‘Miss Grand International 2025′: Flavia López entre las favoritas de Mr. Nawat para ganar la corona

Miss Grand International 2025: Mr. Nawat revela que Flavia López es de sus favoritas para ganar el certamen

La representante peruana, Flavia López, continúa destacando en el certamen de belleza internacional Miss Grand International 2025, realizado en Tailandia. Su primera presentación en la competencia no solo logró captar la atención del público tailandés, sino también la del presidente de la organización, Mr. Nawat Itsaragrisil, quien la mencionó públicamente como una de sus candidatas favoritas a la corona.

El anuncio del directivo encendió la emoción entre los seguidores peruanos y fue compartido de inmediato por Jessica Newton, directora del Miss Perú, en sus redes sociales.

Mr. Nawat menciona a Flavia López entre sus favoritas

En un video difundido en plataformas digitales, Mr. Nawat reveló los nombres de las candidatas latinas que, a su criterio, tienen grandes posibilidades de conquistar el título de 'Miss Grand International 2025′.

“Venezuela, Perú, Colombia, Brasil”, señaló, colocando a Flavia López en el grupo selecto de aspirantes que podrían llegar a la final. Estas declaraciones generaron gran expectativa, ya que el presidente de la organización rara vez se pronuncia de manera tan directa en las etapas iniciales del certamen.

El respaldo de Nawat, considerado una de las voces más influyentes dentro del concurso, representa un impulso importante para la peruana, que busca seguir los pasos de Luciana Fuster, ganadora de la edición 2023.

‘Miss Grand International 2025′: Mr. Nawat revela que Flavia López es de sus favoritas para ganar el certamen. IG

Una primera presentación que cautivó

La mañana de bienvenida marcó el inicio oficial de las actividades del MGI 2025. Las candidatas desfilaron en pasarela con vestidos de gala y atuendos típicos de Tailandia, mostrando su preparación en el escenario.

Flavia López apareció con un vestido rosado diseñado por Luis Prince Hualpa Auri, con el que desfiló frente al jurado y al público internacional. Aunque experimentó un ligero tropiezo durante su caminata, supo mantener la calma, proyectar seguridad y sellar su participación con un característico guiño que se ha convertido en su sello personal.

El gesto, acompañado de una actitud firme, fue celebrado en redes sociales como una muestra de autenticidad y carisma, elementos que los seguidores consideran indispensables para destacar en la competencia.

Flavia López luce vestido de gala en ‘Miss Grand International 2025′. IG

Impacto con traje típico tailandés

En la segunda parte de la ceremonia, la representante peruana sorprendió al lucir un traje amarillo tradicional tailandés, acompañado por una corona elaborada por el diseñador Alejandro Arraiz. La elección del atuendo fue interpretada como un homenaje al país anfitrión y generó comentarios positivos en la prensa local y digital.

Los especialistas en concursos de belleza resaltaron su seguridad escénica y la elegancia con la que manejó el vestuario, calificando su desempeño como uno de los más memorables de la noche.

Flavia López luciendo traje tailandés en ‘Miss Grand International 2025′. IG

Flavia López entre las favoritas del público y los missólogos

El impacto de Flavia no pasó desapercibido en el ámbito digital. En la página oficial de Miss Grand International en TikTok, la peruana se posiciona como una de las latinas con mayor respaldo, acumulando 68 mil “me gusta” y más de 1.2 millones de vistas en sus publicaciones.

Junto a Miss Grand Guatemala, se ha convertido en una de las más comentadas y seguidas en redes, lo que refleja la aceptación de su propuesta escénica y su conexión con los usuarios internacionales.

Asimismo, varios missólogos —especialistas en concursos de belleza— la han incluido dentro de su Top 10 de favoritas tras la conferencia de prensa y las primeras apariciones públicas. Para muchos, la peruana representa una fuerte contendiente en el grupo latinoamericano, tradicionalmente dominante en este certamen.

‘Miss Grand International 2025’: Flavia López inicia con éxito certamen y entra al Top 10 del Pre Arrival

Expectativas tras el éxito de Luciana Fuster

La participación de Flavia López también está marcada por la expectativa de los seguidores peruanos de repetir la hazaña de Luciana Fuster, quien obtuvo la corona en 2023 y se convirtió en un símbolo de orgullo nacional.

Con el recuerdo aún fresco de aquel triunfo, la presencia de Flavia en la competencia ha generado un ambiente de entusiasmo. Las redes sociales oficiales del Miss Perú han mantenido una campaña activa de apoyo, invitando a votar y compartir contenido en respaldo de la representante nacional.

Próximas etapas del ‘Miss Grand International 2025′

El certamen ya inició su fase formal y se encuentra en pleno desarrollo en Bangkok, Tailandia. El calendario oficial incluye importantes eventos previos a la gala final:

13 de octubre: Desfile de trajes típicos.

15 de octubre: Ceremonia preliminar, donde se definirá el grupo de finalistas.

18 de octubre: Gala de coronación y elección de la ganadora del título mundial.

Cada una de estas etapas será clave para consolidar el desempeño de Flavia López, que hasta el momento ha sabido captar la atención tanto de la organización como del público internacional.

Con solo 20 años, Flavia López se ganó el corazón del público y el jurado, y ahora inicia una intensa preparación para competir en el escenario global de Tailandia este octubre (missgrand.peruoficial)