¿El adiós de Magaly Medina? La presentadora admite que su permanencia en la televisión está en duda para el 2026.

Magaly Medina, una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana, ha puesto en duda su permanencia al frente de Magaly TV La Firme. La presentadora admitió que el agotamiento y la falta de respaldo por parte de ATV la han llevado a considerar seriamente su retiro, una posibilidad que impacta el panorama del entretenimiento nacional.

“No tengo claro si el próximo año sigo o no. Eso de sacar adelante, y sin apoyo, un programa es por demás agotador”, confesó Medina en declaraciones recogidas por Trome, dejando abierta la incógnita sobre el futuro de su espacio y su presencia en la pantalla chica para el 2026.

El desgaste de Magaly Medina y sus dudas sobre seguir en TV

La conductora reconoció que la presión de sostener el canal casi en solitario ha afectado tanto su salud como su ánimo. “Siento que es demasiada responsabilidad y que la única que se toma en serio la competencia soy yo. Es realmente agotador y mi salud se ha resentido por demasiado estrés”, relató al mismo medio.

Medina, quien lleva años liderando el horario estelar de ATV, expresó que la falta de mejoras en la programación previa a su espacio y la ausencia de un espíritu competitivo en el canal han incrementado su sensación de desgaste. “Llevo años pidiendo que mejoren los programas que me anteceden, pero todo queda en promesas. Un solo programa no puede ser el único sostén de un canal”, subrayó.

La conductora reconoce que sentirá el impacto del estreno de ‘Eres mi bien’ y el capítulo en vivo de ‘Al Fondo Hay Sitio’. | Infobae Perú

Hace unos meses, en diálogo con Infobae Perú, la periodista reiteró su malestar por la falta de respaldo institucional. “El apoyo no lo siento. De la boca para afuera me lo ofrecen, pero cambios no veo y tampoco ganas de competir como hay que hacerlo. No se trata de seguir apostando a que nuestro programa puede solo”, afirmó.

Medina también señaló a Trome que, aunque le han sugerido tomarse un año sabático, no lo considera una opción viable, ya que disfruta de la dinámica televisiva, aunque actualmente se siente “huérfana” en el canal.

Conflictos internos y competencia en ATV

El contexto de competencia y las tensiones internas en ATV han sido factores determinantes en el desgaste de Medina. La presentadora ha manifestado en varias ocasiones su descontento con el bajo “colchón” de rating que recibe del programa que la antecede, conducido por Andrea Llosa.

“Mientras otros tienen alto colchón y los desploman, pues Magaly alza el bajísimo colchón que le dejan”, fue un comentario que postearon en redes y que Medina compartió dando la razón, refiriéndose al escaso arrastre de audiencia que afecta el arranque de su programa frente a la competencia.

Magaly Medina repostea rating donde resalta que programa de Andrea Llosa no le deja un “buen colchón”. TikTok.

La periodista ha sido enfática al señalar que la diferencia de compromiso entre su equipo y el de otros espacios del canal es notoria. “No tienen cariño ni camiseta por el canal que los alberga. No tienen las ganas y hambre de rating que mi equipo y yo tenemos”, sostuvo en conversación con Infobae Perú.

Además, la relación con Andrea Llosa ha estado marcada por la rivalidad desde siempre. A inicios de año, Medina minimizó el éxito de Llosa tras una entrevista a Christian Cueva, asegurando que, de haberla realizado ella, los resultados habrían sido superiores. “Que no se meta con lo que es mío. Yo lo hago. Y ella no sabe nada de Cueva”, declaró, cuestionando la postura de su colega y la estrategia de programación del canal.

Las tensiones no se limitan a la competencia por el rating. Medina también ha respondido a comentarios de otras figuras externad al canal, como Janet Barboza, conductora de América Hoy, quien ironizó sobre el impacto de su programa en la audiencia nocturna por el regreso de Melissa Paredes al set. “Vergüenza debería darles a todas esas mujeres que solo las uso para criticarlas, tienen tanta angurria porque las mencione, pero, de verdad, paso. Hay gente que desaparecerá sin nosotros al aire”, replicó la conductora a Trome.

El desgaste de Medina también se ha visto agravado por incidentes técnicos que a veces ha afectado el tema del rating del programa. A inicios de 2025, un retraso de casi 12 minutos en la transmisión de Magaly TV La Firme generó molestia en la presentadora, quien calificó el hecho como “una falla humana inexcusable.

Magaly Medina enfrenta incidente técnico en vivo y responde con ironía: “El boicot fue de control maestro”. (Captura: Magaly TV La Firme)

El error, originado en el control maestro del canal, impactó directamente en el rating y provocó reacciones inmediatas entre los televidentes, quienes expresaron su sorpresa y frustración en redes sociales.

Pese a estos contratiempos, Medina ha insistido en su compromiso con la audiencia y el éxito de su espacio. “Estoy cuidando mi promedio siempre, en fin, gajes del oficio televisivo”, comentó hace algunos meses a Infobae Perú, reflejando la presión constante que enfrenta para mantener los niveles de sintonía.

Sin embargo, el posible retiro de Magaly Medina ha generado reacciones diversas en el entorno televisivo. La presentadora sostiene que su programa es fundamental para la audiencia de ATV. “Hay gente que desaparecerá sin nosotros al aire”, afirmó a Trome, en alusión a la dependencia de otros espacios respecto al impacto de su programa.