Perú

Premier Eduardo Arana: La pensión de por vida a Pedro Castillo “debe cumplirse” por orden judicial

El jefe de Gabinete afirmó que la orden judicial que obliga al Congreso a otorgar una pensión vitalicia al expresidente debe cumplirse. “No puedo politizar el hecho”, señaló

Por Luis Paucar

Guardar

La orden judicial que instruye al Congreso otorgar una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), actualmente encarcelado por cargos de rebelión y corrupción, “debe ser cumplida”, afirmó este miércoles el jefe de Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.

Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el premier indicó que el Ejecutivo no tiene otra alternativa que acatar la medida.

“Yo no voy a responder sobre un caso particular o un nombre. No puedo politizar el hecho. En principio, toda decisión judicial debe cumplirse“, añadió.

La Corte Superior de Lima ordenó al Congreso conceder la pensión de por vida a Castillo luego de que el Legislativo rechazara ese pedido en dos ocasiones durante 2024.

Juez ordena al Congreso otorgar
Juez ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo.

El juez Alexis Anicama recordó que el Parlamento otorgó una pensión al exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) tras su excarcelación en 2023, después de haber estado preso desde 2007 cumpliendo condenas por corrupción y por el asesinato de 25 peruanos en los primeros años de su gestión.

En magistrado comparó la negativa del Congreso hacia Castillo con el beneficio concedido a Fujimori y señaló en su decisión que se vulneró el derecho constitucional a la igualdad ante la ley.

Según la normativa, la pensión de un exjefe de Estado equivale al salario de un parlamentario, aproximadamente 8.400 dólares mensuales. Castillo no ha sido condenado, pero permanece detenido desde fines de 2022, cuando intentó disolver el Parlamento. Posteriormente, fue removido y sucedido por su vicepresidenta, Dina Boluarte.

En desarrollo.

Temas Relacionados

Eduardo AranaPedro CastilloGobiernoperu-politica

Más Noticias

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tras su reciente derrota ante Cienciano, el equipo ‘íntimo’ buscará redimirse ante su gente en el estadio Alejandro Villanueva. Al frente tendrá a un rival que necesita ganar para seguir soñando con clasificar a un torneo internacional. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Atlético Grau

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

PSG y Barcelona protagonizarán el mejor chqoue de la jornada. Cristiano Ronaldo jugará en la Champions League de Asia. Universitario y Alianza Lima tendrán acción en la Liga 1

Partidos de hoy, miércoles 1

Las películas favoritas del público en Netflix Perú

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las películas favoritas del público

Usaban huellas de silicona para estafar bancos: Caen en La Victoria líderes de ‘Los Suplantadores de Trujillo’

Según investigaciones de la PNP, los detenidos estarían vinculados a un esquema delictivo que utilizaba DNIs falsificados y chips telefónicos adquiridos en el mercado negro para consumar fraudes financieros

Usaban huellas de silicona para

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario se reafirma en lo más alto tras conseguir un importante triunfo ante Alianza Atlético. Esta noche jugará Alianza Lima contra Atlético Grau en Matute. Conoce cómo va la lucha

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo a un paso

Pedro Castillo a un paso de recibir pensión vitalicia, ¿cuál es el monto que le corresponde si se ratifica sentencia?

Aprueban acusar a Jorge Salas Arenas por presuntamente ordenar la contratación de su exasistente en la Corte Superior de Justicia

Aprueba acusación constitucional contra Betssy Chávez por presuntamente beneficiar a su expareja

Jhonny Veliz Noriega, el nuevo jefe del Estado Mayor General de la PNP, fue vinculado con ‘El Español’

El paso fronterizo Collpa–Thola Kollo, entre Perú y Bolivia, quedará habilitado de forma permanente

ENTRETENIMIENTO

Las películas favoritas del público

Las películas favoritas del público en Netflix Perú

Maju Mantilla expresa su angustia tras escándalo que involucra a su esposo Gustavo Salcedo: “Estoy angustiada, es terrible”

Luis Fonsi visitó el Perú: recorrió Arequipa y confesó quedar impresionado con la riqueza cultural y natural del país

Xoana González en ‘El Valor de la Verdad’: confesiones sobre abuso, drogas y pensamientos suicidas

Maju Mantilla niega rumores de romance con George Slebi y un cirujano: “ese tema lo verá mi abogado”

DEPORTES

Alianza Lima vs Atlético Grau

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Golazo de Martín Pérez Guedes de remate esquinado en Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025

Universitario vs Alianza Atlético 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025