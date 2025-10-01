Perú

Flavia López inicia con éxito en el ‘Miss Grand International 2025’ y entra al Top 10 del Pre Arrival

La representante peruana logró quedarse dentro del grupo de las ganadoras que pudieron cenar con Mr. Nawat

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
‘Miss Grand International 2025’: Flavia
‘Miss Grand International 2025’: Flavia López inicia con éxito certamen y entra al Top 10 del Pre Arrival

La modelo peruana Flavia López, representante oficial del Perú en el 'Miss Grand International 2025′, inició con buen pie su participación en el certamen internacional al ingresar al Top 10 del Pre Arrival, una dinámica realizada a través de redes sociales que permitió a las candidatas más votadas compartir una cena especial con el presidente de la organización del certamen de belleza en Tailandia.

El concurso virtual consistió en que cada aspirante al título debía obtener la mayor cantidad de votos mediante los ‘me gusta’ en una publicación de Instagram.

López, gracias a la organización de su equipo y al apoyo de sus seguidores, logró estar entre las diez seleccionadas que compartieron una velada junto al presidente del concurso, Mr. Nawat Itsaragrisil, considerado una de las figuras más influyentes del mundo de la belleza.

Una cena exclusiva con Mr. Nawat

La cena se realizó en el restaurante japonés en Bangkok, y la cuenta oficial de Miss Grand International compartió imágenes del encuentro en el que participaron las diez ganadoras.

“Una noche inolvidable honrando a los 10 mejores ganadores de pre-llegada, llena de calidez y alegría”, publicó la organización en sus redes sociales, resaltando la importancia de la actividad como parte de la agenda oficial del certamen.

Para Flavia López, este logro representó no solo un reconocimiento al esfuerzo de promoción en redes sociales, sino también la oportunidad de acercarse directamente al equipo organizador y a la actual reina de belleza.

‘Miss Grand International 2025’: Flavia
‘Miss Grand International 2025’: Flavia López inicia con éxito certamen y entra al Top 10 del Pre Arrival

Las candidatas que integraron el Top 10

Además de la representante peruana, otras nueve candidatas fueron seleccionadas para la cena de bienvenida anticipada:

  • Miss Guatemala
  • Miss México
  • Miss Paraguay
  • Miss Ecuador
  • Miss Brasil
  • Miss Perú
  • Miss Filipinas
  • Miss España
  • Miss Tailandia
  • Miss Venezuela

La presencia de representantes latinoamericanas fue significativa, confirmando la fuerza de la región en el certamen y el respaldo que reciben en plataformas digitales.

‘Miss Grand International 2025’: Flavia
‘Miss Grand International 2025’: Flavia López inicia con éxito certamen y entra al Top 10 del Pre Arrival

El mensaje de Flavia López tras el logro

Luego de la cena, Flavia compartió su emoción a través de sus redes sociales, donde agradeció a todos quienes la apoyaron con sus votos.

“Somos parte del Top 10 Pre Arrival y no podía dejar de agradecerles por todo su apoyo en estas votaciones. Les dejo unas fotos de mi look de esta noche del que vivo fascinada”, comentó la modelo junto a un carrusel de imágenes.

La peruana también difundió un video en el que se observa a la actual Miss Grand International 2024, Christine Opiaza, colocándole la banda de Perú, la cual llevará durante todas las competencias oficiales.

‘Miss Grand International 2025’: Flavia
‘Miss Grand International 2025’: Flavia López inicia con éxito certamen y entra al Top 10 del Pre Arrival

El camino de Flavia rumbo a la corona

La presencia de Flavia López en el Top 10 del Pre Arrival (pre- llegada) representa un inicio prometedor en su camino dentro del Miss Grand International 2025. Desde su llegada a Tailandia, la modelo ha demostrado seguridad, simpatía y compromiso con su preparación, cualidades que podrían impulsar su participación en las próximas actividades.

El cronograma oficial del certamen detalla que el 1 de octubre se llevará a cabo la ceremonia de bienvenida y la conferencia de prensa. Posteriormente, el 9 de octubre será la competencia en traje de baño, una de las etapas más esperadas y que suele marcar tendencia en redes sociales.

