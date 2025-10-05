Perú

Carlos Malaver rechaza nuevo paro de transportistas: Mininter argumenta que chofer asesinado no era peruano y pone en duda extorsión

“No pueden así, tan alegremente, decir que ante el fallecimiento de alguien pueda ser el paro”, expresó el titular del Ministerio del Interior

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Titular del Mininter se pronuncia tras convocatoria a paro. | RPP

El anuncio de un paro de transportistas en Lima y Callao tras el asesinato de un chofer en San Juan de Miraflores provocó este domingo un cruce de versiones entre autoridades y dirigentes del sector. Mientras el ministro del Interior, Carlos Malaver, sostuvo que la víctima no era de nacionalidad peruana y que su muerte no necesariamente se relaciona con hechos de extorsión, el gremio ratificó la medida ante la persistencia de la violencia contra conductores y el temor por la falta de garantías.

La Confederación Internacional del Transporte (CIT), liderada por Martín Ojeda, informó a RPP Noticias que la paralización de actividades fue acordada tras el asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, ocurrido el sábado por la noche. “Las empresas de transporte urbano de Lima y Callao efectuarán una paralización de sus labores desde las cero horas del lunes 6 de octubre, por un plazo de 24 horas”, declaró.

En diálogo con el mismo medio, Malaver relativizó el vínculo de la muerte con la ola de extorsión que afecta al sector. “Nos habían anunciado que, ante la pérdida de una nueva vida humana, iban a tomar la decisión de hacer su paro de motores. Y yo le indiqué claramente, y eso no lo va a negar el señor Martín Ojeda y los dieciséis que estaban ahí presentes, que no necesariamente el quitarle la vida a una persona es como consecuencia de motivos extorsivos”, expuso.

Luego, en su intento por impedir la manifestación anunciada, agregó que, según información policial, la víctima era extranjera. “Discúlpeme, pero es la información que me ha dado el jefe de región, el general Felipe. La víctima es de nacionalidad venezolana. Cinco casquillos impactaron en su cuerpo, lo que demuestra un ensañamiento contra esta persona. Su esposa es de nacionalidad venezolana, se encuentran separados y en proceso de divorcio. Y es por eso que no podemos aventurarnos [a decir que fue víctima de extorsión]”, expresó sin aclarar sus sospechas sobre el móvil, ni justificar la pertinencia de los detalles expuestos.

Un conductor fue abatido a tiros mientras operaba su unidad en San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió frente a pasajeros y comerciantes, en una vía muy transitada de Lima Sur. | Exitosa

Agregó que el responsable de operaciones de la empresa donde trabajaba la víctima negó que existieran reportes de extorsión recientes dirigidos hacia el conductor asesinado. “Fue lo que le dije al gremio: hay que primero ver la línea de investigación y cuáles habrían sido las motivaciones”, enfatizó.

Sus expresiones fueron puestas en duda incluso por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el cual a través de sus redes sociales informó que, por indicación del ministro Juan Manuel Cavero, la Defensa Pública tomó contacto con la familia de la víctima, la cual aceptó el patrocinio legal gratuito y el acompañamiento en el proceso judicial, y destacó la ayuda para cualquier persona víctima de extorsión.

“Si el lunes hay otro fallecido, el martes también se parará”

La medida de paralización convocada por la CIT fue definida como “apagado de motores” sin actos de violencia, marchas ni piquetes. “Simplemente, no vamos a salir”, puntualizó Ojeda, quien avisó que esta protesta podría repetirse si ocurren nuevos asesinatos en las siguientes horas o días.

“Nosotros indicamos que un fallecido luego del sábado, lamentablemente, era un apagado de motores. Si el día de hoy hay otro fallecido, lamentablemente podría duplicarse el día. Si el día martes hay otro fallecido, el miércoles también se parará. Y no es una posición política, no es una posición de marchas […] A los que no quieran hacerlo, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero lamentablemente acá indicamos, en una situación de apoyo, invocamos no solamente al transporte público de pasajeros, sino a todos aquellos que quieran, inclusive, tocar sus ollas, tóquenlas de las 7 de la mañana, porque es una posición de grito y desesperación“, enfatizó. 

Transportistas anuncian paro para el 6 de octubre

Temas Relacionados

Paro de TransportistasCarlos MalaverPNPMininterperu-politica

Más Noticias

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las dirigidas por el estratega José Letelier necesitan una victoria para mantener el sueño de la clasificación a cuartos de final luego de debutar con un empate. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Ferroviária EN

Cámaras captan violento asalto a restaurante en Surco: delincuentes encañonan a familias y menores

Las imágenes muestran cómo los ladrones actuaron con total frialdad pese a la presencia de niños en el local. De acuerdo con testigos, los asaltantes llegaron a bordo de dos motos lineales y apuntaron directamente a los comensales con armas de fuego

Cámaras captan violento asalto a

Este es el mejor suplemento para proteger las articulaciones, reducir la inflamación y prevenir el dolor

Este micronutriente menos conocido que la vitamina D tiene potencial para modular mecanismos de daño oxidativo e inflamatorio en las articulaciones

Este es el mejor suplemento

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los dirigidos por Jorge Fossati pueden sacarle ocho puntos de ventaja a Cusco FC en caso consigan una victoria en casa ante el cuadro de Chongoyape. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Juan Pablo II

Óscar Arriola, jefe de PNP, advierte que accionará su arma si ve al exoficial que lo acusó de encubrir a ‘El Monstruo’

El jefe de la PNP presentó una querella contra el comandante en retiro Francisco Rivadeneyra y afirmó que fue separado de la institución debido a sanciones disciplinarias y antecedentes de conducta violenta

Óscar Arriola, jefe de PNP,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Malaver rechaza nuevo paro

Carlos Malaver rechaza nuevo paro de transportistas argumentando que chofer asesinado no era peruano ni fue extorsionado

Dina Boluarte y Rafael López Aliaga se ausentan de Misa por la Nación presidida por el cardenal Carlos Castillo

Podemos Perú inicia proceso disciplinario contra la congresista Kira Alcarraz por amenazar a una periodista

General Óscar Arriola asegura que “es casi un hecho” que se declare en emergencia al transporte público

Ministra de la Mujer descarta renunciar para postular en las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

La firme respuesta de Suu

La firme respuesta de Suu Rabanal ante preguntas sobre César Vega: “Prefiero seguir mostrando mi talento”

El Valor de la Verdad EN VIVO: Xoana González se confiesa sin filtros esta noche en el sillón rojo

Reggaeton Lima Festival 6 vuelve a Lima por Halloween: entradas a poco de agotarse

Farid Ode responde a Mariella Zanetti y destaca su labor como padre: “Los dos sacamos adelante a nuestra hija”

Zully se defiende por no saber que un kilo de piedras y uno de algodón pesan igual: “Hasta ahorita no entiendo”

DEPORTES

Alianza Lima vs Ferroviária EN

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, domingo 5 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno debutan en Challenger de Cali: rivales invitados para duelos en el cuadro principal

Pablo Ceppelini lanzó dura crítica contra el fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Huánuco: “Así nunca van a crecer”