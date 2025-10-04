Flavia López sufrió tropiezo en el Miss Grand International 2025, pero continúa con su agenda: desfiles y actividades que debe cumplir

Flavia López se tropezó en la pasarela del Miss Grand International. TikTok

La representante peruana Flavia López afrontó un inesperado tropiezo durante la ceremonia de bienvenida del Miss Grand International 2025, que se desarrolla en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia. El momento, ocurrido el 2 de octubre, puso a prueba la capacidad de reacción de la modelo, quien logró recomponerse a tiempo y continuar la pasarela sin mayores contratiempos. El incidente, lejos de opacar su participación, resaltó su profesionalismo y suma en su carrera por la corona en uno de los concursos de belleza más influyentes del calendario global.

Flavia López vivió el incidente durante el desfile protocolar, al lucir un vestido rosado con pedrería en la cena de recepción. Un resbalón casi la derriba ante los asistentes, aunque la representante nacional retomó de inmediato su camino y recibió el respaldo del público. Las imágenes fueron difundidas en la cuenta oficial de TikTok del Miss Grand International, donde usuarios subrayaron la entereza de la candidata: “El tropiezo de la suerte”, “Brilla con tropiezo y todo”, “Seguridad le sobra, vamos Perú”. Los comentarios reafirmaron el favoritismo de López entre seguidores del certamen en América Latina y Asia.

Continúa con la agenda

El cronograma oficial del Miss Grand International 2025 mantiene a Flavia López y a las otras 72 concursantes en una exigente agenda de actividades. Las fases se iniciaron el 29 de septiembre con una sesión de fotos y el primer ensayo colectivo. El 30 de septiembre, las aspirantes participaron en la ceremonia de entrega de bandas, donde las diez candidatas con mayor puntuación digital compartieron una cena con Nawat Itsaragrisil, presidente y fundador del certamen. Esta dinámica, replicada en redes sociales, refuerza el peso de la interacción online y la popularidad de cada delegación.

La semana inaugural de actividades incluyó pruebas de oratoria, ensayos y desfiles preliminares. El 2 de octubre se realizó la ceremonia de bienvenida y la rueda de prensa global, puntos esenciales en la agenda antes de pasar a etapas altamente competitivas.

El 9 de octubre se llevará a cabo la competencia en traje de baño, una de las más vistas y comentadas en tiempo real. Posteriormente, el 10 de octubre, las candidatas sostendrán entrevistas individuales a puerta cerrada con el jurado, un espacio para destacar argumentos, proyectos sociales y valores personales.

La representación de Flavia López también abarca competencias de trajes nacionales, programada para el 13 de octubre, donde las participantes exaltan tradiciones y diversidad cultural de sus países.

El 15 de octubre se desarrollará la ronda preliminar y la exhibición de talentos, antesala de la esperada gran final del 18 de octubre. La transmisión internacional podrá seguirse a través del canal de YouTube Grand TV y la página de Facebook de Miss Grand International. La cobertura digital permitirá acceder a cada fase, incluidos momentos detrás de escena y participación del público mediante comentarios y reacciones en vivo.

Mucha expectativa

En la antesala a la final global, los seguidores peruanos mantienen altas expectativas con la actuación de Flavia López, tomando en cuenta el precedente de Luciana Fuster, quien obtuvo la corona en 2023 y catapultó la imagen del país en el certamen.

López expresó desde sus redes: “¡Gracias a todos por los mensajes de amor y apoyo! Tal vez no pueda leer todos, pero sepan que estoy entregándolo todo por mi Perú”, reiterando el esfuerzo colectivo de su equipo de trabajo y la comunidad que sigue de cerca su desempeño.

El cierre de la agenda competitiva se enfocará en la evaluación final del jurado, que integrará datos de cada etapa y retroalimentación social digital antes de proclamar a la ganadora mundial. Con actividades ininterrumpidas y una presencia destacada desde el inicio, Flavia López busca afianzar su posición entre las favoritas, consolidando el protagonismo peruano en la edición 2025 de Miss Grand International.

¿Quién es Flavia López?

La experiencia de Flavia López en pasarelas internacionales ha forjado parte de su desempeño durante estas jornadas. A sus 20 años, López sumó experiencia como representante del Perú en el Teen Universe en Madrid, donde accedió al top 6 y conquistó el premio Teen Fan Vote por el apoyo masivo de sus seguidores.

Su trayectoria fue incrementando notoriedad al alcanzar el top 5 en el Miss Perú 2025 como retadora por Huanchaco. Posteriormente, al consagrarse en la más reciente edición de Miss Grand Perú, López asumió la responsabilidad de suceder a Arlette Rujel y representar al país en la competencia internacional.

