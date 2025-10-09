Balacera en concierto de Agua Marina: ¿Qué tipo de arma usaron los atacantes, según la PNP?

Intervención del promotor marca la línea de investigación por el ataque a Agua Marina. Infobae Perú / Captura TV - RPP

Durante la presentación de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, una serie de disparos interrumpió el concierto y provocó caos entre los asistentes. El general PNP, Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, indicó que se recolectaron pruebas relevantes que pueden ayudar a identificar a los responsables y el tipo de arma utilizada.

“Desde la División de Criminalística, que es la unidad especializada en el manejo de escenas del crimen, puedo informar que en el lugar de los hechos se recogieron 27 casquillos de arma de fuego correspondientes a un arma de 9 milímetros Parabellum. Estos serán sometidos a las pericias correspondientes y serán homologados en el sistema IBIS durante las próximas horas para determinar si pertenecen a una sola arma o a varias”, declaró a la prensa.

El general PNP, Felipe Monroy, brindó detalles del ataque - Créditos: Captura de pantalla de RPP.

También, comentó que se analizará si esta arma ha estado vinculada a otros delitos. “Este análisis será relevante para la investigación del caso. Es la información que puedo proporcionar sobre la escena del crimen y el levantamiento de los indicios”, añadió.

El general Monroy detalló que entre los heridos se encuentran cuatro personas, incluidos los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, miembros del grupo musical.

“Puedo confirmar que los heridos son el sonidista, el baterista y los hermanos Quiroga. Uno de ellos tiene una herida en el muslo y se encuentra fuera de peligro. Luis recibió tres disparos, uno en el tórax, y es el que más nos preocupa en este momento”, declaró.

Primeras imágenes muestran ráfaga de disparos

En los registros compartidos en redes sociales se aprecia el ambiente animado que se vivía en el evento instantes antes del ataque. El público entonaba las canciones y la agrupación continuaba su show con normalidad. De manera repentina, una serie de detonaciones interrumpe la música y genera pánico entre los asistentes.

Reportan balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos este miércoles 8 de octubre, X.com

Las grabaciones evidencian el desconcierto de los músicos de Agua Marina, algunos de los cuales buscan protección detrás de los equipos. En cuestión de segundos, varios espectadores se apresuran hacia las salidas, mientras otros se acercan al escenario para brindar ayuda a los artistas.

Diversos seguidores expresaron su preocupación porque la falta de seguridad haya alcanzado también a los conciertos, espacios frecuentados por familias en busca de esparcimiento.

Dilbert Aguilar se solidariza con Agua Marina

El cantante Dilbert Aguilar mostró su respaldo a los miembros de Agua Marina tras la balacera ocurrida en el Círculo Militar de Chorrillos, incidente en el que una ráfaga de disparos dejó varias personas heridas, entre ellas el baterista del conjunto piurano, quien permanece en estado delicado.

Dilbert Aguilar se solidariza con la familia de Agua Marina luego de la balacera sufrida en show de Chorrillos. RPP

Afectado por la situación, criticó el ataque y exhortó al Gobierno a tomar medidas inmediatas ante la creciente violencia que impacta tanto al sector musical como a la sociedad en general. “Primero, solidarizarme con la familia de Agua Marina y, por otra parte, indignado. No hay palabras para describir todo esto que nos está pasando, no solamente a la industria de la música, sino a todo el país”, declaró ante los medios.

Reconocido como “La voz del amor”, el artista señaló que hechos como este evidencian los niveles de inseguridad en el país, al señalar que los espectáculos también se ven afectados por el crimen organizado. “Como dicen, acá un toque de queda no va a solucionar nada. En ese caso también dejarían de trabajar los microbuses, los empresarios... acá estamos todos metidos en el mismo saco”, comentó con indignación.