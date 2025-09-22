Dina Boluarte afirma, en EE.UU., que Perú la recibió de “manera brutal” y que “mafias corruptas” financiaron protestas de 2022

Fuente: Canal N

La presidenta Dina Boluarte aseguró este lunes, durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas en Estados Unidos, que Perú la recibió de “manera brutal” al asumir la jefatura de Estado, y que las “mafias corruptas” financiaron las protestas sociales ocurridas entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023, después de la caída del exmandatario Pedro Castillo.

“Cuando asumí la presidencia, luego del golpe de Estado que diera el expresidente, nunca me imaginé que aquellos que estaban perdiendo el poder enquistado (...) pudieran recibir a una mujer que vino en esa fórmula presidencial de esa manera. De una forma brutal. No les importó el Perú. Lo único que les interesaba era cómo recuperar el poder que habían perdido”, declaró.

Boluarte mencionó que la oposición esperaba un gabinete similar al anterior, pero presentó un equipo “de trayectoria” y equilibrado en género: “Propusimos un gabinete de 50 % varones y 50 % mujeres. Vieron que en ese gabinete no estaban representados los que estuvieron en el gobierno del que diera el golpe de Estado, es allí donde declaran esas manifestaciones”, señaló.

Resaltó que, después de seis jefes de Estado, es quien “más tiempo” permanecerá en el poder “hasta el 28 de julio de 2026″, a pesar de las “narrativas falsas” que, dijo, se construyeron en su contra.

Fuente: Canal N

“Todos los países tenemos una carta magna, que es la Constitución del Estado, y en ella se establece en Perú un periodo de cinco años para la fórmula presidencial, cinco años para los congresistas de la República y cuatro años para gobernadores y alcaldes. Eso debe respetarse”, afirmó.

Luego indicó que las movilizaciones antigubernamentales fueron financiadas por “la minería ilegal, el narcotráfico y las mafias corruptas que todavía existen”, y las cuales, agregó, buscaron “generar anarquía, desorden y violencia, porque solo en ese escenario ellos sobreviven”.

En las protestas contra el Ejecutivo hubo 250 heridos y 49 fallecidos, entre los cuales, según las pericias fiscales, figuran víctimas por proyectil de arma de fuego y golpes con objeto contundente, además de heridos por arma de fuego, golpes, bombas lacrimógenas y otros objetos.

Boluarte fue acusada como presunta responsable por omisión en los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves, pero semanas atrás la Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 12 votos a favor y 10 en contra, un informe final que recomendaba archivar esa denuncia constitucional.

“Se me acusó de querer exterminar sistemáticamente a la raza andina. Yo vengo de esa raza. Soy del sur del Perú. Mis padres eran agricultores. Estudié en una escuela fiscal. ¿Cómo podría pretender tal cosa? Esa es la narrativa falsa que crean quienes generan violencia”, mencionó.

Boluarte rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que el país es ahora “distinto” con orgullo y gratitud

La mandataria finalmente sugirió que las muertes se usaron para impulsar su renuncia, pero afirmó que ahora, “con orgullo y gratitud”, Perú es un “país distinto”.

Desaprobada

Boluarte, considerada la gobernante con la popularidad más baja en Latinoamérica, alcanzó un nivel de desaprobación del 93,8 % cuando restan diez meses para el cambio de Gobierno, según un sondeo publicado este lunes por RPP.

La encuesta, realizada por la empresa privada CPI, indicó que la mandataria cuenta actualmente con una aprobación nacional de solo el 2,5 %, cifra que se encuentra dentro del margen de error del estudio.