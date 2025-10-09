Perú

Mininter responsabiliza a organizadores de concierto de Agua Marina por no contar con garantías de seguridad

El ministerio condenó el atentado en Chorrillos y aseguró que no fue notificado sobre el evento. La Municipalidad de Chorrillos contradijo esta versión y afirmó que sí otorgó la autorización correspondiente

Por Olenka Pizarro

Guardar
Ataque a Agua Marina: Mininter
Ataque a Agua Marina: Mininter dice que concierto no contaba con garantías. Fotocomposición Infobae Perú

El Ministerio del Interior (Mininter) condenó enérgicamente el atentado ocurrido durante el concierto de la agrupación Agua Marina, la noche del miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, donde cinco personas resultaron heridas por disparos. A través de un comunicado, la institución aseguró que la Policía Nacional trabaja para identificar y capturar a los responsables del ataque.

“La PNP se encuentra trabajando para dar con los responsables de este atentado y proceder a capturarlos”, precisó el pronunciamiento difundido por el Mininter.

Ministerio del interior deslinda de
Ministerio del interior deslinda de responsabilidad tras atentado a la agrupación musical Agua Marina. Foto: Mininter / X

Evento sin garantías de seguridad, según el Mininter

En su comunicado, el ministerio dirigido por Carlos Malaver aclaró que el espectáculo no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior, ni la Policía Nacional de la jurisdicción fue notificada sobre su realización.

“Cabe señalar que este evento privado no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter, ni la PNP de dicha jurisdicción fue comunicada de este evento, por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes”, indicó la cartera.

Asimismo, el Mininter exhortó a los organizadores de conciertos y espectáculos públicos no deportivos a cumplir con todos los protocolos de seguridad y solicitar las autorizaciones correspondientes para evitar poner en riesgo la vida de las personas.

“Se exhorta a los organizadores de esta clase de espectáculos a cumplir con todos los mecanismos y protocolos correspondientes a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios”, finalizó el comunicado.

Atentado contra Agua Marina (Créditos: RPP)

Municipalidad de Chorrillos contradice versión

Previamente, la Municipalidad de Chorrillos emitió un pronunciamiento en el que aseguró que el evento sí contaba con los permisos tramitados de manera regular, mas no precisa que contaba con la autorización del despacho del Ministerio del Interior.

La comuna informó además que se han iniciado las investigaciones para determinar si existieron irregularidades en el proceso de autorización.

Esta contradicción entre el Gobierno central y las autoridades locales generó incertidumbre sobre las verdaderas condiciones bajo las cuales se realizó el espectáculo, al que asistieron cientos de personas.

Municipalidad de Chorrillos contradice versión
Municipalidad de Chorrillos contradice versión del Ministerio del Interior. Foto: Municipalidad de Chorrillos / Instagram

Cinco heridos tras el ataque armado

El Ministerio Público, por su parte, confirmó que el número de heridos ascendió a cinco, luego de que se reportara un nuevo afectado: un vendedor de bebidas alcohólicas que trabajaba en el evento. Entre los lesionados también figuran cuatro integrantes de la orquesta Agua Marina, quienes se encontraban en el escenario cuando se produjo la ráfaga de disparos.

General Monroy confirma ataque armado
General Monroy confirma ataque armado a Agua Marina y revela que el concierto no tenía permisos. Infobae Perú / Captura: Difusión

El hecho ocurrió cuando la agrupación se encontraba interpretando una de sus canciones más populares. De pronto, se escucharon varios disparos que generaron pánico entre el público, que buscó refugio mientras la banda interrumpía su presentación.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto de los disparos y la confusión entre los asistentes. “Estaba atrás, el de la guitarra… ahí está”, se escucha decir a un espectador en una de las grabaciones.

Cuatro músicos y un vendedor
Cuatro músicos y un vendedor resultaron con herida de bala durante el concierto de Agua Marina. Foto: composición Infobae

Fiscalía abre investigación por tentativa de homicidio

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos, a cargo de la fiscal Luz Vargas Salazar, informó que ha iniciado diligencias preliminares por el presunto delito de tentativa de homicidio. En coordinación con la Policía Nacional, se realizaron peritajes balísticos y biológicos en la escena del crimen.

Los especialistas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) identificaron al menos 25 disparos y 23 impactos de bala en la pantalla del escenario. Según los primeros informes, los proyectiles habrían sido disparados desde el exterior del recinto, por la parte posterior del escenario.

Ataques previos y falta de protección de la PNP

No es la primera vez que Agua Marina enfrenta actos de violencia. En marzo de este año, la agrupación denunció haber sido blanco de disparos, explosivos y robos por parte de bandas extorsivas que exigen el pago de “cupos” para permitir sus presentaciones en distintas ciudades del país.

