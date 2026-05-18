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Las múltiples lesiones que sufrió Álex Márquez tras su impactante accidente: el malestar de los pilotos contra el MotoGP

El español sufrió un estremecedor golpe en el Gran Premio de Cataluña, que estuvo atravesado por múltiples incidentes

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Álex Márquez protagonizó un escalofriante accidente en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El piloto español fue intervenido quirúrgicamente con éxito después de fracturarse la clavícula derecha en una colisión generada por un fallo mecánico en una moto rival. El corredor de Gresini Racing recibió el alta hospitalaria tras la cirugía para iniciar el proceso de rehabilitación.

“Álex Márquez fue sometido con éxito a una cirugía anoche por una fractura de su clavícula derecha, la cual fue estabilizada con la inserción de una placa”, reveló la escudería del español. El equipo, que también informó que Márquez presenta una fractura leve en la vértebra C7, comunicó que en el transcurso de la semana “se le realizarán más pruebas” para evaluar la evolución.

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“Todo controlado!! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo”, escribió el propio piloto español en sus redes. Durante la dramática carrera, el accidente se desencadenó en plena lucha por la segunda posición, cuando Márquez circulaba junto a Pedro Acosta, piloto de KTM.

*El accidente desde otro ángulo

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La Ducati del español impactó el neumático trasero de la KTM tras una desaceleración repentina, provocada por lo que posteriormente se diagnosticó como un “fallo electrónico en la RC16”. Acosta explicó en conferencia de prensa que el incidente se debió a “un problema eléctrico que me dejó sin gas, no con el motor parado, porque el motor no se ha llegado a parar, pero me he quedado como sin fuerza y no me ha dado mucho tiempo a irme a ningún lado”.

El impacto provocó la caída de Márquez y obligó a desplegar la bandera roja, dejando también fuera de competición a otros pilotos. Fabio Di Giannantonio se accidentó tras ser golpeado en la mano izquierda por una rueda desprendida de la moto de Márquez, mientras Raúl Fernández fue alcanzado por restos del carenado. El incidente se produjo en la vuelta doce, obligando a la organización a reagrupar a los pilotos para una tercera largada. La mayoría del pelotón expresó su disconformidad con la reiteración de salidas tras situaciones de tanto riesgo.

El accidente no solo comprometió la integridad física de varios corredores, sino que reavivó el debate sobre la seguridad tras episodios graves en carrera. Pedro Acosta, involucrado involuntariamente como originante del incidente, manifestó su preocupación durante la rueda de prensa en Montmeló: “Álex se ha llevado lo peor de mi problema mecánico y no quiero hablar mucho de la carrera, quiero mandar toda la fuerza por mi parte y por la de KTM tanto a Álex como a Johann Zarco, que parece que se han llevado la peor parte de todo lo que ha pasado hoy”.

Álex Márquez después del accidente en el Gran Premio de Cataluña
Álex Márquez después del accidente en el Gran Premio de Cataluña (@alexmarquez73)

El francés Johann Zarco, de LCR, también sufrió lesiones significativas tras el primer relanzamiento. El informe médico detalló que presentó “lesiones en los ligamentos cruzados anterior y posterior, así como en el menisco medial. También sufrió un pequeño desgarro del peroné en la zona del tobillo”. Las secuelas físicas se suman al debate por la decisión de reiniciar la prueba hasta en tres ocasiones tras sendos accidentes.

Jorge Martín, de Aprilia, brindó su postura a Motorsport: “Se dice que el show siempre tiene que continuar, pero yo creo que hay un momento en el que se debe comenzar a pensar en la vertiente humana. Recomenzar tres veces es muy peligroso y excesivo. Yo puedo afrontarlo mentalmente, pero hay otros, que no. La atmósfera que se crea ya invita a que pasen cosas de estas”.

Personal médico atiende a un piloto de MotoGP, Alex Márquez, en el césped al lado de la pista tras una caída, con público detrás de una valla
Álex Márquez fue llevado al hospital del inmediato (AFP)

Siempre está la duda de si seguir o parar. Esto es un show, pero hay que tener en cuenta que también somos humanos”, comentó Fabio Di Giannantonio. Francesco Bagnaia, por su parte, relató: “Poco importa que seamos amigos, o no. Lo importante es que nos respetemos. Cuando hay cosas importantes como la comisión de seguridad, tenemos que ir, punto final. Nosotros somos los que conocemos y podemos identificar dónde están los límites. Y si sabemos que hay algo que consideramos tan relevante como para que no corramos, tenemos que decirlo. Pero si somos solo tres pilotos los que vamos a la ‘Safety’, eso nos resta mucho peso”.

Las autoridades deportivas mantienen bajo revisión el desarrollo de los hechos en el Circuit de Barcelona-Catalunya y se encuentra en curso la evaluación de posibles cambios en los procedimientos de seguridad.

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