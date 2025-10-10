Perú

José Jerí en su primer día como presidente: Un numeroso contingente policial lo escoltó al Palacio de Gobierno

El expresidente del Congreso asume el cargo luego de la vacancia de Dina Boluarte a pocos meses de las Elecciones 2026. En su primer mensaje a la nación afirmó que enfrentar la criminalidad será una de las prioridades de su gestión

Renato Silva

Por Renato Silva

El congresista José Jerí (Somos Perú) asumió esta madrugada como nuevo presidente del Perú luego de la vacancia de Dina Boluarte, y esta mañana inició con sus actividades oficiales al mando del Gobierno a pocos meses de las Elecciones 2026.

En horas de la mañana, Jerí abordó por primera vez el vehículo oficial de la Presidencia y abandonó su casa en el distrito de Jesús María en medio de un estricto operativo de seguridad que lo escoltó durante su trayecto por la Av. Brasil en dirección a Palacio de Gobierno. Minutos antes de abordar el ‘Cofre’, el nuevo presidente salió por la puerta principal del edificio donde vive y saludó a la prensa.

Ya en la sede del Gobierno, Jerí recibió los honores respectivos y la bienvenida oficial de la banda de Palacio de Gobierno y se dispuso a pasar lista a las tropas dispuestas a su paso antes de ingresar por la puerta principal y dirigirse al Salón Dorado.

Jerí le habló a la ‘Generación Z’

Jerí se dirigió a los jóvenes en su primer mensaje, en especial a la Generación Z, quienes recientemente se movilizaron de forma masiva demandando cambios reales. “Están exigiendo cambios”, expresó, reconociendo el papel activo de la juventud en las movilizaciones y en la demanda de una mayor atención del Estado hacia sus necesidades y expectativas.

“A nuestros compatriotas, a nuestros hermanos del sur, del norte, del centro, de la selva, a las generaciones, a nuestros jóvenes que el día de hoy claman atención del Estado, claman interés de nosotros como autoridades, que han manifestado en diferentes espacios públicos su disconformidad, a ellos y a todas las personas a las cuales no hemos podido atender, cumplir sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas... Y una cosa que ya hace pocos días lo dijimos acá, si hay que aprender de alguien es de Grau. Hay que ser dignos y también, en ese sentido, saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer, por los errores que hemos cometido”, indicó ante el Pleno del Congreso.

Primer discurso de José Jerí como presidente de la República

Además, señaló la urgencia de enfrentar la inseguridad ciudadana. “El principal enemigo está afuera, en las calles: las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos. Y como enemigos, debemos declararle la guerra a la delincuencia.” La promesa de iniciar acciones inmediatas contra la criminalidad fue recibida con aplausos en el Congreso.

Les quiero pedir al Congreso de la República, a la población, que confiemos en que podemos cambiar y que podemos hacer mejor las cosas. Nuestro país lo merece y que Dios, y que Dios guíe no solamente mis decisiones, sino nos dé sabiduría, nos dé mucha sabiduría para poder actuar pensando en nuestro país. Diferencias seguirán habiendo, inevitable, pero que sea el consenso y los acuerdos mínimos que podemos llegar entre todos los poderes, aquellos que sean los que pasen a la historia y que el día de hoy cambiemos de una vez por todas esa historia y a partir de ahora construyamos el país que debemos ser (...)”, dijo el nuevo presidente.

La sombra de las denuncias y cuestionamientos

El ascenso de José Jerí se ve opacado por una serie de denuncias e investigaciones abiertas. Jerí estuvo involucrado en una denuncia de abuso sexual presentada en enero de 2025, que fue archivada por el fiscal supremo Tomás Gálvez ante la falta de pruebas directas, aunque el proceso contra otro implicado continúa.

Además, el actual presidente afronta una investigación por desobediencia a la autoridad, ya que incumplió una orden judicial de someterse a tratamiento psicológico por conducta sexual patológica, disposición asociada al mismo caso de abuso.

