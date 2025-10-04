Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025: fecha, horario y canal de transmisión del concurso de belleza

Flavia López representará al Perú en el Miss Grand Internacional 2025.

La edición 2025 de Miss Grand International se celebrará este 18 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, centro neurálgico de certámenes internacionales en Tailandia. El evento reunirá a representantes de más de 60 países, que competirán por una de las coronas más codiciadas del mundo de la belleza.

Los organizadores han confirmado que la gala será transmitida en vivo y de manera gratuita a nivel mundial, lo que permite a audiencias de todo el planeta seguir la competencia sin restricciones de ubicación ni pago.

¿Dónde ver el Miss Grand International 2025?

Para ver Miss Grand International 2025, la organización recomienda dos canales principales. El primero es el canal oficial de YouTube, denominado Grand TV, donde se activará la transmisión en tiempo real con alta calidad audiovisual.

El segundo es la página oficial de Facebook de Miss Grand International, desde donde también podrá visualizarse íntegramente el evento. Ambas plataformas ofrecen la opción de activar recordatorios y de interactuar con otros espectadores, lo que potencia la conversación global durante la noche de la coronación.

Flavia López deslumbró en su presentación oficial en el Miss Grand International 2025

¿A qué hora inicia el Miss Grand International 2025?

La ceremonia dará inicio a las 19:00 hora local de Bangkok (09:00 en Lima y Ciudad de México, 11:00 en Buenos Aires). El evento incluirá la apertura oficial, segmentos de competencia en traje de baño y de noche, ronda de preguntas y la esperada coronación de la ganadora. El MGI Hall fue seleccionado por su capacidad técnica y aforo para recibir delegaciones internacionales, prensa y público local, lo que apunta a un despliegue escénico de primer nivel.

‘Miss Grand International 2025’: Flavia López inicia con éxito certamen y entra al Top 10 del Pre Arrival

Flavia López rumbo a la corona

Una de las protagonistas del certamen será la modelo peruana Flavia López, quien ostenta el título de representante oficial del Perú en esta edición. Flavia López logró ingresar al Top 10 del Pre Arrival, una dinámica virtual impulsada por la organización desde sus redes sociales en la que las candidatas debieron movilizar a sus seguidores para conseguir la mayor cantidad de votos en publicaciones de Instagram.

Este reconocimiento permitió que las más votadas compartieran una cena privada con el presidente de la organización, Nawat Itsaragrisil, en un restaurante ubicado en la capital tailandesa. La exclusiva velada, documentada por los perfiles oficiales del certamen, destacó a las diez jóvenes seleccionadas por el respaldo digital de sus comunidades, consolidando la imagen de López como favorita en la primera fase.

La cena reunió a finalistas de países como Guatemala, México, Paraguay, Ecuador, Brasil, Filipinas, España, Tailandia y Venezuela, además de Perú. Allí, las candidatas tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con el equipo organizador y la actual Miss Grand International, Christine Opiaza, quien impuso la banda oficial a la representante nacional en un gesto simbólico captado en imágenes y publicaciones virales. “Somos parte del Top 10 Pre Arrival y no podía dejar de agradecerles por todo su apoyo en estas votaciones. Les dejo unas fotos de mi look de esta noche del que vivo fascinada”, expresó Flavia López desde sus redes sociales.

Durante la fase final, Flavia López brilló con un mensaje sobre la importancia de construir paz desde la tolerancia diaria, emocionando al jurado y reforzando su liderazgo en la competencia. (missgrand.peruoficial)

Expectativa tras el reinado de Luciana Fuster, la última ganadora

El certamen de Miss Grand International tendrá, además de las etapas finales, una agenda previa que incluye competencia de trajes nacionales, entrevistas privadas y actividades de integración, todas transmitidas y difundidas mediante las plataformas oficiales del evento. La representatividad peruana, luego del título alcanzado por Luciana Fuster en 2023, mantiene la expectativa elevada entre los seguidores locales y regionales, que esperan ver a López avanzar en las siguientes etapas.

Luciana Fuster ganó el ‘Miss Grand Internacional 2023'

La transmisión digital permitirá observar en vivo todo el desarrollo del concurso, desde la llegada de las candidatas hasta la elección de la nueva soberana, sin perder detalle de los momentos de mayor emoción y los anuncios de clasificaciones.

Mientras tanto, las reinas siguen cumpliendo con sus actividades, El cronograma, difundido a través de los canales oficiales de Miss Grand International, contempla fechas clave:

2 de octubre: ceremonia de bienvenida y rueda de prensa.

9 de octubre: competencia en traje de baño.

10 de octubre: entrevistas individuales con el jurado.

13 de octubre: competencia de trajes nacionales.

15 de octubre: ronda preliminar y exhibición de talento.

18 de octubre: gran final con transmisión global.