Allanan viviendas de policías en actividad que habrían facilitado información a banda de ‘El Jorobado’

La madrugada de este miércoles, la Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo un amplio operativo que desarticuló la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, liderada por Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, actualmente recluido. Las acciones, coordinadas con la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Lima Noroeste, incluyeron el allanamiento de las viviendas de dos policías en actividad, señalados por su presunta colaboración con la banda criminal enfrentada a Erick Moreno Hernández ‘El Monstruo’.

Red criminal, asesinatos y control de obras

El operativo ejecutado en la zona de Lima Norte forma parte de una investigación iniciada en 2022, orientada a desmantelar la estructura de ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, grupo dedicado al cobro de cupos en obras y empresas de transporte formal e informal. Adam Smith Lucano Cotrina fue identificado como cabecilla de la organización, quedando vinculado a actividades de extorsión y sicariato por la disputa territorial con la banda de ‘El Monstruo’, capturado recientemente por la policía paraguaya.

Megaoperativo de la PNP y el Ministerio Público

El coronel José Manuel Cruz, jefe de la División de Crimen Organizado (DIVINCCO), informó que la investigación permitió atribuirles once asesinatos relacionados con la lucha por la supremacía en el cobro de cupos. Los enfrentamientos entre las bandas derivaron en la consolidación de ‘El Jorobado’ en el sector de las obras de construcción, mientras ‘El Monstruo’ dominó el control de extorsiones en empresas de transporte en Lima Norte.

Según detalló el coronel Cruz, “los Sanguinarios de la Construcción” crearon al menos once empresas fachada para ofrecer servicios diversos y ejercer presión sobre funcionarios municipales, quienes a cambio otorgaron la concesión de contratos a favor de la organización.

Allanamientos y pruebas contra uniformados

En el despliegue de la madrugada se allanaron cincuenta y tres inmuebles, entre ellos viviendas de dos efectivos en actividad pertenecientes a la BRECC (Brigada Especial contra el Crimen) en San Juan de Lurigancho y la División de Homicidios. Según la información difundida en la intervención, estos policías habrían facilitado datos y recursos logísticos al grupo criminal. En palabras del jefe de la DIVINCCO: “Aparentemente, estarían brindando información y facilitando ciertos mecanismos para la actividad criminal”.

La policía recalcó que las medidas se tomaron tras la identificación de elementos de convicción sobre la complicidad de los uniformados y que, tras los allanamientos, la Fiscalía podría solicitar su detención preliminar.

Incautaciones y nexos con municipalidades

Dentro del operativo, las autoridades incautaron cuatro vehículos y bienes hallados en la casa de un familiar del cabecilla, entre ellos municiones, chalecos antibalas, cacerinas, tarjetas bancarias y una considerable cantidad de documentación, la cual será analizada para seguir la ruta del dinero.

Las investigaciones apuntan a nexos de la organización con funcionarios y oficinas de la Municipalidad de Carabayllo y la Municipalidad de Comas. En este contexto, se congelaron veintidós cuentas bancarias y bloquearon ochenta y ocho vehículos e inmuebles –con un valor aproximado de veinticinco millones de dólares– asociados a personas naturales y jurídicas vinculadas a la organización.

Las autoridades también informaron sobre la situación de Kevin Johnson, alias ‘Tiburón’, exsuboficial de la policía capturado en los Estados Unidos por su relación con la organización, cuya extradición está en proceso.

La rivalidad entre ‘El Jorobado’ y ‘El Monstruo’ determinó el equilibrio delictivo en Lima Norte, dividida entre el control de obras y el transporte.