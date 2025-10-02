Perú

Pedro Castillo a un paso de recibir pensión vitalicia, ¿cuál es el monto que le corresponde si se ratifica sentencia?

Sala concluyó que el Congreso violó el principio de igualdad al utilizar el mismo artículo para denegarle el beneficio y otorgárselo a Alberto Fujimori

Camila Calderón

Por Camila Calderón

En primera instancia, sala ordenó
En primera instancia, sala ordenó otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima le dio la razón a Pedro Castillo. La sala declaró fundada la demanda de amparo presentada por el expresidente, y ordenó al Congreso de la República otorgar una pensión vitalicia al expresidente, tal como se concedió al fallecido Alberto Fujimori. En la resolución a la que accedió Infobae, el tribunal concluyó que se vulneró el derecho constitucional a la igualdad ante la ley.

Cabe precisar que al ser sentencia de primera instancia, es necesario que la Sala Constitucional respectiva confirme el fallo. No obstante, el abogado del exjefe de Estado, Walter Ayala, confirmó a este medio que solicitará la ejecución anticipada. De aprobarse, el Parlamento se vería obligado a acatar.

¿De cuánto es la pensión vitalicia que recibiría Pedro Castillo?

De acuerdo a la ley 26519, los expresidentes constitucionales gozarán de una pensión equivalente al total de los ingresos de un parlamentario en actividad. Es decir, de considerarse el sueldo actual, el monto que recibiría Pedro Castillo es de 15.600 soles mensuales.

Sala concluyó que Congreso no
Sala concluyó que Congreso no tuvo el mismo trato en el caso de Pedro Castillo y Alberto Fujimori.| Composición Infobae (Andina)

Como se recuerda, el Congreso negó la pensión a Castillo alegando que el artículo 2 de la Ley 26519 suspende el pago a los exgobernantes contra quienes exista una denuncia constitucional. Sobre Castillo pesan cargos relacionados con el intento de golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022 y la presunta dirección de una organización criminal, motivo por el cual cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo mientras la fiscalía solicita 34 años de reclusión.

No obstante, el Congreso otorgó el mismo beneficio a Alberto Fujimori pese a que no solo enfrentó denuncias, sino que fue condenado por corrupción y homicidio. En ese caso, el Parlamento argumentó que al ser beneficiario de un indulto, no existe ninguna pena por la cual rinda cuentas, pese a que dicha figura elimina la condena, pero no el delito.

En ese sentido, la sentencia del juez Alexis Anicama sostuvo que hubo “contradicción en los argumentos brindados por la emplazada (Congreso), al justificar las razones del otorgamiento y de la denegatoria de la pensión vitalicia”, lo que resultó en una violación al principio de igualdad. El fallo cita expresamente: “Al expresidente José Pedro Castillo Terrones le deniegan la pensión vitalicia en virtud del artículo 2 de la Ley 26519; sin embargo, al expresidente Alberto Fujimori Fujimori se le otorga la pensión señalando que el mismo artículo 2 de la Ley 26519 atentaría el derecho a la presunción de inocencia”.

“Se ha vulnerado el derecho a la igualdad de Pedro Castillo al existir otro caso en similares condiciones en los que sí se otorgó el derecho a la pensión vitalicia en calidad de expresidente”, concluyó.

Hasta la fecha, Pedro Castillo permanece privado de libertad a la espera de sentencia en los procesos judiciales en su contra. La decisión del Poder Judicial genera debate en la opinión pública y entre sectores políticos, ya que reconoce el acceso del exmandatario a la pensión vitalicia pese a los cargos penales que enfrenta y a que la ley prevé límites para su entrega.

