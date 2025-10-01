Flavia López inicia con éxito en el ‘Miss Grand International 2025’ y entra al Top 10 del Pre Arrival

‘Miss Grand International 2025’: Flavia López inicia con éxito certamen y entra al Top 10 del Pre Arrival

La modelo peruana Flavia López, representante oficial del Perú en el 'Miss Grand International 2025′, inició con buen pie su participación en el certamen internacional al ingresar al Top 10 del Pre Arrival, una dinámica realizada a través de redes sociales que permitió a las candidatas más votadas compartir una cena especial con el presidente de la organización del certamen de belleza en Tailandia.

El concurso virtual consistió en que cada aspirante al título debía obtener la mayor cantidad de votos mediante los ‘me gusta’ en una publicación de Instagram.

López, gracias a la organización de su equipo y al apoyo de sus seguidores, logró estar entre las diez seleccionadas que compartieron una velada junto al presidente del concurso, Mr. Nawat Itsaragrisil, considerado una de las figuras más influyentes del mundo de la belleza.

Una cena exclusiva con Mr. Nawat

La cena se realizó en el restaurante japonés en Bangkok, y la cuenta oficial de Miss Grand International compartió imágenes del encuentro en el que participaron las diez ganadoras.

“Una noche inolvidable honrando a los 10 mejores ganadores de pre-llegada, llena de calidez y alegría”, publicó la organización en sus redes sociales, resaltando la importancia de la actividad como parte de la agenda oficial del certamen.

Para Flavia López, este logro representó no solo un reconocimiento al esfuerzo de promoción en redes sociales, sino también la oportunidad de acercarse directamente al equipo organizador y a la actual reina de belleza.

‘Miss Grand International 2025’: Flavia López inicia con éxito certamen y entra al Top 10 del Pre Arrival

Las candidatas que integraron el Top 10

Además de la representante peruana, otras nueve candidatas fueron seleccionadas para la cena de bienvenida anticipada:

Miss Guatemala

Miss México

Miss Paraguay

Miss Ecuador

Miss Brasil

Miss Perú

Miss Filipinas

Miss España

Miss Tailandia

Miss Venezuela

La presencia de representantes latinoamericanas fue significativa, confirmando la fuerza de la región en el certamen y el respaldo que reciben en plataformas digitales.

‘Miss Grand International 2025’: Flavia López inicia con éxito certamen y entra al Top 10 del Pre Arrival

El mensaje de Flavia López tras el logro

Luego de la cena, Flavia compartió su emoción a través de sus redes sociales, donde agradeció a todos quienes la apoyaron con sus votos.

“Somos parte del Top 10 Pre Arrival y no podía dejar de agradecerles por todo su apoyo en estas votaciones. Les dejo unas fotos de mi look de esta noche del que vivo fascinada”, comentó la modelo junto a un carrusel de imágenes.

La peruana también difundió un video en el que se observa a la actual Miss Grand International 2024, Christine Opiaza, colocándole la banda de Perú, la cual llevará durante todas las competencias oficiales.

‘Miss Grand International 2025’: Flavia López inicia con éxito certamen y entra al Top 10 del Pre Arrival

El camino de Flavia rumbo a la corona

La presencia de Flavia López en el Top 10 del Pre Arrival (pre- llegada) representa un inicio prometedor en su camino dentro del Miss Grand International 2025. Desde su llegada a Tailandia, la modelo ha demostrado seguridad, simpatía y compromiso con su preparación, cualidades que podrían impulsar su participación en las próximas actividades.

El cronograma oficial del certamen detalla que el 1 de octubre se llevará a cabo la ceremonia de bienvenida y la conferencia de prensa. Posteriormente, el 9 de octubre será la competencia en traje de baño, una de las etapas más esperadas y que suele marcar tendencia en redes sociales.

Con solo 20 años, Flavia López se ganó el corazón del público y el jurado, y ahora inicia una intensa preparación para competir en el escenario global de Tailandia este octubre (missgrand.peruoficial)

Fechas clave de la competencia

La organización del Miss Grand International 2025 ha publicado las siguientes fechas como parte del itinerario oficial del certamen:

1 de octubre: ceremonia de bienvenida y conferencia de prensa.

9 de octubre: competencia en traje de baño.

10 de octubre: entrevistas a puerta cerrada con el jurado.

13 de octubre: competencia de trajes nacionales.

15 de octubre: competencia preliminar y show de gran talento.

18 de octubre: gran final del Miss Grand International 2025.

Cada etapa representa un reto importante para las candidatas, y la actuación de Flavia en estas fases será determinante para sus aspiraciones de llevarse la corona a casa.

La ilusión de un título internacional

Con esta primera victoria simbólica, la representante peruana suma puntos importantes en su camino a la Gran Final del 18 de octubre. La expectativa entre los seguidores peruanos es alta, pues esperan que Flavia López logre superar las fases y alcance un lugar destacado en el ranking mundial del certamen. Y obtengan la corono como lo hizo en su momento Luciana Fuster, Miss Grand Internacional 2026.

Flavia López asumirá el reto de llevar el nombre del Perú al escenario global en Tailandia, buscando repetir el éxito histórico de Luciana Fuster y María José Lora en Miss Grand. (missgrand.peruoficial)