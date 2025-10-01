Perú

Allanan viviendas de policías en actividad que habrían facilitado información a banda de ‘El Jorobado’

Una operación conjunta en Lima llevó a la intervención de domicilios policiales, mientras las autoridades identifican colaboradores en la desarticulación de una organización criminal asociada a extorsión y asesinatos en el norte de la capital

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar

La madrugada de este miércoles, la Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo un amplio operativo que desarticuló la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, liderada por Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, actualmente recluido. Las acciones, coordinadas con la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Lima Noroeste, incluyeron el allanamiento de las viviendas de dos policías en actividad, señalados por su presunta colaboración con la banda criminal enfrentada a Erick Moreno Hernández ‘El Monstruo’.

Red criminal, asesinatos y control de obras

El operativo ejecutado en la zona de Lima Norte forma parte de una investigación iniciada en 2022, orientada a desmantelar la estructura de ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, grupo dedicado al cobro de cupos en obras y empresas de transporte formal e informal. Adam Smith Lucano Cotrina fue identificado como cabecilla de la organización, quedando vinculado a actividades de extorsión y sicariato por la disputa territorial con la banda de ‘El Monstruo’, capturado recientemente por la policía paraguaya.

Megaoperativo de la PNP y
Megaoperativo de la PNP y el Ministerio Público

El coronel José Manuel Cruz, jefe de la División de Crimen Organizado (DIVINCCO), informó que la investigación permitió atribuirles once asesinatos relacionados con la lucha por la supremacía en el cobro de cupos. Los enfrentamientos entre las bandas derivaron en la consolidación de ‘El Jorobado’ en el sector de las obras de construcción, mientras ‘El Monstruo’ dominó el control de extorsiones en empresas de transporte en Lima Norte.

Según detalló el coronel Cruz, “los Sanguinarios de la Construcción” crearon al menos once empresas fachada para ofrecer servicios diversos y ejercer presión sobre funcionarios municipales, quienes a cambio otorgaron la concesión de contratos a favor de la organización.

Megaoperativo de la PNP y
Megaoperativo de la PNP y el Ministerio Público

Allanamientos y pruebas contra uniformados

En el despliegue de la madrugada se allanaron cincuenta y tres inmuebles, entre ellos viviendas de dos efectivos en actividad pertenecientes a la BRECC (Brigada Especial contra el Crimen) en San Juan de Lurigancho y la División de Homicidios. Según la información difundida en la intervención, estos policías habrían facilitado datos y recursos logísticos al grupo criminal. En palabras del jefe de la DIVINCCO: “Aparentemente, estarían brindando información y facilitando ciertos mecanismos para la actividad criminal”.

La policía recalcó que las medidas se tomaron tras la identificación de elementos de convicción sobre la complicidad de los uniformados y que, tras los allanamientos, la Fiscalía podría solicitar su detención preliminar.

Megaoperativo de la PNP y
Megaoperativo de la PNP y el Ministerio Público

Incautaciones y nexos con municipalidades

Dentro del operativo, las autoridades incautaron cuatro vehículos y bienes hallados en la casa de un familiar del cabecilla, entre ellos municiones, chalecos antibalas, cacerinas, tarjetas bancarias y una considerable cantidad de documentación, la cual será analizada para seguir la ruta del dinero.

Las investigaciones apuntan a nexos de la organización con funcionarios y oficinas de la Municipalidad de Carabayllo y la Municipalidad de Comas. En este contexto, se congelaron veintidós cuentas bancarias y bloquearon ochenta y ocho vehículos e inmuebles –con un valor aproximado de veinticinco millones de dólares– asociados a personas naturales y jurídicas vinculadas a la organización.

Las autoridades también informaron sobre la situación de Kevin Johnson, alias ‘Tiburón’, exsuboficial de la policía capturado en los Estados Unidos por su relación con la organización, cuya extradición está en proceso.

La rivalidad entre ‘El Jorobado’ y ‘El Monstruo’ determinó el equilibrio delictivo en Lima Norte, dividida entre el control de obras y el transporte.

Temas Relacionados

El JorobadoPNPperu-noticias

Más Noticias

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

PSG y Barcelona protagonizarán el mejor chqoue de la jornada. Cristiano Ronaldo jugará en la Champions League de Asia. Universitario y Alianza Lima tendrán acción en la Liga 1

Partidos de hoy, miércoles 1

Pedro García fue irónico por favoritismo desmedido de Universitario vs Alianza Atlético: “Si Sullana tiene 5% de opción, mejor no jueguen”

El periodista deportivo dio la clave para que los ‘churres’ puedan dar el golpe a la ‘U’ en Trujillo y valoró la goleada de Cusco FC sobre Deportivo Garcilaso que lo metió en carrera otra vez

Pedro García fue irónico por

“Los clubes nos quitan la posibilidad de tener una buena selección”: la crítica de Cecilia Tait por las extranjeras en Liga Peruana de Vóley

La exvoleibolista y dirigente internacional advierte que la presencia masiva de jugadoras foráneas en el campeonato limita el desarrollo y la proyección de las deportistas nacionales, afectando directamente el futuro de la ‘blanquirroja’

“Los clubes nos quitan la

Retiro AFP 2025: ¿Desde hoy 1 de octubre se puede solicitar? Esto dice el reglamento de la SBS

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones publicó el proceso operativo para solicitar el retiro de hasta S/21.400 (4 UIT)

Retiro AFP 2025: ¿Desde hoy

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

La madre del hijo de Calvo acudió a la policía y ambos quedaron detenidos luego de que se reportaran agresiones mutuas; el caso revela antecedentes judiciales y medidas de protección vigentes

Detienen a Ángel Calvo, titiritero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga no gana

Rafael López Aliaga no gana ni con la Procuraduría Ad Hoc de su lado: Juez de EE. UU. ratifica rechazo del discovery

Delia Espinoza denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Exijo que se me restituya la seguridad personal”

Alejandro Toledo: los US$ 6,6 millones congelados en Costa Rica que serían repatriados al Estado peruano por el caso Odebrecht

Proponen pensión para hijos de transportistas asesinados, ¿de cuánto y cuáles son los requisitos para acceder?

Caso Lava Jato: Brasil suspende indefinidamente la cooperación judicial con Perú y exige la devolución de pruebas entregadas a fiscales

ENTRETENIMIENTO

Detienen a Ángel Calvo, titiritero

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

‘Cri Cri’ y el cambio radical en su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

Madre de Edison Flores rompe en llanto al hablar de la separación de su hijo con Ana Siucho: “No veía a mis nietas, lo veía mal”

Gustavo Salcedo se defiende de nueva denuncia de agresión: “No estuve en ese lugar”

Ana Siucho toma drástica medida luego que la madre de Edison Flores revelara entre lágrimas que no veía a sus nietas

DEPORTES

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Barcelona vs PSG HOY: canal tv online del duelo por jornada 2 de la Champions League 2025

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025