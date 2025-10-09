PNP confirma hallazgo de 27 casquillos de nueve milímetros en concierto de Agua Marina

Intervención del promotor marca la línea de investigación por el ataque a Agua Marina. Infobae Perú / Captura TV - RPP

Durante el ataque armado al concierto de Agua Marina en Chorrillos, la Policía Nacional del Perú recogió evidencia clave que podría esclarecer la identidad y el armamento de los agresores. Según informó el general PNP Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, se hallaron veintisiete casquillos de arma de fuego en la parte posterior del escenario, donde los atacantes dispararon desde una moto lineal mientras la agrupación se presentaba.

“El levantamiento de los casquillos se ha realizado de manera especializada por la Dirección de Criminalística, y corresponden a armas de nueve milímetros Parabellum. En el transcurso de las horas, estos indicios serán cotejados y homologados en el sistema IBIS para determinar si corresponden a una o varias pistolas y si podrían haber sido utilizadas en otros delitos”, explicó Monroy.

El alto mando policial indicó que, según la evaluación de los peritos balísticos, los sujetos dispararon detenidos, no en movimiento, lo que coincide con el patrón de distribución de los casquillos. “Esto nos permite inferir que podrían haberse utilizado más de un arma o, en su defecto, una pistola con modificaciones para disparo rápido”, detalló.

Estas diligencias forman parte de la investigación preliminar que la Policía Nacional realiza en coordinación con la fiscalía de turno. “Estamos recabando evidencia fílmica y realizando el cotejo de balística para establecer con precisión el tipo de armamento, la cantidad de agresores y su posible vinculación con otros hechos criminales”, agregó Monroy.

El hallazgo de los casquillos de nueve milímetros es crucial para determinar el modus operandi de los atacantes y su relación con bandas delictivas que operan en Lima y Callao. Según la Policía, el patrón de disparos y la localización de los proyectiles permite reconstruir los hechos y confirmar que el ataque estaba dirigido específicamente contra los integrantes de Agua Marina presentes en el escenario.

La información preliminar también sugiere que los atacantes actuaron de manera planeada y profesional, deteniéndose para disparar en ráfaga sobre las víctimas, lo que evidencia un alto nivel de organización en la ejecución del ataque. Los resultados finales de la pericia balística serán fundamentales para identificar a los responsables materiales y establecer las conexiones con posibles delitos previos.

Listado de heridos en show de Agua Marina

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que cuatro personas resultaron heridas durante el ataque, entre ellas los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, integrantes de la agrupación. Uno de ellos sufrió una herida de bala en el muslo, que no representa peligro, mientras que Luis Quiroga Querevalú recibió tres impactos de arma de fuego, incluyendo uno en el tórax, siendo el caso más grave del incidente.

“Puedo confirmar que los heridos son el sonidista, el baterista y los hermanos Quiroga. Uno de ellos tiene una herida en el muslo y se encuentra fuera de peligro. Luis recibió tres disparos, uno en el tórax, y es el que más nos preocupa en este momento”, declaró el general Monroy.

