Perú

Abogado de Betssy Chávez no descarta que exministra de Pedro Castillo postule a las próximas Elecciones 2026

La expresidenta del Consejo de Ministros se encuentra afiliada al partido Todo con el Pueblo, del expresidente Pedro Castillo. Además, no ha sido inhabilitada por el Parlamento

(Composición Infobae)
(Composición Infobae)

Raúl Nobecilla, el abogado de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, aseguró que la excongresista podría postular a las elecciones 2026. En diálogo con RPP, aseguró que ella salió del poder porque ‘la derecha no creyó en el mandato popular".

“Yo me pregunto cuando la gente dice: ‘¿Qué, pero va a postular?. Y yo pregunto: un político, ¿para qué es político? ¿Para decir soy político o para intentar llegar a las esferas de gobierno y de poder para ejercer la política?“, expresó.

Actualmente, Chávez se encuentra afiliada al partido Todo con el Pueblo, del expresidente Pedro Castillo. Asimismo, tal como recordó Nobecilla en su entrevista con RPP, ella no se encuentra inhabilitada para aspirar a ocupar un cargo público.

Raúl Noblecilla es designado por
Raúl Noblecilla es designado por Betssy Chávez como viceministro gobernanza territorial

Por otro lado, el abogado mencionó que la política ya se encuentra recuperada de la huelga de hambre que acató su defendida.

“Nosotros no estamos pensando en el retiro de Betssy Chávez, sino que hemos logrado una libertad que significa para nosotros, los que creemos y estamos muy conscientes de que los que gobiernan nuestro país no solamente no fueron elegidos, sino que consiguieron este gobierno a punta de balazo y masacre. Betsy Chávez no ha pensado salir en libertad para irse afuera. Si no, yo creo que la lucha es interna”, explicó.

Imposibilidad de salida del Perú para Betssy Chávez por resolución judicial

El Poder Judicial del Perú dispuso impedimento de salida del país por 10 meses contra Betssy Chávez. La medida fue dictada por el juez supremo de investigación preparatoria Edhin Campos Barranzuela, quien reemplazó a Juan Carlos Checkley durante su periodo de vacaciones. La decisión responde a un requerimiento fiscal fundamentado en sospechas sobre la participación de Chávez en los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso.

Betssy Chávez se presentó en
Betssy Chávez se presentó en el juicio oral ya en libertad.

El juez Campos consideró que hay suficientes elementos que apuntan a que Chávez habría intervenido en la organización y ejecución del intento de golpe de Estado en coordinación con Castillo. La resolución señala que existen indicios de que la exjefa del gabinete intentó buscar asilo en la embajada de México en Lima luego del fracaso del intento de toma de poder. Este factor incrementó la sospecha de posible peligro de fuga.

Actualmente, sobre Chávez pesa una comparecencia con restricciones, pero ninguna de las obligaciones impide que abandone el país, motivo por el cual el juez consideró idóneo el impedimento de salida, para asegurar su presencia mientras dura el juicio oral en su contra por el delito de rebelión. De acuerdo a la resolución judicial, esta es una medida preventiva adoptada ante la posibilidad de una condena de hasta 25 años de prisión.

El pedido inicial de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitaba doce meses de restricción, pero el juzgado determinó que el plazo de diez meses resultaba proporcional al avance del proceso. El impedimento tendrá vigencia hasta el 11 de julio de 2026, y fue comunicado oficialmente a la Superintendencia Nacional de Migraciones, de acuerdo con lo estipulado en la resolución.