José Quiroga, líder del grupo, relató entonces que pese a las denuncias presentadas, fueron ignorados por la PNP y no se tomaron medidas efectivas para garantizar su seguridad.

José Quiroga, líder de Agua
José Quiroga, líder de Agua Marina, advertía amenazas meses antes del ataque en Chorrillos

“Fuimos con el bus, pensando que no iba a pasar nada, y nos balearon. Menos mal que las balas pasaron cerca. En Trujillo nos pusieron explosivos hasta dos veces”, contó a Cuarto Poder.

El ataque a Agua Marina ocurre en medio de una escalada de violencia contra transportistas, comerciantes y artistas, en un contexto de crecimiento de la extorsión y la inseguridad en Lima. El hecho reavivó el debate e indignación sobre la responsabilidad de las autoridades en la prevención y control de estos crímenes, pues días antes la presidenta Dina Boluarte había recomendado “no contestar” a mensajes ni llamadas de extorsionadores. Dichas declaraciones se dieron durante el paro de transportistas el pasado 6 de octubre.

Dina Boluarte fuera de la realidad minimiza paro de transportistas | Canal N

Mientras tanto, los músicos heridos permanecen bajo observación médica y la investigación continúa a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

Temas Relacionados

Agua MarinaLuis QuirogaMinisterio del InteriorPolicía Nacional del Perúperu-noticias

Más Noticias

Agua Marina ya era víctima de extorsión desde inicios de año: cantantes denunciaron ante la PNP y “no pasó nada”

José Quiroga, líder de la orquesta, se hizo presente en la marcha por la paz realizada en marzo de este año, donde diversos artistas pedían medidas contra la delincuencia

Agua Marina ya era víctima

Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana: “Eso es verso”

El exasistente de Ricardo Gareca reveló que dejaron reportes de jugadores en la Videna previo a la llegada de Jorge Fossati y Juan Reynoso

Nolberto Solano desmiente a Jean

Canal TV confirmado que transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos del torneo nacional

La competición nacional arrancará este sábado 25 de octubre con duelos imperdibles: Universitario hará su debut ante Géminis, mientras que San Martín hará lo suyo con Olva Latino

Canal TV confirmado que transmitirá

Comienza el Atenea Open 2025 con Universitario y la selección peruana: partidos, horarios y canales TV del torneo de vóley

El certamen organizado por el club Atlético Atenea comenzará este viernes 10 de octubre en el Coliseo Colegio La Salle

Comienza el Atenea Open 2025

Retiro AFP: Esta es la lista de bancos y cajas autorizadas para recibir las 4 UIT

Faltan menos de dos semanas para que empiecen a mandarse las solicitudes del retiro AFP, pero las administradoras ya van avisando dónde se recibirán los montos

Retiro AFP: Esta es la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía investiga balacera en concierto

Fiscalía investiga balacera en concierto de Agua Marina como intento de homicidio

Ejecutivo y Legislativo citan en Palacio de Gobierno a transportistas ante nueva amenaza de paro

Ministro Sandoval denuncia insultos a la presidenta y exige unidad nacional frente a la crispación

Phillip Butters tuvo que esconderse en el baño de una radio y salir con resguardo policial para evitar ser linchado en Juliaca

Cambios en Acción Popular: María del Carmen Alva y Edwin Martínez vuelven a la bancada

ENTRETENIMIENTO

Orquesta ‘Hermanos Chapoñay’ cometió error

Orquesta ‘Hermanos Chapoñay’ cometió error y comunicó fallecimiento de integrante de Agua Marina: pidieron minuto de silencio

Fernando Llanos indignado por ataque a balazos contra Agua Marina: “Ahí está Dina, cuando no respondes el teléfono o los mensajes”

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

“Salimos a trabajar con miedo”: José Quiroga, líder de Agua Marina, advertía amenazas meses antes del ataque en Chorrillos

“¡Basta ya!“: Grupo 5, Armonía 10, Corazón Serrano y más agrupaciones de cumbia levantan su voz tras ataque a Agua Marina

DEPORTES

Canal TV confirmado que transmitirá

Canal TV confirmado que transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos del torneo nacional

Comienza el Atenea Open 2025 con Universitario y la selección peruana: partidos, horarios y canales TV del torneo de vóley

Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana: “Eso es verso”

Mr Peet reaccionó en vivo al atentado contra Agua Marina y lanzó crudo comentario: “Esto ya es terrorismo”

Nolberto Solano cuestionó a Manuel Barreto por convocar a Felipe Chávez: “La selección no es una academia de fútbol”