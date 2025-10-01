Perú

Tribunal ratifica que juzgará a Pedro Castillo por conspiración para la rebelión

Sala Penal Especial se reafirma en que podrían apartarse de la acusación por rebelión y recalificar los hechos contra el golpista expresidente

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Pedro Castillo saca un cartel
Pedro Castillo saca un cartel en pleno juicio por el golpe de Estado.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema se ratificó en su decisión de no solo juzgar al expresidente Pedro Castillo por rebelión, sino también considerar el golpe de Estado como una posible conspiración para la rebelión.

Se trata del anuncio de una posible desvinculación procesal. Como se recuerda, el 12 de setiembre, los jueces supremos José Neyra y Norma Carbajal anunciaron a las partes que podrían apartarse de la acusación por rebelión e inclinarse por una imputación por conspiración para la rebelión.

Contra este anuncio, la defensa de Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres presentaron un recurso de reposición, pero esto fue rechazado por la Sala.

“El anuncio sobre la posibilidad de la desvinculación procesal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 374 inciso 1 del CPP, ya se ha producido y el análisis de fondo en relación a esta posibilidad positiva o negativa se realizará en la resolución de mérito o sentencia. Siendo esto así, no cabe amparar ninguno de los recursos de reposición formulados", dijo la jueza Carbajal.

Pedro Castillo podría ser condenado
Pedro Castillo podría ser condenado por conspiración si procede la desvinculación procesal. Foto: Agencia Andina

Sobre los cuestionamientos de los acusados de un presunto adelanto de opinión por parte de los magistrados, el tribunal indicó que “lo único que se ha hecho en este estadio es ejecutar el acto de anuncio ante los sujetos procesales, acto que de ninguna manera implica una decisión final ya tomada”.

Precisaron que la desvinculación procesal no es automática, sino que deben cumplirse tres requisitos para que proceda, situación que recién se determinará al momento de que se emita la sentencia del golpe de Estado. Las condiciones para que proceda el apartamiento de la acusación fiscal por una nueva calificación jurídica es homogeneidad del bien jurídico, inmutabilidad de los hechos, preservación del derecho de defensa y oportunidad legal del anuncio judicial.

“Es tarea del juez penal dar constancia del cumplimiento de dichos requisitos, recién en el momento en el que finalmente decida si se procederá o no a la desvinculación procesal, pronunciamiento que no se ha dado ahora”, apuntó la magistrada Norma Carbajal.

Cabe precisar que el juez Iván Guerrero emitió un voto en minoría donde se reafirmó en que se debe continuar el juicio oral únicamente con la acusación por rebelión.

Castillo rechaza nuevo delito

Durante la audiencia del 25 de septiembre, Pedro Castillo rechazó la posibilidad de ser juzgado por conspiración, además de rebelión. El exmandatario sostuvo que la Fiscalía no ha logrado probar los delitos que se le imputan por los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó cerrar el Congreso, intervenir el sistema de justicia e instaurar un gobierno de excepción.

Pedro Castillo niega conspiración en el golpe de Estado. Video: Justicia TV

“El presidente de esta sala da lectura todos los días en la apertura de este juicio las imputaciones que se me hace: delitos de rebelión, abuso de autoridad, grave perturbación a la tranquilidad pública. Sesenta y tantas sesiones y no se me ha podido demostrar delitos de rebelión ni las otras. Esta sala ha traído a consideración otra imputación que fue rechazada por el Ministerio Público. Cuando se demuestre lo contrario, qué otro se me va a imponer o para ahorrar tiempo me van a poner (imputar) todo el Código Penal”, declaró Castillo durante la audiencia.

El exjefe de Estado también solicitó a la Sala Suprema Penal Especial que explique públicamente el artículo 450 del Código Procesal Penal, el cual establece que para iniciar un proceso penal contra un alto funcionario se requiere la acusación del Congreso. No obstante, este requisito sí se cumple en el caso de Pedro Castillo.

Temas Relacionados

Pedro CastilloPoder JudicialGolpe de EstadoCorte Supremaperu-politica

Más Noticias

Entradas para el Universitario vs Gimnasia vóley: cronograma y cómo comprar boletos para la Noche de las Pumas 2025

La venta iniciará este 1 de octubre para los socios del club. Conoce todos los detalles de la presentación oficial del equipo de vóley de los ‘cremas’

Entradas para el Universitario vs

Tabla de posiciones del Mundial Sub 20 2025: así marchan las selecciones durante la fecha 2

Hoy, las escuadras nacionales del Grupo C y D disputarán su segundo partido en la competición que se viene realizando en Chile

Tabla de posiciones del Mundial

Inicia remodelación del Óvalo de Miraflores con pileta cibernética que proyectará imágenes con luces y sonido

El tradicional óvalo inicia su transformación con una fuente interactiva capaz de proyectar imágenes sobre agua, sin afectar el tráfico y asegurando la conservación de las palmeras que serán reubicadas durante el proceso de obra

Inicia remodelación del Óvalo de

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

La madre del hijo de Calvo acudió a la policía y ambos quedaron detenidos luego de que se reportaran agresiones mutuas; el caso revela antecedentes judiciales y medidas de protección vigentes

Detienen a Ángel Calvo, titiritero

Ana Siucho toma drástica medida luego que la madre de Edison Flores revelara entre lágrimas que no veía a sus nietas

La expareja del futbolista reaccionó después que Alicia Peralta, su exsuegra, relatara entre sollozos en un podcast su dolor por la separación y la imposibilidad de ver a sus nietas.

Ana Siucho toma drástica medida
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Renuncias en el Gabinete?: ministros

¿Renuncias en el Gabinete?: ministros de Dina Boluarte preparan sus candidaturas al Congreso y Senado

Plaza Bolívar del Congreso “cambia” de nombre: Parlamento restituye la denominación que siempre tuvo

Rafael López Aliaga no gana ni con la Procuraduría Ad Hoc de su lado: Juez de EE. UU. ratifica rechazo del discovery

Delia Espinoza denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Exijo que se me restituya la seguridad personal”

Alejandro Toledo: los US$ 6,6 millones congelados en Costa Rica que serían repatriados al Estado peruano por el caso Odebrecht

ENTRETENIMIENTO

Detienen a Ángel Calvo, titiritero

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

Ana Siucho toma drástica medida luego que la madre de Edison Flores revelara entre lágrimas que no veía a sus nietas

Concierto de Shakira en Perú: Susy Díaz confirma que vivirá la experiencia ‘Camina con la Loba’ junto a la cantante

Lenin Tamayo protestó contra el gobierno de Dina Boluarte en concierto: “No quieras robar nuestra historia”

‘Cri Cri’ y el cambio radical en su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

DEPORTES

Entradas para el Universitario vs

Entradas para el Universitario vs Gimnasia vóley: cronograma y cómo comprar boletos para la Noche de las Pumas 2025

Con Felipe Chávez y Alfonso Barco, las novedades en convocatoria de Perú para duelo con Chile por amistoso: ¿Manuel Barreto llamará a Renato Tapia?

“Los clubes nos quitan la posibilidad de tener una buena selección”: la crítica de Cecilia Tait por las extranjeras en Liga Peruana de Vóley

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Pedro García fue irónico por favoritismo desmedido de Universitario vs Alianza Atlético: “Si Sullana tiene 5% de opción, mejor no juegue”