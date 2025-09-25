¿Quién es ‘El Jorobado’, delincuente que ‘El Monstruo’ considera su enemigo?: “Toman mi nombre para lucrar”

(Video: TVPerú)

Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, ha sindicado a sindicado Adam Smith Lucano, conocido como ‘El Jorobado’, como uno de sus enemigos que “toma mi nombre para lucrar”. En declaraciones a la prensa de Paraguay, país donde fue capturado tras ser prófugo de la justicia, también mencionó a “Miguel Marín” como las personas “que tienen arregladas a toda la Policía en Perú“. ”Son criminales, pero les pagan a la policía”, aseveró.

Smith Lucano se ha convertido en sinónimo de temor y violencia en Lima Norte. Este cabecilla, líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, es el principal adversario de ‘El Monstruo’ en la disputa por el control de actividades ilícitas en los distritos de Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres. La rivalidad entre ambos ha desencadenado una ola de extorsión, asesinatos y zozobra que afecta a miles de habitantes de la capital peruana.

A sus 40 años, ha forjado una trayectoria criminal marcada por la reincidencia y la violencia. Su historial incluye detenciones previas y condenas por delitos como extorsión, tenencia ilegal de armas y sicariato.

El Poder Judicial le impuso una sentencia de 15 años de prisión efectiva por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones en el distrito de Independencia. Durante su detención, las autoridades hallaron en su poder un revólver, once municiones y cinco cartuchos ocultos en un vehículo de alta gama, lo que evidenció su acceso a armamento y recursos logísticos.

Adrián Smith Lucano Cotrina, alías ‘El Jorobado’.

Liderazgo criminal y modus operandi en Lima Norte

A pesar de su reclusión, las investigaciones apuntan a que ‘El Jorobado’ continúa ejerciendo influencia sobre su organización desde la cárcel. Testimonios de otros delincuentes y reportes policiales sugieren que mantiene el control de la extorsión y asesinatos por encargo en zonas como Carabayllo y Comas.

Además, se le atribuye la capacidad de corromper a agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes, según declaraciones de criminales como Jean Pierre Guevara, recibirían pagos para facilitar sus actividades ilícitas. Guevara, conocido como ‘Pier’ y señalado como líder de una facción en Brasil, aseguró que tanto ‘El Jorobado’ como otros cabecillas tienen “comprados a muchos policías”.

El liderazgo de Lucano se extiende a la coordinación de ‘Los Injertos del Cono Norte’, una de las principales bandas que operan en esta parte de Lima. Junto a aliados como Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Muelón’, ha consolidado una estructura criminal dedicada a la extorsión, el cobro de cupos y el sicariato.

Su modus operandi incluye el reclutamiento de menores de edad para ejecutar crímenes, especialmente contra empresas de transporte, que se han convertido en blanco frecuente de amenazas y ataques. La influencia de ‘El Jorobado’ y su organización se refleja en la capacidad de intimidar a trabajadores de diversos sectores y en la expansión de sus redes delictivas a lo largo de los principales distritos del norte de Lima.

Tras la captura de Erick Moreno en Paraguay, la PNP lo entrevistó y le recordó un acuerdo de 2021 en Perú donde se le advirtió sobre futuros secuestros. | Composición: Infobae Perú

Rivalidad con ‘El Monstruo’ y consecuencias para la población

La rivalidad con Erick Moreno Hernandes, alias ‘El Monstruo’, ha intensificado la violencia en la región. Ambos lideran facciones opuestas que se disputan el control territorial y las ganancias derivadas de actividades ilícitas.

Este enfrentamiento no solo ha elevado el número de crímenes, sino que también ha propiciado que delincuentes ajenos a estas organizaciones utilicen los nombres de los cabecillas para cometer delitos por su cuenta, aprovechando el temor que inspiran en la población.

La pugna entre ‘El Jorobado’ y ‘El Monstruo’ ha convertido a Lima Norte en un escenario de constante tensión, donde la vida cotidiana de los ciudadanos se ve amenazada por la presencia de bandas armadas y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

El impacto de esta guerra criminal se refleja en las cifras alarmantes de denuncias y homicidios. Solo en 2024, los distritos de Los Olivos, Comas, Independencia y San Martín de Porres han acumulado más de 15.000 denuncias por extorsión, cobro de cupos y otros delitos asociados al crimen organizado. Los Olivos encabeza la lista con 4.141 denuncias, seguido de Comas con 3.799, Independencia con 3.797 y San Martín de Porres con 3.649.