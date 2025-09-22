Perú

Dina Boluarte afirma, en EE.UU., que Perú la recibió de “manera brutal” y que “mafias corruptas” financiaron protestas de 2022

La presidenta denunció el trato “brutal” que dijo recibir desde que asumió el poder y afirmó que las protestas, con casi 50 muertos, fueron financiadas por “minería ilegal, narcotráfico y mafias corruptas”

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Canal N

La presidenta Dina Boluarte aseguró este lunes, durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas en Estados Unidos, que Perú la recibió de “manera brutal” al asumir la jefatura de Estado, y que las “mafias corruptas” financiaron las protestas sociales ocurridas entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023, después de la caída del exmandatario Pedro Castillo.

“Cuando asumí la presidencia, luego del golpe de Estado que diera el expresidente, nunca me imaginé que aquellos que estaban perdiendo el poder enquistado (...) pudieran recibir a una mujer que vino en esa fórmula presidencial de esa manera. De una forma brutal. No les importó el Perú. Lo único que les interesaba era cómo recuperar el poder que habían perdido”, declaró.

Boluarte mencionó que la oposición esperaba un gabinete similar al anterior, pero presentó un equipo “de trayectoria” y equilibrado en género: “Propusimos un gabinete de 50 % varones y 50 % mujeres. Vieron que en ese gabinete no estaban representados los que estuvieron en el gobierno del que diera el golpe de Estado, es allí donde declaran esas manifestaciones”, señaló.

Resaltó que, después de seis jefes de Estado, es quien “más tiempo” permanecerá en el poder “hasta el 28 de julio de 2026″, a pesar de las “narrativas falsas” que, dijo, se construyeron en su contra.

Fuente: Canal N

“Todos los países tenemos una carta magna, que es la Constitución del Estado, y en ella se establece en Perú un periodo de cinco años para la fórmula presidencial, cinco años para los congresistas de la República y cuatro años para gobernadores y alcaldes. Eso debe respetarse”, afirmó.

Luego indicó que las movilizaciones antigubernamentales fueron financiadas por “la minería ilegal, el narcotráfico y las mafias corruptas que todavía existen”, y las cuales, agregó, buscaron “generar anarquía, desorden y violencia, porque solo en ese escenario ellos sobreviven”.

En las protestas contra el Ejecutivo hubo 250 heridos y 49 fallecidos, entre los cuales, según las pericias fiscales, figuran víctimas por proyectil de arma de fuego y golpes con objeto contundente, además de heridos por arma de fuego, golpes, bombas lacrimógenas y otros objetos.

Boluarte fue acusada como presunta responsable por omisión en los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves, pero semanas atrás la Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 12 votos a favor y 10 en contra, un informe final que recomendaba archivar esa denuncia constitucional.

“Se me acusó de querer exterminar sistemáticamente a la raza andina. Yo vengo de esa raza. Soy del sur del Perú. Mis padres eran agricultores. Estudié en una escuela fiscal. ¿Cómo podría pretender tal cosa? Esa es la narrativa falsa que crean quienes generan violencia”, mencionó.

Boluarte rechazó las acusaciones en
Boluarte rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que el país es ahora “distinto” con orgullo y gratitud

La mandataria finalmente sugirió que las muertes se usaron para impulsar su renuncia, pero afirmó que ahora, “con orgullo y gratitud”, Perú es un “país distinto”.

Desaprobada

Boluarte, considerada la gobernante con la popularidad más baja en Latinoamérica, alcanzó un nivel de desaprobación del 93,8 % cuando restan diez meses para el cambio de Gobierno, según un sondeo publicado este lunes por RPP.

La encuesta, realizada por la empresa privada CPI, indicó que la mandataria cuenta actualmente con una aprobación nacional de solo el 2,5 %, cifra que se encuentra dentro del margen de error del estudio.

Temas Relacionados

Dina Boluarteperu-politicaONUEstados UnidosPedro Castillo

Más Noticias

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga anuncia reconciliación con MTC, pero César Sandoval indica que no cambiará de opinión técnica

El alcalde de Lima informó de un acercamiento con el Ministerio para evaluar el proyecto ferroviario. Sandoval mostró disposición al diálogo, pero mantuvo firme la postura técnica del Gobierno

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga

De una influencer brasileña a dos secretarias peruanas: así cayeron 24 burriers en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez

En tres meses, la brigada canina del primer terminal aéreo del Perú detectó cocaína oculta en maletas, cápsulas y zapatillas, frustrando envíos a Europa y Asia

De una influencer brasileña a

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Tarapoto: el pronóstico del clima

Detienen a suboficial de la FAP por presunta explotación sexual de menores: las reclutaba a través de WhatsApp y Telegram

La operación conjunta incluyó el allanamiento de un hostal en San Juan de Miraflores que permitió el rescate de cuatro víctimas de entre 15 y 17 años, una de las cuales estaba embarazada

Detienen a suboficial de la

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Clima en Trujillo: el pronóstico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga anuncia reconciliación con MTC, pero César Sandoval indica que no cambiará de opinión técnica

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

“Si soy fiscal de la Nación, saco a Rafael Vela y José Domingo Pérez en el acto”: La promesa de Tomás Gálvez contra fiscales Lava Jato

‘Ineficiente’ y ‘culpable’: Juan José Santiváñez es rechazado por peruanos por su gestión en el Minjus e investigaciones en su contra

¿Quién es Tomás Galvez? Nuevo fiscal de la Nación asume el cargo pese a vínculos con Los Cuellos Blancos y César Hinostroza

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia le da su

Yahaira Plasencia le da su apoyo a Paula Arias tras acusaciones de deuda de Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Florcita Polo se rompió por culpa de su perro

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

Dilbert Aguilar revela por qué no detiene sus presentaciones pese a estar en silla de ruedas: “Debo cumplir mis compromisos”

DEPORTES

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr.

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking

Pedro García lanzó ‘misil’ contra Renato Tapia por indirecta tras elección de Manuel Barreto como DT de Perú: “No puedes vivir de Rusia 2018″

DT de Venezuela se quebró tras triunfo histórico ante Brasil en final del Sudamericano Sub 17 de Vóley: “No se lo esperaba nadie”