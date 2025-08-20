Perú

Magaly Medina repostea rating y se queja de programa de Andrea Llosa por bajo “colchón” que recibe

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ compartió ratings en su cuenta de Instagram y cuestionó el bajo arrastre de audiencia que recibe de ‘Andrea’ antes de su espacio.

Pilar Cuya

Magaly Medina repostea rating donde resalta que programa de Andrea Llosa no le deja un “buen colchón”. TikTok.

Magaly Medina volvió a encender la polémica en redes sociales al compartir, a través de su cuenta oficial de Instagram, los resultados de audiencia de la última semana.

La conductora de 'Magaly TV La Firme no solo resaltó que su espacio sigue liderando en el horario estelar de ATV, sino que también puso sobre la mesa un tema que ha manifestado en diversas ocasiones: el bajo rating que recibe del programa que la antecede, conducido por Andrea Llosa.

Magaly Medina comparte cifras del rating

En una de sus recientes historias, Medina publicó una imagen donde se comparan los niveles de audiencia de programas estelares de distintos canales.

Allí se destacaba que 'Magaly TV, La Firme’ logró un rating de 8.3 puntos, superando a ‘Eres mi bien(América Televisión) con 8.0 y a 'Yo soy’ (Latina) con 7.8.

La conductora acompañó la gráfica con un mensaje directo: Magaly es la única reina de ATV en ganar al canal de San Felipe, con un bajo colchón de 5 puntos. Remando como siempre”.

En otra publicación, Medina reforzó su reclamo con un mensaje aún más explícito: Mientras otros tienen alto colchón y los desploman, pues Magaly alza el bajísimo colchón que le dejan”.

Magaly Medina repostea rating y cuestiona programa de Andrea Llosa por bajo “colchón” que recibe. IG.

El “colchón” de Andrea Llosa

El término “colchón” en la industria televisiva hace referencia al rating heredado por un programa gracias al espacio que lo antecede. En el caso de 'Magaly TV La Firme’, el programa previo es Andrea, conducido por la periodista Andrea Llosa.

Según la propia Magaly, el bajo nivel de audiencia que deja ese espacio afecta directamente el arranque de su programa frente a la competencia. En diálogo con Infobae Perú, la periodista volvió a manifestar su malestar y reiteró que se trata de un problema que arrastra desde hace varios años.

“Si es mi queja constante hace tres años. El programa que me antecede languidece en el aburrimiento y la rutina y no parecen caminar a la par que la competencia brutal que tenemos. He dado ideas, he pedido, he rogado que despierten de la modorra en la que sobreviven, pero parece que no les interesa ganar”, expresó la conductora.
Magaly Medina: Falta de respaldo

En la misma entrevista, Medina dejó entrever que no siente un verdadero respaldo por parte de la estrategia de programación de ATV. Pese a ser una de las figuras más sólidas de la señal en el horario estelar, asegura que no percibe el mismo compromiso en otros espacios del canal.

“El apoyo no lo siento. De la boca para afuera me lo ofrecen, pero cambios no veo y tampoco ganas de competir como hay que hacerlo. No se trata de seguir apostando a que nuestro programa puede solo. El estelar de un programa líder como el mío no se sostiene de esa manera”, indicó.

La conductora también sostuvo que la diferencia en el nivel de entrega entre ella y su equipo frente al de otros programas de la misma casa televisora es evidente: “No tienen cariño ni camiseta por el canal que los alberga. No tienen las ganas y hambre de rating que mi equipo y yo tenemos, recalcó.

Magaly Medina responde a reproches de Andrea Llosa: “No peleo con ‘chibolas piconas’”

Magaly Medina y la competencia

La figura de ATV aseguró que, a pesar de los inconvenientes, su espacio logra mantenerse en los primeros lugares gracias al esfuerzo de su equipo y al respaldo de su audiencia. Sin embargo, insistió en que la falta de un “colchón” sólido debilita la posición de su programa frente a los rivales directos.

La televisión peruana suele ser un terreno de competencia intensa, sobre todo en el horario estelar. Canales como América Televisión y Latina invierten en formatos de entretenimiento y telenovelas que buscan arrastrar grandes audiencias, lo que coloca mayor presión sobre programas de corte periodístico o de espectáculo como el de Medina.

Esta no es la primera vez que Magaly hace pública su incomodidad respecto a la programación previa a su espacio. En diversas entrevistas y apariciones públicas, la conductora ha manifestado que siente que su programa sostiene gran parte de la sintonía del canal sin un verdadero soporte.

En sus propias palabras: “El estelar de un programa líder como el mío no se sostiene de esa manera. Necesita el famoso colchón de programas que me antecedan y den rating.

Magaly Medina sobre el enfrentamiento de Al Fondo Hay Sitio y Eres mi bien: “Vamos a sentir la pegada”

