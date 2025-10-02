Premier Eduardo Arana: La pensión de por vida a Pedro Castillo “debe cumplirse” por orden judicial

La orden judicial que instruye al Congreso otorgar una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), actualmente encarcelado por cargos de rebelión y corrupción, “debe ser cumplida”, afirmó este miércoles el jefe de Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.

Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el premier indicó que el Ejecutivo no tiene otra alternativa que acatar la medida.

“Yo no voy a responder sobre un caso particular o un nombre. No puedo politizar el hecho. En principio, toda decisión judicial debe cumplirse“, añadió.

La Corte Superior de Lima ordenó al Congreso conceder la pensión de por vida a Castillo luego de que el Legislativo rechazara ese pedido en dos ocasiones durante 2024.

Juez ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo.

El juez Alexis Anicama recordó que el Parlamento otorgó una pensión al exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) tras su excarcelación en 2023, después de haber estado preso desde 2007 cumpliendo condenas por corrupción y por el asesinato de 25 peruanos en los primeros años de su gestión.

En magistrado comparó la negativa del Congreso hacia Castillo con el beneficio concedido a Fujimori y señaló en su decisión que se vulneró el derecho constitucional a la igualdad ante la ley.

Según la normativa, la pensión de un exjefe de Estado equivale al salario de un parlamentario, aproximadamente 8.400 dólares mensuales. Castillo no ha sido condenado, pero permanece detenido desde fines de 2022, cuando intentó disolver el Parlamento. Posteriormente, fue removido y sucedido por su vicepresidenta, Dina Boluarte.

En desarrollo.