Con solo 20 años, Flavia
Con solo 20 años, Flavia López se ganó el corazón del público y el jurado, y ahora inicia una intensa preparación para competir en el escenario global de Tailandia este octubre (missgrand.peruoficial)

Fechas clave de la competencia

La organización del Miss Grand International 2025 ha publicado las siguientes fechas como parte del itinerario oficial del certamen:

  • 1 de octubre: ceremonia de bienvenida y conferencia de prensa.
  • 9 de octubre: competencia en traje de baño.
  • 10 de octubre: entrevistas a puerta cerrada con el jurado.
  • 13 de octubre: competencia de trajes nacionales.
  • 15 de octubre: competencia preliminar y show de gran talento.
  • 18 de octubre: gran final del Miss Grand International 2025.

Cada etapa representa un reto importante para las candidatas, y la actuación de Flavia en estas fases será determinante para sus aspiraciones de llevarse la corona a casa.

La ilusión de un título internacional

Con esta primera victoria simbólica, la representante peruana suma puntos importantes en su camino a la Gran Final del 18 de octubre. La expectativa entre los seguidores peruanos es alta, pues esperan que Flavia López logre superar las fases y alcance un lugar destacado en el ranking mundial del certamen. Y obtengan la corono como lo hizo en su momento Luciana Fuster, Miss Grand Internacional 2026.

Flavia López asumirá el reto
Flavia López asumirá el reto de llevar el nombre del Perú al escenario global en Tailandia, buscando repetir el éxito histórico de Luciana Fuster y María José Lora en Miss Grand. (missgrand.peruoficial)

Temas Relacionados

Flavia LópezMiss Grand International 2025Miss Grand InternationalMr. Nawatperu-entretenimiento

Más Noticias

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘merengues’ apuntan a consolidar sus opciones para lograr el tricampeonato nacional y buscará una victoria frente a los ‘churres’ en el estadio Mansiche. Sigue las incidencias del partido

Universitario vs Alianza Atlético EN

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

PSG y Barcelona protagonizarán el mejor chqoue de la jornada. Cristiano Ronaldo jugará en la Champions League de Asia. Universitario y Alianza Lima tendrán acción en la Liga 1

Partidos de hoy, miércoles 1

Retiro AFP 2025: hasta 6.400 soles pueden ser embargados bajo está única condición

El cronograma publicado por la Asociación de AFP se organizará de acuerdo con el último dígito del DNI y se extenderá hasta enero de 2026

Retiro AFP 2025: hasta 6.400

Rafael López Aliaga celebra la liquidación de Rutas de Lima: “Acabamos de derrotar a Odebrecht en Perú, ¡largo!”

El alcalde de Lima celebró la salida de la constructora del país tras la liquidación de la concesionaria. En tanto, el fondo Brookfield acusó al burgomaestre de promover esta decisión con campañas de hostigamiento

Rafael López Aliaga celebra la

Elecciones 2026: 109 mil ciudadanos mantienen el DNI amarillo a pocos días del cierre del padrón

Reniec advierte sobre casos pendientes de actualización a menos de dos semanas del cierre del registro electoral, mientras miles de peruanos en el exterior y votantes con documentos vencidos perfilan el mapa de los comicios

Elecciones 2026: 109 mil ciudadanos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Aprueba acusación constitucional contra Betssy

Aprueba acusación constitucional contra Betssy Chávez por presuntamente beneficiar a su expareja

Jhonny Veliz Noriega, el nuevo jefe del Estado Mayor General de la PNP, fue vinculado con ‘El Español’

El paso fronterizo Collpa–Thola Kollo, entre Perú y Bolivia, quedará habilitado de forma permanente

Complican a Andrés Hurtado: Los Siucho Neira entregaron fotos, videos y chats que confirmarían delitos de Chibolín

Andrés Hurtado pide salir en libertad y advierte al juez Checkley: “No se deje sorprender por el fiscal”

ENTRETENIMIENTO

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo confirmaron su separación tras dos años de relación: “Seguimos caminos diferentes”

Gustavo Salcedo se excusa y revela los motivos de su agresión a Christian Rodríguez: “Buscaba una disculpa que nunca llegó”

Los Tinelli y Milett Figueroa llegan al Perú para grabar reality: Doña Martha revela la fecha oficial

Dayanita rechaza excusa de Jair Céspedes sobre el alcohol tras mensajes polémicos en redes: “él sabe lo que hace”

Bárbara Mori: su protagónico en ‘Mistura’, el eterno cariño por Christian Meier y la gratitud que le dejó ‘Rubí’

DEPORTES

Universitario vs Alianza Atlético EN

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La fuerte advertencia de Roberto Mosquera a Alianza Universidad en Liga 1 2025: “Quien no pueda jugar con presión, mejor que se dedique al ajedrez”