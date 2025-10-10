Perú

Agua Marina lanza fuerte mensaje tras atentado en Chorrillos y cambio de presidente del Perú: “No más discursos ni indiferencia”

La agrupación de Sechura condenó la inacción del Estado y advirtió que un cambio de presidente no garantiza mejoras si continúa la violencia.

Por Pilar Cuya

Agua Marina se pronuncia tras atentado en Chorrillos y cambio de presidente del Perú

La reconocida agrupación de cumbia Agua Marina vivió una noche de terror durante su concierto realizado el miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, cuando un acto criminal interrumpió repentinamente el espectáculo sembrando el pánico entre cientos de familias que disfrutaban del show.

En medio del caos, varios miembros de la orquesta resultaron heridos, entre ellos César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga, quienes, según confirmaron en un comunicado oficial, se encuentran fuera de peligro, estables y en proceso de recuperación médica.

La banda, conocida por su trayectoria de más de cuatro décadas y su constante conexión con el público peruano, expresó su profundo agradecimiento al público presente, destacando la valentía de quienes ayudaron a proteger a los heridos y la rápida intervención del personal médico y las autoridades.

“Agradecemos profundamente al público por su valentía, a quienes ayudaron a resguardar a los heridos y a las autoridades médicas por su rápida atención”, se lee en el mensaje difundido en sus redes oficiales.

Agua Marina condena el abandono del Estado

En su pronunciamiento, Agua Marina no solo lamentó los hechos ocurridos, sino que también lanzó un fuerte mensaje de indignación hacia las autoridades del país. La agrupación cuestionó duramente la falta de medidas efectivas para garantizar la seguridad de los peruanos, señalando que el Estado “abandona a su gente cuando más lo necesita”.

“Lo que sí queremos condenar con absoluta firmeza es la conducta de un Estado que abandona a su gente cuando más lo necesita y que solo reacciona cuando se trata de proteger sus propios intereses”, expresó la orquesta en un tono contundente.

El comunicado también incluyó una reflexión sobre la reciente crisis política en el Perú, marcada por el cambio de presidente, señalando que las transiciones de poder no significan necesariamente una mejora para la ciudadanía si no hay un cambio real en las decisiones y prioridades del gobierno.

Un cambio en la presidencia no es garantía de mejora si el país sigue gobernado por los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia”, advirtió la agrupación, dejando claro que su mensaje va más allá del ámbito musical y se dirige a la conciencia colectiva del país.

Con profundo pesar, el intérprete se unió al clamor nacional por justicia y paz tras el ataque contra la agrupación de cumbia en Chorrillos. (Instagram)

Agua Marina: “No queremos más discursos ni promesas”

Con tono firme, Agua Marina llamó a las autoridades a tomar acciones concretas y urgentes para frenar la ola de violencia que afecta al país, destacando que los peruanos merecen vivir en paz y con esperanza.

La verdadera transformación llegará cuando dejen de morir peruanos y se adopten medidas concretas que devuelvan seguridad y esperanza al país”, remarcó el grupo, que también exigió medidas efectivas y no simbólicas.

El mensaje final fue un llamado directo a la acción, sin tintes políticos, pero con una profunda carga social y humana:“No queremos más discursos, ni promesas, ni indiferencia”.

Esta frase se ha viralizado rápidamente en redes sociales, siendo interpretada por miles de usuarios como un grito de frustración compartido ante la situación de inseguridad y descontento que vive el Perú.

Agua Marina se pronuncia tras atentado en Chorrillos y cambio de presidente del Perú. IG

El público se solidariza con la agrupación

Tras difundirse el comunicado, los seguidores de Agua Marina inundaron las redes con mensajes de apoyo y solidaridad. Muchos fanáticos resaltaron la valentía del grupo al pronunciarse con claridad sobre un tema tan sensible y aprovechar su plataforma para exigir cambios reales.

“Ellos siempre representan al pueblo, no solo en sus canciones, sino también con sus palabras”, escribió una usuaria en X (antes Twitter). Otros destacaron la coherencia del mensaje, recordando que la orquesta, originaria de Sechura, Piura, ha mantenido siempre una imagen cercana, humilde y comprometida con las causas sociales.

La agrupación aún no ha confirmado si suspenderá sus próximos conciertos, pero se sabe que los integrantes heridos permanecen bajo observación médica y se espera su pronta recuperación para retomar la agenda artística.

Lucho Quiroga recibió dos disparos en atentado.

