravesada por disputas políticas nacionales. Hochul, candidata a la reelección, responsabilizó a la administración del entonces presidente Donald Trump por interrumpir la mediación federal en septiembre y acelerar la llegada de la huelga. Trump, a través de la plataforma Truth Social, negó toda implicación y señaló a Hochul como principal culpable.

El marco legal complica la continuidad del paro: la legislación federal impone límites estrictos para las huelgas en el sector ferroviario e incluso otorga atribuciones al Congreso de Estados Unidos para suspenderlas, tal como ocurrió en 2022 en el segmento de cargas. Hasta el momento, los legisladores no han intervenido en el conflicto del Long Island Rail Road.

El Madison Square Garden, sede de los partidos de los New York Knicks, se sitúa sobre el núcleo ferroviario de Penn Station.