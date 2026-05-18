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Donald Trump dijo que canceló un ataque contra Irán que estaba previsto para el martes: “Las negociaciones son serias”

El presidente de Estados Unidos dijo que tomó la decisión a instancias de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. “Estamos preparados para lanzar un ataque a gran escala contra Irán en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”, aseguró

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evan Vucci
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evan Vucci

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que canceló un ataque contra Irán previsto para este martes a instancias de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

El mandatario republicano aseguró que la decisión la tomó debido al avance de las negociaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo de paz.

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“El Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, me han pedido que pospongamos nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, programado para mañana, ya que se están llevando a cabo negociaciones serias y, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá”, aseguró Trump en su red social.

El estadounidense agregó: “Este acuerdo incluirá, y esto es fundamental, ¡la prohibición de armas nucleares para Irán! Basándome en el respeto que les tengo a los líderes mencionados anteriormente, he dado instrucciones al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, al Presidente del Estado Mayor Conjunto, General Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de que NO llevaremos a cabo el ataque programado contra Irán mañana, pero les he dado instrucciones adicionales para que estén preparados para proceder con un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se llegue a un acuerdo aceptable".

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