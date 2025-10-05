Perú

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López se lesiona durante ensayos y deberá usar maletas

La representante peruana sufrió una caída durante los ensayos del MGI y envió un emotivo mensaje sobre su estado de salud.

‘Miss Grand International 2025′: Flavia
La candidata peruana al 'Miss Grand International 2025′, Flavia López, vivió un inesperado incidente durante los ensayos oficiales del certamen internacional que se desarrolla en Tailandia.

A través de un comunicado en redes sociales, la representante nacional informó que sufrió una lesión en la rodilla tras una caída en plena preparación para las actividades preliminares del concurso.

La noticia generó gran preocupación entre sus seguidores, quienes llenaron sus redes de mensajes de apoyo y pronta recuperación, destacando su fortaleza y compromiso con el país.

Flavia López revela detalles de su lesión

En su mensaje publicado en Instagram, Flavia López relató que el accidente ocurrió durante los ensayos de pasarela, una de las etapas más exigentes del Miss Grand International.

“El día de ayer, durante los ensayos, sufrí una caída que me ocasionó una lesión en la rodilla. Gracias a la rápida atención y al apoyo de la organización de Miss grand International, ya me encuentro siendo atendida por especialistas y enfocada en mi recuperación”, escribió la reina de belleza peruana.

La joven modelo explicó que, por recomendación médica, deberá utilizar muletas durante los próximos días para mantener la estabilidad y favorecer su proceso de recuperación. A pesar del inconveniente, aseguró que su objetivo es reincorporarse lo antes posible a las actividades del certamen.

Como se recuerda, la representante peruana también sufrió un inesperado tropiezo durante la ceremonia de bienvenida del MGI 2025, que se desarrolló en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia, el pasado 2 de octubre.

Miss Grand Perú agradece a MGI por la atención

Flavia López agradeció públicamente a la organización del Miss Grand International, especialmente a Nawat Itsaragrisil, presidente del certamen, por la atención inmediata que recibió tras el accidente.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la organización de @missgrandinternational, en especial al señor @nawat.tv, @teresa.mgi y @cjopiaza, por su pronta acción, preocupación y constante respaldo”, señaló la representante peruana.

El gesto fue aplaudido por fanáticos del concurso, quienes destacaron la transparencia y profesionalismo de la peruana al comunicar la situación sin alarmismos, demostrando su compromiso con la competencia y su respeto por la organización.

Desde Perú, la organización Miss Grand Perú, liderada por Jessica Newton, expresó su apoyo incondicional a Flavia López. La modelo también mencionó a su equipo en su mensaje de agradecimiento, reconociendo el acompañamiento y el trabajo cercano que vienen realizando para que pueda continuar en la competencia.

“También a mi organización nacional @missgrand.peruoficial, @jessicanewtonofficial_, @luttyto2, @yosoy_hose, @diegodoy y @dapericaguan por acompañarme tan de cerca en este proceso, brindándome su apoyo y confianza para continuar en competencia”, añadió Flavia.

Fuentes cercanas a la organización nacional informaron que la modelo continuará bajo observación médica, pero se mantiene positiva y con la esperanza de retomar sus actividades en los próximos días.

Flavia López sigue firme en el certamen de belleza

Pese al accidente, Flavia López reafirmó su determinación de seguir representando al Perú en uno de los certámenes más importantes del mundo. En su mensaje, destacó el orgullo que siente por llevar el nombre del país y prometió seguir dando lo mejor de sí en cada etapa.

“Representar a mi país es un compromiso que asumo con pasión, entrega y amor. Seguiré dando lo mejor de mí, siempre por el Perú”, concluyó la modelo, acompañando su mensaje con una bandera peruana.

La publicación rápidamente superó los miles de ‘me gusta’ y recibió comentarios de apoyo por parte de seguidores, exreinas de belleza y colegas del mundo del modelaje.

Flavia López, la favorita de Mr. Nawat

Desde su llegada al Miss Grand International 2025, Flavia López ha destacado por su presencia escénica, carisma y elegancia, ganándose el reconocimiento del público y de la organización. Hace unos días, fue seleccionada entre las 10 candidatas elegidas para compartir una cena exclusiva con el presidente del certamen, Mr. Nawat, uno de los momentos más importantes del concurso previo a la gala preliminar.

Su desempeño en las primeras actividades del certamen la posicionó entre las favoritas de los seguidores y de varias páginas especializadas en concursos internacionales.

