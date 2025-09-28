‘El Monstruo’ tendría vínculos con dos alcaldes y habría recibido ayuda de hasta 15 policías, según excomandante PNP

Excomandante PNP asegura que ‘El Monstruo’ contó con apoyo de hasta 15 policías y dos alcaldes. (Crédito: RPP)

El excomandante de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, aseguró en entrevista con RPP que el criminal conocido como “El Monstruo” habría contado con la colaboración de hasta 15 policías y tenía vínculos directos con al menos dos alcaldes.

“Me han hecho escuchar numerosos audios de conversaciones entre ‘El Monstruo’ y alcaldes”, señaló el comandante en retiro. Aunque Rivadeneyra no reveló los nombres de las autoridades implicadas, aclaró que se trataría de dos alcaldes.

Rivadeneyra, quien lideró investigaciones contra esta organización criminal, detalló que Erick Moreno mantenía vínculos con personajes de construcción civil, quienes se repartían el dinero producto de las extorsiones.

Exjefe policial: falta de apoyo frustró investigación sobre nexos de ‘El Monstruo’ en el Congreso.

“‘El Monstruo’ tiene relación con ciertos personajes de la construcción civil, quienes posteriormente aparecían en el Congreso. Ahí se evidencia una relación, y nos enteramos de que existía una repartija de los cupos y de los pagos de las aportaciones que iban a la construcción civil. Por eso, actualmente, ya no se extorsiona tanto a las empresas.”, explicó para RPP.

Policías habrían colaborado con ‘El Monstruo’

Según reveló el exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte señaló que un grupo de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) habría facilitado información, bloqueado operativos y permitido que la organización de ‘El Monstruo’ mantuviera su operatividad durante meses.

“Hasta ese momento teníamos entre 13 y 15 identificados policías de otras unidades (que apoyaban a ‘El Monstruo’). De otras unidades, de comisarías,Dipincri, de unidades especializadas, en emergencias. (Eran) suboficiales. Después ya se sabe que ha habido hasta tres o cuatro que ya están incluidos, incluso mencionados en expedientes fiscales que siguen trabajando”.

“Se tenía información, fuera de pantalla, de que había un envío de dinero hacia cierto nivel de oficialidad. Esto no se podía mencionar mientras ocurría el envío de dinero a determinados oficiales de alto mando.”, agregó.

‘El Monstruo’ ligado a corrupción policial y presuntos vínculos con alcaldes, denuncia excomandante. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Corrupción interna y mal manejo de recursos

Rivadeneyra denunció además que la falta de apoyo institucional no se limitó a la protección de los delincuentes, sino también al mal manejo del presupuesto destinado a inteligencia. Según el excomandante, parte de los fondos que deberían haberse utilizado en operativos y en el pago a informantes fueron apropiados por oficiales de mando medio. “Un informante que tuve lo mataron, y el dinero que le correspondía jamás llegó a su familia porque se lo quedaron oficiales del área de inteligencia”, afirmó.

Sobre la gestión de recursos, Rivadeneyra explicó que “del 100% de las sumas asignadas, se quedaban con aproximadamente el 80%, y a los equipos les daban 1.500 o 2.000 soles. Yo hice esa denuncia al coronel encargado Eric Ángeles y al general Conde”. Esta situación generó un clima de frustración entre los policías comprometidos con la lucha contra el crimen, quienes veían cómo se desperdiciaban recursos mientras continuaban los delitos y las víctimas aumentaban.

Captura de ‘El Monstruo’ no acaba con el crimen

A pesar de la captura de “El Monstruo” en Paraguay, Rivadeneyra advirtió que la caída del líder no implica una reducción inmediata de la criminalidad. “La captura del monstruo no significa que haya reducido las extorsiones. Él era la cabeza de una organización hueca. Los sicarios están dispersos y otros grupos continúan operando”, señaló.

El excomandante resaltó la necesidad de acciones rápidas para desarticular la red de sicarios y remanentes de la organización: “Tenemos una cantidad de sicarios que hay que salir a cazarlos. La fiscalía debe iniciar investigaciones preliminares y actuar contra todos. Cada día que pasa, hay personas siendo asesinadas”, expresó para el citado medio.

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', pasó sus ultimas semanas aislado de su entorno. - Crédito: Infobae Perú

Rivadeneyra reiteró que la corrupción interna y la complicidad de ciertos sectores de la Policía Nacional y del ámbito político dificultan la lucha contra el crimen organizado. “Hay policías buenos que terminan sintiéndose frustrados y perdiendo la moral, mientras otros incurren en actos de corrupción o se benefician de la estructura criminal”, concluyó.