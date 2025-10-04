Perú

Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025: fecha, horario y canal de transmisión del concurso de belleza

La modelo peruana Flavia López buscará dejar el nombre del país en alto en la final de Miss Grand International 2025. Conoce todos los detalles de la ceremonia aqui

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Flavia López representará al Perú
Flavia López representará al Perú en el Miss Grand Internacional 2025.

La edición 2025 de Miss Grand International se celebrará este 18 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, centro neurálgico de certámenes internacionales en Tailandia. El evento reunirá a representantes de más de 60 países, que competirán por una de las coronas más codiciadas del mundo de la belleza.

Los organizadores han confirmado que la gala será transmitida en vivo y de manera gratuita a nivel mundial, lo que permite a audiencias de todo el planeta seguir la competencia sin restricciones de ubicación ni pago.

¿Dónde ver el Miss Grand International 2025?

Para ver Miss Grand International 2025, la organización recomienda dos canales principales. El primero es el canal oficial de YouTube, denominado Grand TV, donde se activará la transmisión en tiempo real con alta calidad audiovisual.

El segundo es la página oficial de Facebook de Miss Grand International, desde donde también podrá visualizarse íntegramente el evento. Ambas plataformas ofrecen la opción de activar recordatorios y de interactuar con otros espectadores, lo que potencia la conversación global durante la noche de la coronación.

Flavia López deslumbró en su
Flavia López deslumbró en su presentación oficial en el Miss Grand International 2025

¿A qué hora inicia el Miss Grand International 2025?

La ceremonia dará inicio a las 19:00 hora local de Bangkok (09:00 en Lima y Ciudad de México, 11:00 en Buenos Aires). El evento incluirá la apertura oficial, segmentos de competencia en traje de baño y de noche, ronda de preguntas y la esperada coronación de la ganadora. El MGI Hall fue seleccionado por su capacidad técnica y aforo para recibir delegaciones internacionales, prensa y público local, lo que apunta a un despliegue escénico de primer nivel.

‘Miss Grand International 2025’: Flavia
‘Miss Grand International 2025’: Flavia López inicia con éxito certamen y entra al Top 10 del Pre Arrival

Flavia López rumbo a la corona

Una de las protagonistas del certamen será la modelo peruana Flavia López, quien ostenta el título de representante oficial del Perú en esta edición. Flavia López logró ingresar al Top 10 del Pre Arrival, una dinámica virtual impulsada por la organización desde sus redes sociales en la que las candidatas debieron movilizar a sus seguidores para conseguir la mayor cantidad de votos en publicaciones de Instagram.

Este reconocimiento permitió que las más votadas compartieran una cena privada con el presidente de la organización, Nawat Itsaragrisil, en un restaurante ubicado en la capital tailandesa. La exclusiva velada, documentada por los perfiles oficiales del certamen, destacó a las diez jóvenes seleccionadas por el respaldo digital de sus comunidades, consolidando la imagen de López como favorita en la primera fase.

La cena reunió a finalistas de países como Guatemala, México, Paraguay, Ecuador, Brasil, Filipinas, España, Tailandia y Venezuela, además de Perú. Allí, las candidatas tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con el equipo organizador y la actual Miss Grand International, Christine Opiaza, quien impuso la banda oficial a la representante nacional en un gesto simbólico captado en imágenes y publicaciones virales. “Somos parte del Top 10 Pre Arrival y no podía dejar de agradecerles por todo su apoyo en estas votaciones. Les dejo unas fotos de mi look de esta noche del que vivo fascinada”, expresó Flavia López desde sus redes sociales.

Durante la fase final, Flavia
Durante la fase final, Flavia López brilló con un mensaje sobre la importancia de construir paz desde la tolerancia diaria, emocionando al jurado y reforzando su liderazgo en la competencia. (missgrand.peruoficial)

Expectativa tras el reinado de Luciana Fuster, la última ganadora

El certamen de Miss Grand International tendrá, además de las etapas finales, una agenda previa que incluye competencia de trajes nacionales, entrevistas privadas y actividades de integración, todas transmitidas y difundidas mediante las plataformas oficiales del evento. La representatividad peruana, luego del título alcanzado por Luciana Fuster en 2023, mantiene la expectativa elevada entre los seguidores locales y regionales, que esperan ver a López avanzar en las siguientes etapas.

Luciana Fuster ganó el ‘Miss
Luciana Fuster ganó el ‘Miss Grand Internacional 2023'

La transmisión digital permitirá observar en vivo todo el desarrollo del concurso, desde la llegada de las candidatas hasta la elección de la nueva soberana, sin perder detalle de los momentos de mayor emoción y los anuncios de clasificaciones.

Mientras tanto, las reinas siguen cumpliendo con sus actividades, El cronograma, difundido a través de los canales oficiales de Miss Grand International, contempla fechas clave:

2 de octubre: ceremonia de bienvenida y rueda de prensa.

9 de octubre: competencia en traje de baño.

10 de octubre: entrevistas individuales con el jurado.

13 de octubre: competencia de trajes nacionales.

15 de octubre: ronda preliminar y exhibición de talento.

18 de octubre: gran final con transmisión global.

Temas Relacionados

Flavia LópezMiss Grand Internacional 2025peru-entretenimiento

Más Noticias

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista en un video en redes sociales: “Tocan a una, tocan a todas...Sino, lo estampamos”

La representante de Podemos Perú reaccionó de forma agresiva cuando una periodista le preguntó por contrataciones a personas cercanas a su hijo en su despacho

Kira Alcarraz se burla de

Ascensos en las Fuerzas Armadas 2026: lista oficial de vacantes para el Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra

El Ministerio de Defensa del Perú ha oficializado la declaratoria de vacantes para los ascensos. Conoce todos los detalles de las carreras profesionales

Ascensos en las Fuerzas Armadas

La lucha por la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo se definen los cupos en el nuevo formato de la Liga 1 2025?

Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC también están luchando por su clasificación al torneo internacional. Conoce los criterios para determinar las etapas en el nuevo formato del campeonato nacional

La lucha por la Copa

Detienen a sujeto implicado en la muerte de un niño durante ataque a una combi en Independencia

La PNP capturó a Junior Lázaro Miraval Sobrado, a quien lo vinculan con la banda ‘La Nueva Generación de Payet’ dedicada a la extorsión de empresas de transporte urbano, mototaxis y discotecas en la zona norte de Lima

Detienen a sujeto implicado en

Señor de los Milagros: cuánto pesa el anda del Cristo moreno que recorrerá Lima y otras ciudades del mundo

A pesar de la magnitud del peso, los miembros de la hermandad insisten en que el reto fundamental para quienes portan el anda no es físico

Señor de los Milagros: cuánto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kira Alcarraz se burla de

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista en un video en redes sociales: “Tocan a una, tocan a todas...Sino, lo estampamos”

La tesis de Patricia Benavides sí existe y tiene más de 85% de presunto plagio, según Turnitin

Kira Alcarraz contrató a la novia de su hijo y amenaza a periodista que la cuestionó: ¿Qué sanciones legales podría enfrentar?

Kira Alcarraz amenaza a periodista tras consultarle por contratación de la pareja de su hijo: “No estarías viva”

Elecciones 2026: plazo máximo para renuncias de autoridades y altos cargos es el 13 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Hija de Christian Domínguez revela

Hija de Christian Domínguez revela que no ve a su papá hace 4 meses: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí"

Johana Cubillas hace las paces con Juan Ichazo luego que aceptara firmar el permiso de viaje a sus hijos

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Tengo estómago”

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

DEPORTES

La lucha por la Copa

La lucha por la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo se definen los cupos en el nuevo formato de la Liga 1 2025?

Pedro Díaz en exclusiva con Infobae: la felicidad por el llamado de la selección nacional, el proyecto Cusco FC y cómo la Copa Perú lo forjó

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

“Hemos decidido no entrenar”, la drástica medida de Christian Cueva y jugadores de Emelec tras falta de pago

Canal TV exclusivo que transmitirá Atenea Open 2025: partidos de Universitario, Perú Sub 19, Géminis y Atlético Atenea